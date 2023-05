Malí investoři suplují stát. Drží přes 200 tisíc bytů na pronájem

Trh nájemního bydlení táhnou soukromí investoři. Jak vyplývá z aktuální analýzy společnosti Dataligence a Asociace nájemního bydlení, nejvíce bytů ke komerčnímu pronájmu drží fyzické osoby.

Zatímco kolem 55 tisíc nájemních bytů drží ve správě velcí institucionální investoři, v rukou fyzických osob je jich téměř čtyřikrát tolik. Odkupem bytového fondu v rámci privatizace tak fakticky soukromý sektor nahradil ten veřejný.

„Drobní pronajímatelé jsou větší skupinou na trhu nájemního bydlení než je stát nebo družstva,“ přibližuje viceprezident Asociace nájemního bydlení Tomáš Kašpar.

Bytový fond drží v rukou fyzické osoby

V Česku je 223 tisíc investičních bytů, které vlastní 71 tisíc lidí. Jedná se zhruba o deset procent všech bytů v České republice, zbytek lidé využívají pro vlastní bydlení.

„Tato část nájemního bydlení je extrémně důležitá, vznikla přirozeně bez vnějších zásahů a pobídek. Navíc je plošně rozložena po celém Česku,“ přibližuje Milan Roček z Dataligence. Koupi bytu Češi i nadále vnímají jako bezpečné uložení peněz, a kromě přivýdělku ji vnímají i jako zajištění na důchod.

Typický majitel investičního bytu, za takový lze podle studie považovat, jehož majitel vlastní alespoň tři bytové jednotky, je středoškolák spíše vysokoškolák z většího města a s věkem nad 45 let. Nejvíce investičních bytů se nachází na území Prahy a Středočeského kraje a většina z nich je v cihlových bytových domech.

V České republice je podle studie dohromady přes čtyři miliony bytových jednotek, z toho dva miliony v rodinných domech, většinou pak v bytových domech.

Zatímco v Česku je nájemní bydlení vnímáno jako nouzová varianta, když není na vlastní, v západní Evropě je zcela běžné. V Česku žije v nájemním bydlení podle dostupných dat asi 22 procent obyvatel, v Německu a Rakousku se jedná o více než dvojnásobek.

Češi chtějí vlastnit

„Stále se hovoří o nájemním bydlení, stát ale v tomto případě zapomněl na jednu drobnost, a to je nedostatečný bytový fond. Aby se nájemní bydlení mohlo nabízet, musel by ho někdo také stavět,“ přibližuje Roček z Dataligence.

Podle Ročka bude i následujících dekádách převažovat vlastnické bydlení. To nájemní převáží, až se doplní bytový fond o další minimálně milion bytů. To se podaří možná za 40 let, odhaduje Roček.

