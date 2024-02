Konkurence pro JPMorgan? V USA vzniká nový bankovní gigant, prsty v tom má i Buffett

Americká banka Capital One se dohodla na převzetí amerického vydavatele kreditních karet Discover Financial Services za zhruba 35 miliard dolarů (přibližně 830 miliard korun). Transakce se má uskutečnit prostřednictvím výměny akcií, schválit ji ještě musí regulátoři a akcionáři.

Spojením firem Capital One a Discover by vznikla šestá největší banka ve Spojených státech z hlediska objemu aktiv a velký hráč na americkém trhu s kreditními kartami, který by konkuroval rivalům JPMorgan Chase a Citigroup, napsala agentura Reuters.

Akcionáři společnosti Discover podle dohody za každou svou akcii obdrží 1,0192 akcie firmy Capital One. Kupní cena tak zahrnuje prémii téměř 27 procent k páteční závěrečné ceně akcií Discoveru na burze. V případě dokončení transakce budou akcionáři společnosti Capital One vlastnit 60 procent sloučeného podniku.

Podle analytické společnosti Baird by spojení mělo „významný strategický přínos“, protože by otevřelo prostor pro snížení nákladů a umožnilo kartám společnosti Capital One využívat síť firmy Discover.

Jedním z významných akcionářů společnosti Capital One je americký miliardář Warren Buffett, který patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Buffetova investiční společnost Berkshire Hathaway vlastní ve firmě Capital One podíl 3,28 procenta, takže je jejím sedmým největším akcionářem, píše Reuters.