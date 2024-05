Zelené bydlení je dražší, ale banky na něj slyší

Cesta ke splnění ESG parametrů významně ovlivní celý realitní trh. Zřejmě nejzásadněji změny pocítí české domácnosti. Ty si budou muset připlatit. Na to, jak ESG ovlivní realitní trh, odpovídali na dalším setkání Realitního Clubu zástupci bank, developerů a další experti na udržitelnost.

Postavit udržitelnou budovu není problém a je to i žádoucí. „Otázkou je cena a to, kdo splnění kritérií ve finále zaplatí. A z našeho pohledu to bude cílový zákazník, ať už to bude majitel či nájemník. Jsem přesvědčený, že ESG nám prodraží, jak výstavbu, tak i provoz budovy,“ uvedl Jiří Ochetz z představenstva J&T Real Estate.

Zvýšení cen se nejzásadněji podle Josefa Kupce KPMG dotkne rodinných domů, u nichž lze očekávat i 30procentní zdražení. Od roku 2029 budou totiž muset mít povinně všechny novostavby rodinných domů fotovoltaiku, pak i tepelná čerpadla a pro dosažení nejlepšího topného faktoru i podlahové topení.

Banky jsou ale české domácnosti při financování takových domů připraveny motivovat.

„ESG vnímáme jako velkou příležitost, a to především v oblasti renovací starších nemovitostí na udržitelnější. Takových domů je v Česku něco kolem 700 tisíc,“ říká Jiří Koutný, který je ve skupině ČSOB zodpovědný za udržitelnost v rámci financování bydlení.

Jak ovlivní ESG realitní trh podle Antonína Lupíška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, nebo podle Martina Lukášika z Penta Real Estate? Podívejte se, jak odpovídali v anketě Newstreamu. Video se spouští automaticky v úvodu tohoto článku.

