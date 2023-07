FOTOGALERIE: I tak by to mohlo vypadat nábřeží pod Letnou. Auta by měli nahradit lidé

Dlouhodobě nábřeží Edvarda Beneše pod pražskou Letnou patří spíš autům či kotvícím lodím, nikoliv lidem. A to je podle architektů Miroslava Krátkého a Tomáše Jana Cieśly (Archicraft) škoda. Cílem jejich iniciativy je znovu přivést do těchto atraktivních míst život.

„Lokace nacházející se ve výsostném historickém centru Prahy, s objekty celoměstského významu. Může být v dnešní době ještě takové místo opomíjené, dokonce částečně i nepřístupné pro veřejnost? Navíc, když jde o vltavské nábřeží? Bohužel může,“ upozorňuje dvojeice architektů ze studia Archicraft.

Nábřeží Edvarda Beneše skutečně není k lidem příliš vstřícné. I když se nachází v samém centru Prahy. Architekti Archicraft mají o možné budoucí podobě tohoto, kdysi velmi významného, městského areálu jasnou představu.

Občanská plovárna v Praze by mohla ožít

Vize, která není nijak závazná, nejedná se ani soutěžní projekt, tedy pracuje s těmi nejideálnějšími podmínkami. „Velmi pragmaticky nicméně zohledňuje lodní provoz, zachovává dopravní tepnu, počítá s provozem kolem Strahovského tunelu,“ přibližují architekti.

Architekti svůj návrh prezentovali na Rozvojové komisi Prahy 7.

„Městská část považuje řešení nábřeží za nanejvýš potřebné i z důvodu blízkého projektu Vltavské filharmonie. Zejména nás zaujala pozornost, kterou architekti věnují areálu občanské plovárny a parkové nábřežní ploše v blízkosti Strážního domku u Rudolfovy štoly,“ komentuje projekt Lenka Burgerová, místostarostka pro územní rozvoj a participace z Prahy 7.

A co by se tedy mohlo zlepšit? Zatraktivnit by se mohlo území vedle Strakovy akademie. Oživit by se mohla i bývalá plovárna. Celé řešené území architekti rozčlenili do tří úseků. První je ten v okolí Občanské plovárny, druhý kolem železného mola až po Letenské sady a třetí je v okolí Rudolofovy štoly. Všechny tři navíc architekti propojili promenádou v horní úrovní nábřeží.

