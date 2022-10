Heimstaden Czech loni zvýšil tržby z pronájmu na 3,89 miliardy

Společnost Heimstaden Czech, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, zvýšila v loňském roce tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 245,3 milionu na 3,89 miliardy korun. Náklady na služby poskytované nájemníkům a provoz nemovitostí jí vzrostly o 153,4 milionu na 1,62 miliardy korun.

Zpráva uvádí, že čistý zisk z investic do nemovitostí společnosti stoupl z předloňských 1,32 miliardy meziročně na 5,42 miliardy korun. Celkový zisk firmě vzrostl z 1,67 miliardy na 5,59 miliardy korun.

Heimstaden Czech vlastní téměř 43 tisíc bytů převážně v Moravskoslezském kraji, kde jde hlavně o bývalé hornické byty po OKD. Od roku 2020 je součástí skandinávské nadnárodní skupiny, která je dvojkou na evropském trhu nájemního bydlení.

Jednatelé Jan Rafaj a Martin Tuček ve výroční zprávě uvedli, že rok 2021 byl pro společnost Heimstaden Czech rokem expanze i rokem největších investic do vlastních domů v celé její historii. „Oproti roku 2020 se tržby z pronájmu zvýšily o více než 150 milionů korun. To samozřejmě umožnilo zvýšit výdaje na opravy, údržbu a správu bytového portfolia i na investice do nových projektů. Do revitalizací a oprav bytového fondu byla v roce 2021 investována významná částka dosahující přibližně 1,6 miliardy korun, což představuje roční nárůst téměř 300 milionů korun,“ uvedli jednatelé. Firma už dříve uvedla, že v roce 2022 investuje do svých domů téměř 2,5 miliardy korun.

„Pokračovaly komplexní revitalizace celých lokalit, díky čemuž se dařilo budovat moderní, energeticky efektivní budovy v příjemném a bezpečném prostředí. Například nově zatepleno bylo bezmála 1400 bytů za přibližně 330 milionů korun. Dále v Ostravě-Kunčičkách byla dokončena třetí fáze projektu V Zahrádkách vybudováním stylové rezidenční čtvrti s vysokou životní úrovní,“ uvedli jednatelé.

Firma loni investovala do generálních oprav jednotlivých částí budov, tedy do střech, vnitřních rozvodů či nových výtahů i do rekonstrukcí bytů. „Díky kombinaci řádné správy vlastněného portfolia, jeho permanentního zkvalitňování a aktuálním tržním podmínkám se podařilo zvýšit hodnotu vlastněného portfolia domů a pozemků o více než 15 procent,“ uvedli jednatelé.

V bytech společnosti Heimstaden Czech žije více než 90 tisíc lidí. Bývalá společnost RPG Byty získala někdejší hornické byty od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, která je koupila v roce 2004 spolu s OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že při prodeji bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Vlastníky se staly investiční fondy Black­stone a Round Hill Capital, od nichž firmu koupil Heimstaden.