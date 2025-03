Miliardář Kratina si půjčil stamiliony na parky

Developer Accolade českého miliardáře a čerstvého podnikatele roku Milana Kratiny dostal od UniCredit Bank úvěr v hodnotě 880 milionů korun (34,9 milionu eur) na výstavbu dvou průmyslových areálů. Jeden vyroste v Karlových Varech a druhý na Slovensku.

Reklama

Na areál v Karlových Varech si společnost půjčila 480 milionů korun a na bratislavský 400 milionů korun, oznámila společnost Accolade. Oba parky by podle ní měly být hotové a předané nájemcům v polovině letošního roku.

Nejdůležitější je vzdělání, říká miliardář a podnikatel roku Milan Kratina Reality V Polsku vyjde každý rok ze škol osmdesát tisíc inženýrů, což je stejně jako v Německu. Tady nám ujíždí vlak, uvedl Milan Kratina, miliardář a zakladatel společnosti Accolade, v podcastu Realitní Club. Kratina spolu se Zdeňkem Šoustalem získali Jubilejní pětadvacátý titul v prestižní soutěži EY Podnikatel roku 2024 České republiky. nst Přečíst článek

„Karlovarský kraj je pro nás dlouhodobě strategickou oblastí, kde se nám daří vytvářet atraktivní podmínky pro špičkové výrobní, e-commerce i logistické společnosti. Vstup na bratislavský trh pak představuje důležitý milník v našem působení na Slovensku,“ uvedl finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka. Oba nově vznikající projekty podle něj přilákaly významné globální hráče, kteří do regionů přinesou ekonomický růst a nové příležitosti.

Průmyslový park v Karlových Varech si pronajme německá společnost Wacker zaměřená na vylepšování silikonových směsí. Prostor o 23 tisících metrech čtverečních bude sloužit jako výrobní závod a jeho součástí se stanou také laboratoře a testovací provozy. „Financování průmyslového parku v Karlových Varech představuje klíčovou investici do moderní infrastruktury regionu. Tento projekt nejen posiluje hospodářský růst a vytváří nová pracovní místa, ale také zajišťuje strategické propojení s německým trhem,“ řekl ředitel financování nemovitostí UniCredit Bank Petr Svoboda.

Reklama

Hala v průmyslovém areálu Bratislava North II bude mít 20 tisíc metrů čtverečních a pronajme si ji nejmenovaná společnost zaměřená na automotive. Nacházet se bude 25 kilometrů severozápadně od Bratislavy v katastru obce Zohor. Jedná se o druhý park Accoladu na Slovensku. V roce 2019 skupina zahájila rozvoj průmyslového parku v Košicích, který je aktuálně plně obsazený. Mezi tamní nájemce patří hlavně společnosti působící ve zdravotnictví jako Siemens Healthineers, Dr. Max nebo výrobce doplňků stravy společnost Greenpharm.

Evropské průmyslové parky zajímají nejen výrobní firmy, ale také velké nemovitostní fondy a investory Reality Průmyslové haly a parky jsou v Česku i celé Evropě na vzestupu. Souvisí to s aktuálními trendy, kdy se výrobní firmy přesouvají zpět do Evropy a chtějí být blíže svým zákazníkům. Největší zájem je o nemovitosti v atraktivní lokalitě, které splňují alespoň základní stupeň udržitelnosti. Ty jsou ostatně velmi oblíbené i mezi nemovitostními fondy, které tento typ komerčních prostor stále častěji zařazují do svých portfolií. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek

Accolade působí v osmi zemích Evropy, ve kterých investuje do infrastruktury pro podnikání značek v maloobchodu, e-commerce, zpracovatelském průmyslu a logistice. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku spravuje 62 průmyslových parků o celkové hodnotě přes 3,3 miliardy eur (přibližně 82,5 miliardy korun). Skupina v současnosti dokončila komerční nemovitosti o rozloze více než 3,5 milionu metrů čtverečních, které pronajímá přes 200 nájemců. Zároveň připravuje dalších více než 7,7 milionu metrů čtverečních průmyslové plochy.

Firmu Accolade vlastní Milan Kratina a Zdeněk Šoustal, kteří nedávno obdrželi titul Podnikatel roku 2024 v národním kole soutěže vyhlašované společností EY.

Nejzelenější průmyslová hala světa stojí u Chebu. Má i hmyzí hotel Reality Splachuje se v ní dešťovou vodou, střecha je připravená pro umístění fotovoltaické elektrárny a na udržitelnost se myslelo i v jejím okolí. V areálu nejzelenější budovy na světě totiž nechybí hmyzí hotel, ještěrkoviště nebo hnízdní budky pro veverky. pej Přečíst článek

Průmyslové nemovitosti „vyhrály krizi“, poptávka po nich rychle roste Zprávy z firem Segment průmyslových nemovitostí zažil v posledních letech boom. Je to důsledek nejprve pandemie, poté i války na Ukrajině a s ní úzce související energetické krize. Právě poslední roky odhalily největší slabiny globálních dodavatelských řetězců a přiměly řadu firem k velkým změnám. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek