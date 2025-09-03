Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Budoucnost stavebnictví? 3D tisk. O českou technologii je zájem i v zahraničí

Budoucnost stavebnictví? 3D tisk. O českou technologii je zájem i v zahraničí

Autobusová zastávka v Bratislavě vznikla pomocí 3D tisku
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Investiční skupina Purposia Group získala poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral), která se specializuje na automatizaci stavebnictví pomocí 3D tisku betonu. Do projektu se Purposia zapojuje prostřednictvím své stavební divize HSF System. Coral cílí na miliardový obrat.

Pilotní realizací nové spolupráce je stavba kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Dominantou svatostánku architekta Zdeňka Fránka bude věž vysoká téměř 23 metrů, jejíž tvar je inspirován gotickými madonami. Díky technologii Coral 3DCP, která tiskne přímo z klasického betonu, vznikne konstrukce během několika dní – oproti měsícům tradiční výstavby. Technologie nevyžaduje bednění, šetří až 70 procent materiálu a umožňuje realizovat tvary, které jsou běžnými metodami prakticky nerealizovatelné.

7 fotografií v galerii

„Nejtěžší práce na stavbách musí postupně převzít stroje. Trh už dlouho trpí nedostatkem lidí ochotných tuto práci vykonávat. Automatizace je cesta, jak obor posunout dál,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Coral vznikl oddělením od společnosti ICE Industrial Services, kterou vlastní podnikatel Tomáš Vránek pod MTX Group. Technologie Coral už byla využita nejen v Česku - například při stavbě první 3D tištěné restaurace na světě - ale i v zahraničí, od 3D tištěných domů v Lucembursku po modulární obranné systémy na Ukrajině.

„Naše řešení nemá konkurenci. Je patentované, efektivní, estetické a globálně využitelné. Potenciál růstu počítáme ve stovkách milionů korun ročně,“ dodává Vránek.

Kostel v Neratovicích navrhl architekt Zdeněk Fránek.
video

V Neratovicích se začne stavět kostel. Věž se vytiskne na 3D tiskárně a na staveništi se nesmí klít

Reality

Už za tři roky by v Neratovicích měl stát kostel. Tedy nejenom kostel, ale i klubovny či společenský sál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Coral plánuje miliardový obrat do pěti let a již nyní je o technologii zájem z USA, Kanady, Mexika, Kostariky a Velké Británie. Společnost nabízí nejen 3D výstavbu, ale i prodej tiskáren a tisková práva, přičemž její patenty a know-how nemají na trhu globální konkurenci.

Spojení MTX Group a HSF System kombinuje automatizační know-how, stavební zkušenosti a pilotní realizace, čímž vzniká komplexní platforma pro inovativní stavební projekty. „Coral a HSF System umožní našim klientům stavět rychleji, udržitelně a s vysokým designovým standardem,“ uvádí Tomáš Kosa, ředitel HSF System.

Coral Construction Technologies tak představuje strategický krok českých holdingů do globálního trhu 3D stavebnictví, s cílem stát se lídrem v oblasti automatizovaných staveb.

Jana Hasík

Ostravský developer: Stavíme průmyslové haly i kostely

Reality

Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi v Lucembursku postavili první 3D tištěný dům z betonu

Úspěch Čechů v Lucembursku. „Vytiskli“ tam dům z betonu, trvalo jim to lehce přes den

Enjoy

V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.

ČTK

Přečíst článek

Josef Průša z Prusa Research

Český 3D tisk míří do USA. Do roka tam chceme být největším výrobcem tiskáren, uvedl Průša

Zprávy z firem

Firma Prusa Research českého vývojáře a podnikatele Josefa Průši začne v červenci vyrábět své 3D tiskárny a materiály pro tisk v USA. Produkovat je bude prostřednictvím své americké dceřiné společnosti Printed Solid, kterou koupila před dvěma lety. Hlavním cílem je lépe uspokojit potřeby amerických zákazníků a firem.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Londýn

Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Polyfunkční dům Václav v centru Ostravy.

Další z hodně očekávaných projektů. Proluku u nejstaršího kostela v Ostravě zaplní skleněný dům

Reality

pej

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Lewes

„Ani Bezos je nemohl hromadit“. Poslední britskou regionální měnu však zlikvidovaly karty

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek
Spoření

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme