Budoucnost stavebnictví? 3D tisk. O českou technologii je zájem i v zahraničí
Investiční skupina Purposia Group získala poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral), která se specializuje na automatizaci stavebnictví pomocí 3D tisku betonu. Do projektu se Purposia zapojuje prostřednictvím své stavební divize HSF System. Coral cílí na miliardový obrat.
Pilotní realizací nové spolupráce je stavba kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Dominantou svatostánku architekta Zdeňka Fránka bude věž vysoká téměř 23 metrů, jejíž tvar je inspirován gotickými madonami. Díky technologii Coral 3DCP, která tiskne přímo z klasického betonu, vznikne konstrukce během několika dní – oproti měsícům tradiční výstavby. Technologie nevyžaduje bednění, šetří až 70 procent materiálu a umožňuje realizovat tvary, které jsou běžnými metodami prakticky nerealizovatelné.
„Nejtěžší práce na stavbách musí postupně převzít stroje. Trh už dlouho trpí nedostatkem lidí ochotných tuto práci vykonávat. Automatizace je cesta, jak obor posunout dál,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.
Coral vznikl oddělením od společnosti ICE Industrial Services, kterou vlastní podnikatel Tomáš Vránek pod MTX Group. Technologie Coral už byla využita nejen v Česku - například při stavbě první 3D tištěné restaurace na světě - ale i v zahraničí, od 3D tištěných domů v Lucembursku po modulární obranné systémy na Ukrajině.
„Naše řešení nemá konkurenci. Je patentované, efektivní, estetické a globálně využitelné. Potenciál růstu počítáme ve stovkách milionů korun ročně,“ dodává Vránek.
Už za tři roky by v Neratovicích měl stát kostel. Tedy nejenom kostel, ale i klubovny či společenský sál.
Coral plánuje miliardový obrat do pěti let a již nyní je o technologii zájem z USA, Kanady, Mexika, Kostariky a Velké Británie. Společnost nabízí nejen 3D výstavbu, ale i prodej tiskáren a tisková práva, přičemž její patenty a know-how nemají na trhu globální konkurenci.
Spojení MTX Group a HSF System kombinuje automatizační know-how, stavební zkušenosti a pilotní realizace, čímž vzniká komplexní platforma pro inovativní stavební projekty. „Coral a HSF System umožní našim klientům stavět rychleji, udržitelně a s vysokým designovým standardem,“ uvádí Tomáš Kosa, ředitel HSF System.
Coral Construction Technologies tak představuje strategický krok českých holdingů do globálního trhu 3D stavebnictví, s cílem stát se lídrem v oblasti automatizovaných staveb.
Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.
