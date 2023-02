Drahota dohnala i Němce. Developerský gigant Vonovia zastavil stavby

Cena výstavby se dostala mimo realitu nájmů, řekl manažer Vonovie. Německý realitní gigant zastavil projekty především na východě Německa.

Největší německý pronajímatel Vonovia při výstavbě nových bytů šlape na brzdu důsledněji, než bylo dříve oznámeno. Informuje o tom v úterním vydání list Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

„Letos nebudeme mít žádné nové stavební projekty. Inflace a úrokové sazby enormně vzrostly a nemůžeme před tím zavírat oči,” řekl v rozhovoru pro deník člen představenstva Vonovia Daniel Riedl. Zvláště postiženo je plánování v Berlíně a Drážďanech. „U nemovitostí, které jsme dříve mohli nabízet za dvanáct eur za metr čtvereční bez nájmu, bychom nyní museli jít na 20 eur, abychom získali zpět naše náklady ve výši pět tisíc eur za metr čtvereční,“ říká člen představenstva Vonovia.

Tyto nájmy jsou ve velké části Německa podle něj „zcela nereálné“. K pokrytí celorepublikové poptávky ve výši 700 tisíc bytů by podle něj firma musela zvýšit nájem o osm nebo devět eur za metr čtvereční. „Už letos bychom měli za sebou značný počet nově zahájených staveb, například v Berlíně nebo Drážďanech, ale odložili jsme je – stejně jako to dělá většina developerů v současnosti,“ pokračoval Riedl. „Potřebujeme stabilní rámcové podmínky.”

Začneme, až se to zlepší

Vedení zdůrazňuje, že Vonovia se nechce z podnikání v nové výstavbě dlouhodobě stahovat. „Letos nezahajujeme žádnou novou výstavbu. Přípravné práce jsme ale nezastavili a usilujeme o to, aby naše projekty získaly stavební povolení a byly nakonec připraveny začít, až se zlepší podmínky.” S přibližně 38 500 byty je Vonovia největším pronajímatelem v Drážďanech.

Bochumský realitní gigant chce zároveň prodat šest tisíc bytů v saském hlavním městě, jak připomíná deník Sächsische Zeitung. Město Drážďany má se svou dceřinou společností Wohnen in Dresden (WID), která je zaměřena především na sociální bydlení, velký zájem o koupi minimálně části, což znamená, že by se byty, které byly privatizovány v roce 2006, opět staly městskými. Jednání mezi městem a Vonovií stále probíhají. Drážďany již jmenovaly konkrétní byty nebo domy a paneláky, které by město a WID rády koupily.

Vonovia, největší německý vlastník bytů, pronajímá v Německu přes půl milionu bytů, dalších zhruba sto tisíc spravuje pro třetí strany. Má obrat kolem pěti miliard eur ročně, je obchodována na frankfurtské burze. Její dceřiná firma je Deutsche Wohnen, s 160 tisíci bytů druhý největší německý pronajímatel.