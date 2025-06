Český výrobce dveří Doornite vyváží polovinu produkce. Teď cílí na Benelux a Balkán

Jihlavská firma Doornite je aktivní na 12 evropských trzích. Kromě zemí střední Evropy se zaměřuje na Benelux a Balkán. Loni přibyla Bosna a Hercegovina. Letos pracuje na zahájení exportu také do Severní Makedonie. Export pomáhá firmě v situaci, kdy se výrazněji nezvyšuje stavebnictví na domácím trhu.

„Export je pro nás velmi významný. Pomáhá k celkovému růstu firmy v situaci, kdy stavebnictví na domácím trhu není v takové kondici, jak bychom si představovali. Aktuálně jsme aktivní na 12 evropských trzích, hlavně ty na jihovýchodě Evropy nyní přispívají k našemu celkovém růstu,“ uvedl spolumajitel a generální ředitel firmy Doornite Pavel Šatný.

Skupina loni vyrobila skoro půlmilionu dveří a dosáhla čtyřprocentního zvýšení tržeb na 550 milionů korun. Ziskovost rostla ještě rychleji. Provozní zisk dosáhl 60 milionů korun, a meziročně se tak zvedl o sedm procent. Druhým, v podstatě domácím trhem po České republice je pro Doornite Slovensko, úspěšná je firma také v Nizozemí, Chorvatsku, Itálii, Belgii, Slovinsku, Kosovu, Rakousku, Rumunsku, Srbsku a Německu. Loni nově přibyla Bosna a Hercegovina. Letos se firma soustředí na Severní Makedonii.

Výroba pro zahraniční trhy se mírně liší od té České. V řadě zemí jsou běžné jiné rozměry dveří, platí jiné normy. „Aktuálně vyrábíme dveře a zárubně ve 13 různých normách,“ vypočetl Šatný. Liší se také nejžádanější typy konstrukce, povrchů, materiálů, hran a zámků. Ve vstupu na zahraniční trhy firmě pomáhá prezentace na veletrzích. Dveře na Balkán otevřela pravidelná účast na bělehradském veletrhu Seebbe, ale také třeba akce pro české firmy pořádaná letos na konci zimy českou ambasádou v Bělehradě. Na Slovensku je nejdůležitější událostí veletrh Nábytok a bývanie v Nitře, kterého se firma bude účastnit také v příštím roce. Letos Doornite společně s belgickým partnerem vystavoval v Gentu na veletrhu Prowood.

Preciznost na prvním místě

Dveře na zahraniční trhy otevírá také spolupráce se špičkovými světovými výrobci. „Minulý týden jsme například dohodli spolupráci s předním evropským výrobcem ocelových zárubní – španělskou společností Soleco Doors, která nabízí unikátní ocelové zárubně vysoké kvality, včetně špičkového lakování, které dosahuje standardů automobilového průmyslu,“ řekl Šatný. Podle něho na základě této dohody vzniknou první společné konstrukce vyvinuté technickými týmy Soleco a Doornite již do podzimu.

Zahraniční trhy jsou tak motorem inovací, které Doornite zavádí do výroby. Letos začal nově vyrábět dveře s prémiovou ABS hranou. Do technologie na její výrobu loni investoval 16 milionů korun. ABS hrana je vhodná na dveřní křídla do budov s vysokou náročností provozu, jako jsou nemocnice, školy, kanceláře a další veřejné budovy. Inovace zajišťuje dokonalý vzhled, protože kvalitní ABS hrana je v dekoru dveří, nabízí vyšší odolnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Na kolik vyjde novostavba rodinného domu? Bílá krychle ve středních Čechách na necelé čtyři miliony Reality Strohá bílá krychle zaujme na první pohled. Přestože je tak jednouchá, že jednodušší být nemůže. Tento dům, který vznikl na místě původní chatky, je totiž navíc řešený tak, aby co nejméně zatížil rozpočet investorů. Petra Nehasilová Přečíst článek

V investicích, do nichž Doornite loni směřoval 50 milionů korun, se firma zaměřuje na inovace, které umožňují nabízet produkci, jež zatím konkurence nenabízí, a zároveň také na technologie, které zvyšují efektivitu práce a snižují dopady na životní prostředí. Továrna zaměstnává přes 180 lidí. Velký podíl prodeje tvoří dodávky developmentu, které zajišťuje dceřiná firma Topdoors.

Dveře Doornite tak lze najít v řadě developerských projektů investorů, jako je BPD Developmet, Finep, CPI, Real Sant, APL Group, Chládek Tintěra nebo Hochtief. Vedle dodávek přímo do developerských projektů velkou část produkce firmy tvoří individuální nákupy, a to prostřednictvím sítě specializovaných prodejen pod značkou Doornite, kterých je 32 v České republice, 17 na Slovensku a první v Srbsku, nebo přes specialisty na stavbu, jako jsou například DEK nebo Pro-Doma. Ale také prostřednictvím hobby řetězců, kam Doornite své výrobky dodává.

Na rozdíl od některých konkurentů se Doornite nezaměřuje na zakázkovou výrobu, ale má skladem značné zásoby. Firma tak je schopna vyhovět i poměrně velkým nárazovým objednávkám. Pro individuální zákazníky to znamená, že mohou vybrané dveře získat obratem a nemusí na jejich dodání čekat týdny, což je v dnešní rychlé době stále větší výhoda.

Dlouhá historie

Firma navazuje na historii Jihomoravských dřevařských závodů, jejichž nástupce v privatizaci získal německý Kronodoor a následně největší světový výrobce dveří americký Masonite. Ten se před lety rozhodl opustit evropský kontinent a továrnu v Česku prodal tehdejšímu managementu v čele s Pavlem Šatným, který firmu pod novou značkou Doornite rozvíjí čtvrtým rokem.

Jak zachránit památku? Zámečtí a hradní páni o víkendu osobně provedou návštěvníky Enjoy Na osmnácti památkových objektech, které vlastní členové Asociace majitelů hradů a zámků, dokončují přípravy na Dny soukromých hradů a zámků, jež se pod záštitou ministra kultury Martina Baxy uskuteční 23. až 25. května 2025. Na některých z nich budou návštěvníky provádět majitelé osobně. nos Přečíst článek