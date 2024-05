Splnění ekologických kritérií nebude levné. ESG prodraží bydlení a nejvíce rodinné domy

Cesta ke splnění ESG parametrů zásadně ovlivňuje celý realitní trh – od developerů po banky. Nejzásadněji je ale pocítí koncový uživatel, české domácnosti, kvůli dalšímu růstu cen bydlení, shodly se osobnosti odvětví na setkání Realitního Clubu pořádaného newstream.cz, které se konalo v hotelu Augustin.

Postavit udržitelnou budovu není problém. Tuzemští developeři jsou schopni splnit veškeré zvýšené nároky na ekologičnost a hospodárnost budovy a zajistit veškeré technologie, které zajistí jak zelenější provoz, tak i výstavbu.

„Otázkou je cena a to, kdo splnění kritérií ve finále zaplatí. A z našeho pohledu to bude cílový zákazník, ať už to bude majitel či nájemník. Jsem přesvědčený, že ESG nám prodraží, jak výstavbu, tak i provoz budovy,“ uvedl Jiří Ochetz z představenstva J&T Real Estate.

ESG zaplatí koncový klient

Podle propočtů poradenské společnosti KPMG to bude zdražení někde mezi pěti až osmi tisíci za metr čtvereční, což může ve finále omezit dostupnost bydlení nízkopříjmovým skupinám. „Bude se to týkat především regionů, kde se ceny za metr čtvereční pohybují kolem 70 tisíc a splnění požadavků ESG může náklady na výstavbu prodražit až o 10 procent,“ přibližuje Josef Kupec z KPMG.

Nejzásadněji ale bude podle Kupce zasažen segment rodinných domů. Od roku 2029 budou muset mít povinně všechny novostavby rodinných domů fotovoltaiku, pak i tepelná čerpadla a pro dosažení nejlepšího topného faktoru i podlahové topení. „Výstavbu rodinných domů splnění požadavků ESG prodraží markantně, a to až o 30 procent,“ říká Kupec.

„Zdražování nákladů ovlivňuje i poptávku,“ dodává Tereza Kouklová z SFG holdingu. Klienty, kromě výše měsíční splátky hypotéky, samozřejmě zajímají i náklady na provoz rodinných domů.

Obtížně se splňují podmínky hlavně u starších historických budov v centru Prahy. „Máme v našem portfoliu památkově kulturní dům v energetické kategorii G, z té se nám A nikdy nepodaří udělat. Není možné na objekt instalovat ani fotovoltaiku a ani zateplit fasádu. Té musíme zachovat podobu z roku 1917,“ dodává Kouklová.

ESG může zbrzdit redevelopment městských čtvrtí

Otazníky vyvstávají i v případě financování zelených projektů. „Před tím, než vytvoříme nové budovy musíme nakoupit ty staré, postkomunistické. Nicméně hodně bank signalizuje, že se chce od roku 2025 zbavovat starých nezelených aktiv. Pro nás tím vyvstává otázka, na co navážeme financování, na ty staré budovy nebo na ty, které tam posléze vzniknou,“ říká Martin Lukášik z Penta Real Estate.

Vzhledem k tomu, že developer nedokáže zaručit rychlost procesu stavebního povolování, obává se Lukášik toho, že to omezí nový redevelopment městských čtvrtí. Podle něj budou mít developeři problém akvizičními úvěry zafinancovat nezelená aktiva.

České domácnosti, které jsou rozhodnuty si postavit nebo koupit rodinný dům s energetickým štítkem A či B, jsou některé z tuzemských bank připraveny motivovat zvýhodněním na úrokové sazbě.

„ESG vnímáme jako velkou příležitost, a to především v oblasti renovací starších nemovitostí na udržitelnější. Takový domů je v Česku něco kolem 700 tisíc,“ říká Jiří Koutný, který je ve skupině ČSOB zodpovědný za udržitelnost v rámci financování bydlení.

Zdraží i stavební materiály

Splnění podmínek ESG se dotýká i výrobců stavebních materiálů. Podle Kamila Jeřábka, ředitele společnosti Wienerberger, jsou materiály s nízkou uhlíkovou stopou laboratorně objeveny, jejich zavedení do výroby bude však nejenom časově, ale i finančně náročné, a to v řádech miliard korun. A tyto náklady se posléze propíší i do nárůstu nákladů na výstavbu. „Zdražení nepůjde jen přes technologie, jako je fotovoltaika, ale i přes stavební materiály,“ dodává Jeřábek.

Kolem implantace technologií a jejich vývoje vyvstává mnoho otazníků.

„Historicky je energetická náročnost českého průmyslu a emisní produkce u nás vyšší než u našich sousedů, což omezuje naši konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že jsme hodně průmyslová země, tak nás zavádění ESG bude hodně bolet,“ přibližuje Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov.

