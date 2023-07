Heimstaden loni do bytového fondu zainvestoval 1,8 miliardy. Portfolio zhodnotil o 15 procent

Navzdory válce, inflaci, energetické krizi se největšímu poskytovateli nájemního bydlení v Česku, společnosti Heimstaden, dařilo. Tržby z pronájmu zvýšil o více než 250 milionů korun na 2,55 miliardy. To umožnilo také zvýšit výdaje na opravy, údržbu a správu bytového fondu. Celkem tak proinvestoval 1,8 miliardy a portfolio nemovitostí zhodnotil o 15 procent.

Reklama

Společnost Heimstaden Czech, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, zvýšila v loňském roce tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 297,8 milionu na 4,19 miliardy korun. Náklady na poskytované služby a provoz nemovitostí jí vzrostly o 52,7 milionu na 1,68 miliardy korun. Čisté tržby z pronájmu společnosti stouply o 246,1 milionu na 2,55 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Zpráva uvádí, že čistý zisk z investic do nemovitostí společnosti z předloňských 5,42 miliardy meziročně mírně klesl na 5,35 miliardy korun. Firma vytvořila čistý zisk 5,58 miliardy korun, což bylo zhruba stejně jako před rokem.

Nájemní bydlení bude lepší a bude ho víc, říká spoluzakladatel Asociace nájemního bydlení Reality Nájemní bydlení je od doby, kdy před rokem zavedla Česká národní banka přísné regulace v poskytování hypoték, klíčové téma českého rezidenčního trhu. Jiným slovy, většina Čechů musela zapomenout na sen o vlastním bydlení a nájem se pro ně stal jedinou variantou. Do nájemního bydlení se proto pouští čím dál víc skupin či investorů. Například Česká spořitelna začala budovat své portfolio nájemních bytů. Taktéž pojišťovna Kooperativa, stejně jako spořitelna vlastněná rakouským kapitálem, začala nakupovat nájemní byty. Dalibor Martínek Přečíst článek

Heimstaden Czech vlastní téměř 43 tisíc bytů převážně v Moravskoslezském kraji, kde jde hlavně o bývalé hornické byty po OKD. Od roku 2020 je součástí skandinávské nadnárodní skupiny, která patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě.

Jednatelé Jan Rafaj a Martin Tuček ve výroční zprávě uvedli, že rok 2022 byl pro Heimstaden podobně jako pro ostatní firmy rokem rekordní inflace a otazníků kolem cen a dostatku energií. Po vypuknutí války na Ukrajině společnost nabídla vládě bezplatně až 500 bytů pro uprchlíky a zajistila vybavení, na konci roku nakonec v jejích bytech bydlelo více než 600 ukrajinských rodin.

Dalibor Martínek: Nájemní bydlení budoucnosti? Rodiny s dětmi, zapomeňte Názory V Česku jako neslavné houby po dešti přibývají projekty nájemního bydlení. Neslavné proto, že slovní spojení houby po dešti je strašně otřepané slovní klišé. Faktem však je, že se celý trh bytové výstavby přepnul do módu výstavby nájemních bytů. Trend je jasný, nájemní bydlení, za každou cenu, míní komentátor newstream.cz Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Bydlení pro seniory a další sociální služby

„Navzdory válce, inflaci, energetické krizi, vysokému růstu zadlužování státu a přetrvávajícímu nedostatku potřebné pracovní síly se naší společnosti daří růst i nadále. A také dál investovat do našeho rozsáhlého portfolia. Oproti roku 2021 se tržby z pronájmu zvýšily o více než 250 milionů korun. To samozřejmě umožnilo zvýšit výdaje na opravy, údržbu a správu bytového portfolia i na investice do nových projektů,“ uvedli jednatelé.

Do revitalizací a oprav bytového fondu loni společnost investovala přibližně 1,8 miliardy korun, meziročně o 13 procent více. Za 440 milionů korun například zateplila 2070 bytů. „Díky kombinaci řádné správy vlastněného portfolia, jeho permanentního zkvalitňování a aktuálním tržním podmínkám se podařilo zvýšit hodnotu vlastněného portfolia domů a pozemků o více než 15 procent,“ uvedli jednatelé.

Češi trpí fetišem vlastnického bydlení. To ale bude stále hůře dostupné Názory Češi trpí fetišem vlastnického bydlení. V zemích, jako je Německo, Švýcarsko nebo Rakousko, které si jinak rádi Češi berou za příklad, přetrvává daleko nižší podíl populace bydlící ve vlastním bytě nebo domě. Nájemní bydlení je tam mnohem rozšířenější než v Česku. A nikomu to nepřipadá jako ekonomický nerozum. Jestliže tuto mentalitu Češi postupně přijmou za svoji také, usnadní jim to život. Navíc učiní věc v mnoha ohledech rozumnou i ryze z ekonomického hlediska. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Společnost podle nich bude zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, aby mohla pružně reagovat na měnící se potřeby nájemníků. „Chceme se také zaměřit na rozvoj dalších, zcela nových služeb a na sociální programy. Budeme věnovat i nadále velkou pozornost bydlení pro seniory,“ uvedli jednatelé. Firma bude nadále modernizovat své bytové domy.

V bytech společnosti Heimstaden Czech žije více než 80 tisíc lidí. Bývalá společnost RPG Byty získala někdejší hornické byty od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, která je koupila v roce 2004 spolu s OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že při prodeji bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Vlastníky se staly investiční fondy, od nichž po pěti letech firmu koupil Heimstaden.

Do nájemního bydlení šlape další velký investor, fond Mint. Hledá velké bytové projekty Reality Nájemní bydlení se stává magnetem pro velké investory, kteří do něj vkládají miliardy korun. Svůj příspěvek do tohoto typu bydlení chce zvýšit i investiční fond Mint, za kterým stojí Radim Bajgar a několik dalších společníků. Dalibor Martínek Přečíst článek