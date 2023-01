Dalibor Martínek: Ohňostroj na závěr kampaně? Jen líbivé řeči a burza populismu

Dlouho očekávaná, finální televizní debata Babiše, Nerudové a Pavla slibovala zpočátku naději, že bude jiná než ty předchozí. Originálnější, třeskutější. Což bylo dáno jednak nízkým počtem účastníků a také přítomností Babiše. Absence hýkajícího publika ve studiu byla také spíše pozitivní.

Rey Koranteng působil v prvních minutách nervózně, nakonec předvedl na sebe solidní výkon. Největší naději na zajímavou besedu skýtal první set otázek, které mířily na slabá místa v životech kandidátů. To si v jiných televizích netroufli. Tady byl logicky nejdéle mluvícím Andrej Babiš. Vyšetřování ve Francii, Panama Papers, okrajově Čapák, nepodpora hejtmana ANO Vondráka. Z té byl Babiš nejvíc zklamaný, na chvíli skoro mlčel. Nicméně všechny kauzy už má promrskané, z otázek se zdatně vykřesal.

Prvních 30 minut zábava, pak debata zvadla

Pozitivní na tomto bloku bylo, že tady mohli kandidáti na sebe reagovat a téměř i diskutovat. Což je mnohem zábavnější než v minutě mluvit o svých prioritách či vztahu k Číně. Na což bohužel následně také došlo. Ale zpět k úvodu. Nerudová. To byli klasicky rychlostudenti na Mendelovce, kteří jsou pro ni pořád horkým bramborem.

Pavel měl pěknou, drobně třaskavou přestřelku s Babišem, jakže se vlastně dostal do vedení NATO. Podle Babiše ho tam dotlačil Zeman. Přesto Babiš působil nezvykle pokorně, nemával rukama, evidentně měl od svých poradců instrukce, aby se nepouštěl do žádných větších akcí. Přesto mluvil nejdéle ze všech.

Energie, inflace a jiná promrskaná témata

První půl hodina celkem zábavná. Jenže zrovna když Babiš začal ožívat a brunátnět v obličeji, nastal zlom. Po krátkém předělu se začalo rozebírat slovo svoboda. A začaly létat klasické floskule. Konec diskusí, od teď další hodinu jen další a další kola otázek. Přišla i obligátní minuta na odpověď. Celá debata postupně ztrácela kouzlo, spadla do starých známých kolejí. Jak byste vybrali radní ČNB? Poradil bych se s kolektivem odborníků. Poradila bych se s kolektivem odborníků.

Hlavní témata, která byste řešili? Energetika a inflace. Drahé energie a vysoké ceny. Aby se v Česku dobře žilo. Další a další promrskaná témata, na která mají kandidáti plné weby svých obecných odpovědí. Teď už nešlo o slova, ale o to, jak kdo vypadal. Babiš se podle instrukcí několikrát i usmál. Danuše se smála neustále, zvlášť když vyprávěla, že by chtěla, aby se v Česku dobře žilo a že by tomu pomohlo, kdybychom se budili s úsměvem. Pavel byl stručný a jasný, nejsilnější hlas. A protože mluvil nejstručněji, moderátor ho nepochopitelně pořád povzbuzoval, aby mluvil déle a dával mu doplňující otázky.

Pravda, občas to ještě zablesklo, třeba když se Babiš chytil s Nerudovou o to, jestli mají být úrokové sazby vyšší, nebo nižší. Tady dokonce Nerudové ujely nervy k osobní invektivě. Že by skrytá část osobnosti? Generál Pavel v ekonomice vysloveně plaval, rychle přehazoval výhybku k jeho oblíbené bezpečnosti.

Závěrečné perly

Babiš se průběžně samozřejmě a očekávatelně předváděl, s jakými prezidenty se zná, co všechno pro lidi zařídil, kolik připravil projektů a kolik rozdal peněz. Protikandidáty tím neoslnil. A vzhledem k absenci uřvaného publika každá jeho sebechvála rychle vyprchala. Také zkoušel hrát notu, že Pavel a Nerudová jsou vládní kandidáti. Ti mu to s klidnou tváří vyvrátili. Je jasné, kam opakováním tohoto bludu Babiš míří, chce schlamstnout hlasy naštvaných.

Ke konci pořadu přišla burza nápadů, kde už každý vysloveně perlil. Zařídím penzijní reformu, akcentuji vzdělání, pomůžu průmyslu, snížím inflaci, myslím na budoucnost, pomůžu slabým, víc peněz armádě, otevřu diskusi (téma si doplň) a tak dále.

Vtip na závěr přinesl Babiš, když při charakterizaci sebe sama ani na dvakrát nepochopil, co jsou tři slova. Celkově to však skončilo v nudě. A teď babo raď.