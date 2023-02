Michal Semotan: ČEZ dál držím. Ztratil jsem iluze o lidech, kteří jej řídí

Trhy v posledním měsíci zažívají nevídaně turbulentní situaci. Podepisuje se na tom pokračující válka na Ukrajině, s ní související energetická krize v Evropě, přetrvávající inflace, ale také postpandemické oživení. Portfolio manažer J&T Banky Michal Semotan uvedl, že pro fond J&T Opportunity byl leden jedním z historicky nejúspěšnějších měsíců v historii. Přesto řadu pozic zároveň uzavřel a raději vyčkává s cashem. „Je doba na aktivní správu portfolia, nikoli pasivní,“ vysvětluje Michal Semotan v rozhovoru pro newstream.cz, v němž se hodně věnuje také aktuální situaci v ČEZ.

Pro fond J&T Opportunity byl podle vašeho tweetu letošní leden jedním z nejúspěšnějších měsíců v historii. Čím si vysvětlujete takovou situaci?

Je to kombinace více faktorů. Za prvé, investoři uvěřili, že inflaci konečně začíná docházet dech a opatření centrálních bank zabírají - ono to má určité zpoždění a setrvačnost, ale čísla ukazují, že inflační tlaky zeslabují, vyšší sazby fungují. A tak investoři zaceňují, že sazby jsou poblíž vrcholu a půjdou v horizontu roku a dále dolů, nakupují tak akcie.

Další důvody?

Za druhé, začátek nového roku přinesl vysoké flow peněz do akciových fondů. Četl jsem, že tak silné inflow tu dlouhé roky nebylo, to se na trhu muselo projevit nákupními příkazy a růstem akcií. A s tím souvisí další věc, přeci jen na konci roku 2022 byly akcie poměrně vyklesané, pro investory to byla příležitost si přikoupit. Nový rok je navíc signálem změny, stigma poklesů 2022 bylo zapomenuto. I zde psychika investorů funguje. Pozoruji to i na sobě. K tomu se přidává pocit, že člověku něco ujíždí, někteří shortaři zavírali pozice, a máme tu leden jak víno! Přidejte si konec proticovidových opatření v Číně, a trh jede jak raketa!

Facebook letí nahoru

Čemu se dařilo nejvíce? Ve středu jsme všichni čekali na výsledky Meta Platforms…

Přesně. Velký návrat přišel u technologických titulů, které byly vyklesané velmi výrazně. Nicméně návrat zpět musí být podložen slušnými hospodářskými výsledky, a to nepřijde určitě všude. Opravdový comeback přišel u akcií Mety, které za leden přidaly více než 20 procent. Po číslech, které Meta ve středu představila, a byly přesně to, co investoři chtěli slyšet, odpálila raketa s Metou o dalších 25 procent. A celkově si akcie Facebooku letos připisují zisk více než 50 procent, a to se bavíme o měsíci a dvou dnech. Také čínské technologie mají za sebou úspěšný vstup no nové roku, Alibaba například letos 23 procent nárůst. Ale pěkně rostly i evropské akcie, zde se dařilo finančnímu sektoru - rostly banky i pojišťovny (Société Générale, Erste, Allianz...). Evropské průmyslové firmy také zažily spanilou jízdu v lednu, Porsche zatím letos přidalo 22 procent.

Ve zmíněném tweetu jste však zároveň přiznal, že jste několik pozic uzavřel a jdete více do cashe. To otevírá celou řadu otázek, takže postupně: co jste uzavřeli?

Redukovali jsme pozice ve výše zmíněných sektorech, kompletně jsme odprodali Netflix po dobrých číslech, redukujeme naše pozice na Allianz či bankách - ale zde jen částečně, stále mají prostor dále růst, takže v tomto sektoru zůstáváme ještě long. Vyrostly i některé komoditní akcie v našem portfoliu (např. Cameco). Situace loni nás naučila, že jen to, co je doma a je realizované, se počítá, tak jsme možná trochu opatrnější než dříve. Trh ustřelil opravdu nahoru a najednou vidí vše růžově, ale tak jednoduché to není. Nálada na trhu se dokáže změnit jak mávnutím proutku, navíc většinou ta změna nálady přijde ze strany, kterou nejméně čekáte. Zmíněné změny tak jsou spíš takovou přípravou na horší časy, kdyby na chvíli opět dorazily.

Takže očekáváte větší výklep na trzích? Pokud ano, čím bude způsoben? Například vystřízlivěním očekávání, která jsou nyní přehnaně optimistická a nemusí dojít k jejich naplnění?

Výklep je silné slovo, ale pokračující volatilitu a velké pohyby letos nadále čekám. Tak jak akcie na začátku roku rostly, může se nálada investorů chvilkově otočit, zazní silnější prohlášení Fedu, že budou muset udělat proti inflaci více, a pojedeme opět dolů nějakou dobu. Na to chci být připraven s dostatkem cashe a využít pak příležitosti, akcie dokoupit zpět. Snažíme se s portfoliem aktivně pracovat, je doba na aktivní správu portfolia, ne pasivní.

Čínské akcie mohou zažít comeback

Když se podíváme na svět, které trhy jsou stabilizovanější a kterými naopak může výrazně zamávat sebemenší negativní sentiment?

Já bych to nazval trochu jinak: „Každý chvilku tahá pilku.“ Takže prostě někdy se daří více jednomu sektoru či regionu, další rok je to jinak. Ano, obecně z dlouhodobého pohledu mají americké akcie výkonnost vyšší, ale viděli jsme, že loni to neplatilo. Dokážu si představit, že čínské akcie zažijí letos comeback a jejich výkonnost překoná jak americké, tak evropské trhy. Nepodceňoval bych ani evropské akcie, které jsou valuačně naceněny příznivěji, než americké, ale na druhou stranu jim chybí silnější technologický sektor.

Co bude ten definitivní signál obratu? Až zvyšování sazeb centrálními bankami? Nebo něco jiného? Mimochodem slyšel jsem nedávno historickou poučku, že US akcie začaly téměř vždy růst do roku od začátku zvyšování sazeb Fedem, což je moment, k němuž se blížíme.

Objektivně si musíme říct, že jen tak nepoznáme „definitivní bod obratu“. Můžeme si to myslet, ale neví to podle mě nikdo. Ano, tu historickou poučku jsem četl také. A z toho důvodu můžeme být nyní mírnými optimisty a uvěřit, že definitivní obrat již nastal. Ale pak je tu spousta dalších neznámých.

Válka, energie…

Ano, geopolitické riziko se může se ještě více vyhrotit, stoupnou ceny komodit, to bude mít negativní dopad na růst ekonomik, a veškeré poučky „půjdou do háje“. Nebo americká ekonomika zabrzdí více, než s čím počítá základní scénář, a investoři z toho budou negativně překvapeni. Je třeba tedy situaci sledovat průběžně, a svůj názor korigovat dle informací, co přicházejí, a to nejen z trhu, ale i politiky, mezinárodní situace apod.

ČEZ dál držím. Ztratil jsem iluze o lidech, kteří jej řídí

Českou burzou přitom hýbe něco úplně jiného. ČEZ. Co se tam vlastně všechno nyní děje?

Na trhu s akciemi ČEZ je jasně vidět, že se ve velkém rozjely spekulace na výkup či rozdělení firmy. Jedni si myslí, že stát musí nabídnout výrazně vyšší cenu, než je trh nyní, aby společnost ovládl, nebo aspoň její část, jiná část investorů využívá vyšší ceny k redukci pozic. Zde si myslím, že jde spíše o zahraniční prodejce, kteří si zacenili daňové dopady válečné daně od naší „pravicové vlády“, a už tu prostě investovat nechtějí. Proto ty velké objemy na akciích ČEZ.

A vaše doporučení?

Osobně si myslím, že kdo akcie ČEZu drží, měl by držet i nadále. Buď nás stát opravdu vykoupí, a to za cenu vyšší než je trh. Optimistický jsem jen mírně, ale v kombinaci s dividendou to prostě smysl podržet dává. Nebo se nic nestane, a vzhledem k vývoji cen na elektřině bude rok 2023 vrcholem výběru válečné daně a příští rok zbyde již o něco výše pro všechny akcionáře, nejen pro stát. Nicméně jako akcionář jsem velmi zklamaný přístupem k řešení této situace vládou a parlamentem, který vlastně činí ze zodpovědných investorů někoho, kdo na situaci s cenou elektřiny chtěli zbohatnout. Ano, věřili jsme, že cena elektřiny bude vyšší a v době nákupu byla nízká. Ale za tuto odvahu investory trestat je prostě špatně a jde o levné populistické gesto a snahu co nejvíc aspoň odněkud naplnit státní rozpočet.

Zdanit válečnou daní pouze jeden sektor a primárně jednu firmu (ČEZ letos na odvodech státu odvede skoro 100 miliard korun), je prostě „daňová prasárna“, žádné systematické řešení, které bych očekával. Tedy například omezení výdajů, přepracování daňového systému i s růstem některých daní).

Takže já ČEZ držím i nadále (dividenda, vyšší ceny elektřiny, a tím pádem zisky ČEZ přetrvají), ale iluzi o lidech, kteří o budoucnosti naší energetiky, a tím pádem i ČEZ rozhodují, jsem ztratil.

Michal Semotan

Dlouhodobě specializuje na akcie a jako portfolio manažer v J&T řídí akciové fondy. Na kapitálových trzích se pohybuje od roku 1997. Do J&T nastoupil v roce 1998 a v rámci finančních trhů působil nejprve jako makléř, později jako vedoucí obchodování na akciových trzích. V J&T Investiční společnosti působí od roku 2012. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, obor finance a je držitelem makléřské licence. Ve svém volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu. Jeho velkou vášní jsou automobily a sledování nových trendů v oblasti automobilového průmyslu.

