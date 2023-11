Zateplení domu či instalace fotovoltaiky. Víme, jak získat nejvíce peněz na zelenou energii

Nadcházející zimní měsíce mohou nemilosrdně poukázat na nedostatečné zateplení domu a odhalit i další problémy, spojené i s možnými vyššími účty za energie. Co s tím? Jedním z řešení může být možnost využití státního programu Nová zelená úsporám. Ten pomůže s výměnou starých kotlů, instalací fotovoltaiky nebo úsporného systému na ohřev vody ale třeba i s výstavbou pasivního domu nebo vybudováním zelené střechy.

Program nabízí nově více variant podpory energetických úspor v rodinných domech. Vedle programu Oprav dům po babičce, který je adresován těm, kteří se rozhodnou pro komplexní rekonstrukci starší neúsporné budovy a programu Nová zelená úsporám Light na jednoduché zateplení a solární ohřev vody pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy, v nabídce zůstává i standardní portfolio dotací na jednotlivá opatření označované jako program Nová zelená úsporám Standard.

Nová zelená úsporám Standard pokračuje ve stejné podobě a na stejném principu jako doposud. S pomocí dotační podpory mohou zájemci renovovat svá obydlí v tempu, které jim vyhovuje. Mohou se pustit do komplexnější renovace zahrnující více úsporných opatření, nebo si práce rozložit do delšího časového horizontu a požádat si o dotaci na každé dílčí vylepšení zvlášť. Na dotaci vyplácenou zpětně mají nárok při splnění základních podmínek, které nezahrnují ani majetkový test, ani požadavek na dlouhodobé trvalé užívání nemovitosti po ukončení renovace, jako je tomu v případě čerpání zálohové dotace.

V letech 2014 až 2021 přispěl program na energetické úspory více než 74 tisícům příjemců celkem 16 miliardami korun.

Jaké jsou podmínky pro zažádaní dotace?

Žadatel je majitelem rodinného, řadového domu

Žadatel je majitel rekreačního objektu, ve kterém již dva roky trvale bydlí

Žadatel je stavebník nového rodinného domu v pasivním standardu (typ úsporné stavby domu, kde měrná potřeba tepla je 15 kWh/m2a (na metr čtvereční plochy a rok) a méně - pozn. red.)

Žadatel kupuje nový pasivní rodinný dům od stavebníka nebo prvního majitele

Zástava nemovitosti z důvodu hypotéky nebo půjčky není na závadu

Co nabízí program Nová zelená úsporám Standard?

Zateplení míst, kudy nejvíc utíká teplo, výměna oken, dveří, namontování stínicí techniky

Pořízení střešní fotovoltaiky

Pořízení tepelného čerpadla, kotle na biomasu či možnost stavby vlastních kamen

Instalace úsporného ohřevu vody a využití tepla z odpadní vody

Finanční injekce na výstavbu pasivního domu

Kromě výše zmíněných nabídek si mohou zájemci zažádat o peníze na zelenou střechu, nebo systém na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, nebo si pořídit svou vlastní dobíjecí stanici pro elektromobil.

Nová zelená úsporám Standard je pro všechny, kteří chtějí zvýšit komfort svého bydlení a výrazně ušetřit na výdajích za energie. Po provedení prací bude zájemcům o program vyplacen finanční příspěvek a to až do výše 50 procent celkových způsobilých výdajů. Za každou kombinaci opatření navíc obdrží 10 tisíc korun a pokud dům leží v znevýhodněném regionu, celková částka dotace bude navýšena o 10 procent.

Přehled dotací z NZÚ Standard

Zateplení až 950 tisíc Výstavba pasivního domu 535 tisíc Kotle, kamna, tepelná čerpadla až 140 tisíc Fotovoltaika až 200 tisíc Ohřev vody až 60 tisíc Využití tepla z odpadní vody až 50 tisíc Řízené větrání 105 tisíc Zelená střecha až 100 tisíc Dešťovka až 105 tisíc Dobíjecí stanice pro elektromobil 15 tisíc Kombinační bonus až 10 tisíc za každou kombinaci Bonus pro znevýhodněné regiony 10 procent z celkové výše dotace

Zdroj: www.novazelenausporam.cz