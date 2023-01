Pokles ceny plynu pro Evropu nemá konce. Už se obchoduje pod 60 eur za megawatthodinu

Panickou situaci z loňského roku na trhu s plynem vystřídala důvěra, Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes sestoupila pod 60 eur (zhruba 1440 korun) za megawatthodinu (MWh), za jejím poklesem stojí hlavně mírná zima a vysoká úroveň zásob. Plyn je tak nyní ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nejlevnější za více než rok, ukazují záznamy na webu.

Reklama

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v únoru v TTF sestoupila až pod 58 eur za MWh. Krátce po 11:00 SEČ vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 58,30 eura za MWh. Zůstává ale výrazně vyšší než před dvěma lety, kdy se pohybovala pod 20 eury za MWh. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující.

„Zdá se, že pokles na evropském trhu s plynem zatím nemá konce," uvedli v dnešní zprávě analytici ze společnost Energi Danmark, která se zabývá obchodováním s energiemi. „Panickou situaci z loňského roku vystřídala důvěra, že Evropa tuto zimu překoná bez jakéhokoliv problému se zásobováním, protože poptávka je kvůli mírnému počasí nízká a zásobníky jsou plnější, než je pro toto období obvyklé," dodali.

Lukáš Kovanda: Česko zažívá boom solárů. Zelené zdroje ale tuzemskou, ani evropskou energetiku nespasí Názory Česko zažívá pořádný solární boom. Loni bylo v zemi zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawatt, vyplývá z dnes zveřejněných údajů Solární asociace. To představuje meziroční nárůst o 366 procent. Postupně se zvyšuje také průměrná velikost elektráren. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Lidé díky teplé zimě míň vytápí

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur (zhruba 8400 korun) za MWh. Od té doby však výrazně klesla. Evropským zemím se před letošní zimou podařilo naplnit zásobníky plynu, zejména díky dodávkám zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států. Mírná zima navíc snižuje poptávku po vytápění.

Zásobníky plynu v Evropské unii byly podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) v sobotu plné téměř z 82 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, činila naplněnost zásobníků přes 90 procent a v České republice více než 86 procent.

Reklama

Ceny plynu na burze se nyní nacházejí pod úrovní administrativně stanoveného stropu, který v České republice činí 2500 Kč za MWh. Podle analytiků oslovených ČTK se nicméně současný pokles velkoobchodních cen zemního plynu zatím na cenách pro české domácnosti neprojeví, protože obchodníci pro ně museli nakoupit zásoby energií na trhu s předstihem za tehdejší vyšší ceny.