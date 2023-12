Na Přerovsku vyrostlo nové distribuční centrum Amazonu. Na střeše má obří solární elektrárnu a zaměstnancům pomáhají roboti

Moravský Kojetín se proměnil v jedno z center evropských online nákupů. V areálu bývalého cukrovaru vzniklo robotické distribuční centrum Amazonu. Pro nadnárodního e-commerce giganta ho vybudovala investiční skupina Accolade ve spolupráci s developerskou společností Panattoni. Hala o celkové ploše přesahující 180 tisíc metrů čtverečních pojme až 24 milionů kusů zboží a v každém ze tří pater pomáhá zaměstnancům na 1 100 robotů. Kromě vysoké technologické vyspělosti se tu ovšem velkým tématem stala i udržitelnost.

Reklama

Po plném uvedení do provozu plánuje Amazon ve svém kojetínském centru zaměstnat kolem dvou tisíc lidí včetně IT specialistů, finančních manažerů a odborníků na robotiku. Právě roboti tu pomáhají především při balení a expedici, zvládají ale i obtížnější úkoly. Přepravní roboti usnadňují práci a současně zrychlují celý proces. Vyzvedávají pohyblivé regály se zbožím a dopravují je k zaměstnancům na ergonomických pracovních místech. Ti si z regálu odeberou potřebné zboží a zajistí jeho doručení k zákazníkovi.

Kromě robotických třídičů, které mají na starost zvedání nebo umisťování balíků, tady fungují i robotické paletizátory a depaletizátory pro manipulaci s těžkými břemeny. Bezpečnost je zajištěna oddělením pracovního prostoru robotických jednotek. Vyhrazený prostor je obehnán bezpečnostním plotem, roboti se tedy nikdy nedostanou přímo k zaměstnancům. Každá jednotka je navíc vybavena bezpečnostním ovladačem pro regulaci rychlosti i nouzové brzdění. Aby kapacita baterií robotických jednotek nenarušila plynulost provozu, nabíjení je vždy naplánováno na dobu, kdy zaměstnanci využívají pracovní přestávky. K samotnému dobíjení slouží 55 stanic na každém patře, kde se robot za tři minuty dobije na čtyřicet procent kapacity. To mu vystačí na další dvě hodiny práce.

Miliardář Milan Kratina: Všude v Evropě se staví lépe než v Česku Reality Holding Accolade investuje do výstavby průmyslových hal a pak je prodává do stejnojmenného fondu. Fond tvoří polovinu jejich byznysu, spravuje majetek v hodnotě přes třicet miliard korun a vlastní ve střední Evropě zhruba tři desítky průmyslových parků s rozlohou přes milion metrů čtverečních. A expanzi plánuje dál, Evropa průmyslové parky potřebuje. „Evropa je musí stavět, není to o tom, jestli kapacita je, nebo není. Pokud chce evropská ekonomika v celosvětovém kontextu něco znamenat, tak musí mít další výrobní prostory, další prostory pro skladování i pro prodej,“ říká miliardář a majitel skupiny Milan Kratina v rozhovoru pro Newstream. Dalibor Martínek Přečíst článek

Mezi lokalitami vyhrál brownfield na Přerovsku

Při výběru lokality padla volba na pozemky bývalých usazovacích nádrží kojetínského cukrovaru. Před samotnou výstavbou bylo třeba odstranit železobetonový recyklát a celou oblast vyčistit. „Investice do revitalizace dosluhujících nebo chátrajících areálů je naše specializace. Jsem hrdý na to, že se nám opět podařilo na pozemcích s nízkou ekologickou hodnotou společně vytvořit průmyslovou zónu, která se zařadí na úplnou špici v oblasti šetrné a technologické výstavby. Díky navázání na lokální průmyslovou tradici se z města Kojetín stane jedno z center evropské scény online nákupů a věřím, že tak opět přispějeme k dalšímu růstu životní úrovně v této oblasti,” říká Milan Kratina, generální ředitel investiční skupiny Accolade. Jako velký úspěch pak hodnotí zisk certifikace BREEAM New Construction v nejvyšším stupni hodnocení udržitelnosti Outstanding. Robotické centrum se stalo největší českou průmyslovou halou s tímto oceněním.

Při výstavbě padl úvěrový rekord

Projekt si vyžádal úvěr ve výši 3,4 miliardy korun. Poskytl ho bankovní klub tvořený Komerční bankou, Českou spořitelnou a Raiffeisenbank a jedná se o vůbec největší úvěr na výstavbu nájemní průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě. „Poskytnutí úvěru je pro nás mimo jiné i potvrzením toho, jak výjimečně šetrnou stavbu vůči životnímu prostředí jsme realizovali, neboť financující banky před poskytnutím úvěru podrobily projekt velmi přísnému posouzení, a to nejen z hlediska udržitelnosti financování, ale také té ekologické. Náročné požadavky vycházející z nově aplikovaných pravidel EU pomohl splnit komplexní systém vytápění, aplikace solárních panelů na výrobu elektrické energie či šetrný přístup k životnímu prostředí již během výstavby,“ uvedl finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka.

Téměř sedmdesát procent energie spotřebované v areálu zajišťuje fotovoltaika na střeše budovy, která ročně vyrobí přes čtyři tisíce megawatthodin elektřiny. To odpovídá průměrné spotřebě asi 1 400 českých domácností. Budova není připojená k fosilním zdrojům energie, o vytápění i ohřev vody se starají tepelná čerpadla. Součástí stavby jsou systémy pro šetrnější nakládání s pitnou vodou i využití té dešťové. Přímo v areálu pak došlo k vysazení tří set stromů a v novém parku vznikl včelín nebo ještěrkoviště.

Accolade proniká na Balkán. První halu začne stavět nedaleko Záhřebu Reality Skupina Accolade miliardářů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala, která investuje do moderních průmyslových a výrobních nemovitostí v Evropě, zamířila na Východ. Do svého portfolia přidává jako sedmou evropskou zemi Chorvatsko. Získala stavební povolení pro první průmyslovou halu u Záhřehu. A další mají brzy následovat. nst Přečíst článek

Skupina Accolade rozšiřuje své impérium u Chebu. Přilákala světového výrobce pneumatik Reality Prvním nájemcem třetího průmyslového parku skupiny Accolade v Chebu bude jeden z největších světových výrobců pneumatik, americká společnost Goodyear. Investice do průmyslového areálu Okrouhlá - Cheb East, který Accolade buduje ve spolupráci s developerem Panattoni, dosáhne zhruba dvou miliard korun. dna Přečíst článek