Expert: Teplá zima zadělala na oblevu na realitním trhu

Nejen současná ekonomika, ale dokonce i samotné počasí podle expertů ovlivňuje realitní trh v České republice. Díky vyšším teplotám celá situace nyní vypadá o něco optimističtěji než ještě vloni na podzim. Bude to ale stačit na tuzemský zamrzlý realitní trh? Rozmrzne už letos? Podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše je zatím ve hře stále více faktorů, které ovlivní další vývoj.

Rok 2022 se podle měření v pražském Klementinu zařadil mezi pět nejteplejších roků ze všech dosavadních 248 měřených let. A poslední den roku 2022 zde byla dokonce naměřena zatím nejvyšší průměrná denní teplota v prosinci od roku 1775, kdy se tu začala teplota pravidelně před několika sty lety měřit. Letos v zimě jsme tak nemuseli až tolik vytápět a spotřebovávat energie a plyn jako v chladnějších letech. „I toto jsou významné faktory, které ovlivňují tuzemský realitní trh a to, jaké nemovitosti a kupci na něm jsou,“ konstatoval při posledním setkání realitních odborníků z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Cena plynu se propadla

Díky teplejšímu počasí i v zimním období jsme si podle Bureše mohli dovolit na letošek prozatím škrtnout původní nepříznivé scénáře spotřeby a hospodaření s plynem. „Teplé počasí snížilo pravděpodobnost negativních scénářů ohledně vývoje energetické krize v Evropě. Cena evropského plynu se totiž propadla až pod cenu 60 eur za MWh. Hlavní zásluhu na tom nepochybně mělo právě extrémně teplé počasí,“ zdůrazňuje hlavní ekonom Jan Bureš z Patria Finance. Podle něj se aktuální cena plynu na burze nachází výrazně pod celoevropským (180 EUR/MWh) i českým cenovým stropem (123 EUR/MWh).

Průměrná cena zemního plynu v letech 2011 až 2020 se přitom pohybovala na úrovni 16 EUR/MWh. Jak se to bude dále tento rok vyvíjet ale stále bude podle něj záviset především na vývoji počasí a na tom, jak se nám podaří naplnit zásobníky bez ruského plynu.

Zatím bez chaosu

V tuto chvíli máme ale zásob plynu podle vlády dostatek. Podle Bureše nám nyní recese chaotického typu už nehrozí, kdy by se kvůli nedostatku plynu musely najednou postupně vypínat různé části průmyslové výroby. S největší pravděpodobností tak u nás bude existovat minimálně do konce prvního čtvrtletí „mělká recese“, klesá spotřebitelská poptávka, ale i poptávka zahraniční. A současně se snížily také investiční aktivity. Vysoké inflace se nicméně podle ekonomů jen tak nezbavíme. Bude totiž klesat jen opravdu pomalu.

„Cenové tlaky zůstanou i v tomto roce silné, efekt vyššího srovnávacího základu a slabší domácí poptávky by však měl nakonec inflaci dostat v druhé polovině roku 2023 na jednocifernou úroveň,“ predikuje Bureš. Meziročně tak bude průměrná inflace podle očekávání nefinančních podniků a analytiků okolo 10 procent.

Úrokové sazby a realitní trh

Realitní trh mívá obvykle velkou setrvačnost a změny se na něm neprojevují hned, ale se zpožděním. Vzhledem k dosavadnímu rozhodování ČNB Bureš i nadále očekává v základním scénáři stabilitu úrokových sazeb. Klesat by měly pomalu, a to nejdříve až koncem roku a pak v dalším období postupně až k nové rovnovážné sazbě zhruba 3,5 procenta. Financování vlastní nemovitosti tak i nadále zůstane pro část lidí letos prakticky nedostupné.

Stále vysoké hypoteční sazby i ceny nemovitostí spolu s poklesem reálných mezd a menší ochotou lidí si v nejbližší době byt či dům koupit, realitní trh ovšem zrovna nerozpohybují. „Podle všeho to tedy letos na velký boom v nákupu nemovitostí zrovna nevypadá,“ dodává Jan Bureš.

