Aktéry korupční kauzy Vidkun zlákal byznys se stářím. V Olomouci přestaví kasárna na Alzheimer centrum

Areál Staroměstských kasáren v centru Olomouce čeká proměna století. Místo chátrající vojenské budovy zde má do roku 2027 vzniknout špičkové zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Za projektem stojí kontroverzní podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří Rozbořil.

Pobytové centrum pro lidi s Alzheimerovou chorobou plánuje v areálu Staroměstských kasáren v centru Olomouce vybudovat společnost IP Moravia Real, za kterou stojí kontroverzní podnikatel Ivan Kyselý. Rekonstrukce rozlehlé kasárenské budovy z roku 1810 bude stát několik desítek až stovek milionů korun. Sociální zařízení se 130 lůžky by v ní mělo být zprovozněno v roce 2027, uvedl projektový manažer centra a bývalý hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Firma IP Moravia Real, která Staroměstská kasárna vlastní, podle něj dlouho hledala vodný způsob využití tohoto areálu. Volba nakonec padla na Alzheimer centrum. „Jednak proto, že tento typ služeb v Olomouckém kraji chybí, a také proto, že společnost IP Moravia Real má zájem o rozvoj sociálních služeb v Olomouci,“ uvedl Rozbořil. Pobytové centrum pro lidi s Alzheimerovou chorobou bude kromě lůžkové části zahrnovat také kuchyň, ordinace lékařů, zázemí pro personál a skladové prostory.

Termín zahájení přestavby Staroměstských kasáren na pobytové centrum a výše investice se podle Rozbořila budou odvíjet od získání stavebního povolení a výběru stavební firmy. „Naším cílem je zahájit práce již v letošním roce. V současné době lze hovořit o investici v řádu desítek až stovek milionů korun. Do dnešního dne bylo do objektu již investováno přibližně 100 milionů korun,“ uvedl.

Vlastníkem nemovitosti zůstane společnost IP Moravia Real. „Provozovatel pobytového centra bude vybrán na základě výběrového řízení. V současné době probíhají jednání s několika zájemci o provozování tohoto zařízení. Jedná se o významné hráče v oblasti Alzheimer center,“ dodal Rozbořil.

IP Moravia Real patří do skupiny IES Moravia Real, která vlastní několik nemovitostí v centru Olomouce. Podnikatel Kyselý spolu s exhejtmanem Rozbořilem (ČSSD, nyní SOCDEM) a někdejším olomouckým krajským policejním náměstkem Karlem Kadlecem figurují v korupční kauze Vidkun. Kadlece vrchní soud poslal loni v říjnu do vězení na 3,5 roku, další dva odešli od soudu s podmíněnými a peněžitými tresty. Všichni tři aktéři po celou dobu soudního procesu popírali vinu. Trojice odsouzených podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

V Olomouckém kraji v posledních letech kvůli stárnoucí populaci přibývá speciálních ubytovacích zařízení pro seniory s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Mezi největší zařízen patří soukromý domov Senecura v Olomouci. Otevřen byl v létě 2015 a má kapacitu přes 100 míst. Stavba tohoto specializovaného domova pro seniory stála 70 milionů korun.

Předloni mělo v Česku diagnózu Alzheimerovy demence, při níž jsou často pacienti odkázaní na péči okolí, zhruba 80 tisíc lidí, všech nespecifických demencí bylo v roce 2023 kolem 128 tisíc. Podle odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude polovině století trpět Alzheimerovou chorobou téměř 266 tisíc obyvatel Česka.

