Dalibor Martínek: Bohatí bohatnou, chudí chudnou, říkají data. Takhle Fiala volby nevyhraje

Když se bavíte s developery, často vám potvrzují, co už tušíte. Drahé bydlení se v luxusních projektech, kde je byt spíš luxusní haciendou na skvělém místě v Praze, klidně a celkem rychle prodá za čtyřicet milionů korun. V hotovosti. I teď, v době realitní krize. Prodej bytových projektů nebo domů v cenách kolem deseti milionů, což je segment, který míří na lidi, kteří potřebují ke spolufinancování hypotéku, naopak vázne. Lidé, kteří potřebují bankovní financování, váhají. Úroky a tím i splátky jsou vysoké. V tomto segmentu lze trh nadále vystihnout slovem „vyčkávání“.

To platí i po minulém týdnu, kdy zasedala rada národní banky nad úrokovými sazbami. Rozhodla, že sedm procent je pořád pro situaci české ekonomiky optimální.

Lze to vyjádřit i jinými slovy. Například: Bohatí lidé jsou schopní i ve špatných časech, kdy ekonomika neroste, dál kumulovat finance. A investovat je. To potvrzují i údaje centrální banky. „V roce 2022 byla ve srovnání s rokem 2019 míra úspor domácností nadále zvýšená především u domácností se středními a vyššími příjmy,“ konstatuje poslední situační zpráva ČNB.

Střední třída, ať už je to kdokoliv, vysoké úroky, vysokou inflaci, ještě jakž takž zvládá. Odkládá spotřebu, nekupuje byty, auta jenom ojetá, nebere si hypotéky. Což brzdí rezidenční trh a dělá vrásky na čele developerům. Drobné zboží už často nakupuje ve slevě. Dřív byly střední třídě slevové letáky supermarketů ukradené, nyní tito lidé jezdí nakupovat levnější zboží do Polska nebo do Německa.

Nyní si dokonce levnější nakupování v cizině z marketingových důvodů vyzkoušel i premiér Fiala. Aby ukázal, že je také člověk. A s překvapenou tváří nám oznámil, že skutečně, na Západě je levněji.

Doutná tu problém

A co dělá pátý „kventil“ populace? Takto technicky označují statistici nejchudších dvacet procent národa. To je ten, který nikoho nezajímá, nějací divní lidé. A zároveň ten, který vyhrává volby, dostává politické strany do sněmovny. Takže jak na tom jsou lidé z této skupiny Čechů? Nijak dobře. Začínají se topit v dluzích. Ale patrně na tom nejsou ještě tak špatně, aby to „pravicová“ vláda vzala jako nějaké své téma. Lidé z tohoto „kventilu“, z Litvínova nebo z Poruby, ale nejen odtud, jistě i z Prahy, to tak nějak ještě drží. Třeba na úkor půjček od pofiderních splátkových společností. Pokud tady vznikne průšvih se splácením, a ten vznikne, bude vidět za rok, za dva. Nyní ještě pořád všichni jedeme. Takže vláda je v klidu.

Naopak, premiér a spol se nás průběžně snaží přesvědčovat, že jejich vládnutí vlastně probíhá podle nějakého scénáře, na jehož konci všichni pocítíme, jak je blahodárné. No, tak uvidíme. První vlaštovky výsledků vládnutí už o svátcích jezdí na pražská náměstí vyjádřit svou frustraci pod vlajkou všelijakých nedůvěryhodných spolků. Zástupci vládních stran pak tvrdí, že karavana je teprve v polovině cesty, a že až na konci se ukáže celek. S tímto přístupem se ovšem dá očekávat, že volební výsledky budou katastrofální.

Fialova vláda a její sebeklam

Je tady možná ještě vedlejší, ale možná vlastně hlavní aspekt celé věci. Komunikace vlády. Obecně řečeno, katastrofální. Což ovšem využívají někteří členové pětikoalice k tvrzení, že za špatné zprávy mohou média, nikoliv její činnost. Takový hezký kotrmelec. Pravda zní jinak. Komunikace vlády je špatná. A je to jeden z výsledků práce vlády.

První kventil populace, ti s penězi, mají v této době patrně mrazení v zádech z výkonů Fialova kabinetu. Možná by chtěli klidné investiční prostředí s pomalým, ale jistým výnosem. Aby ekonomika tak trochu rostla, aby nevznikaly turbulence na trzích. Aby bylo čitelné podnikatelské prostředí, jednoduchý daňový systém, právní jistoty. Fialova impotence v ekonomických otázkách jim dělá vrásky na čele. Nicméně, když máte peníze, vždy se o sebe nějak dokážete postarat.

Střední třída nad idealistou Fialou pomalu láme hůl. To jsou ty výchylky v předvolebních průzkumech ve prospěch Andreje Babiše. Fiala skvěle zvládl ukrajinskou krizi, klobouk dolů. Ale co se týče energií, společně s ministrem Síkelou tragicky šlape vodu. O preferencích pátého kventilu si už není třeba dělat iluze.

Škoda, že se vláda nedokáže držet jednoduchých pouček. Mít finance v rovnováze (nedaří se), dělat dobrou zahraniční politiku (daří se), a především, stát na straně nejchudšího kventilu. Je dobré si uvědomit, že stát nemáme proto, aby mocní mohli jezdit v limuzínách s majáčkem. Stát je tu proto, aby nejslabší neleželi na ulici. Abychom měli jasné a domožitelné právo (nedaří se). Všechno ostatní je druhotné. OK, možná je věcí veřejné debaty, co jsou ještě další priority. Současnou realitou však je, že vláda nejen že neumí komunikovat s veřejností. Co hůř, nenaplňuje veřejně očekávané úlohy. Bohatí bohatnou, chudí za dva roky zvolí Babiše.

