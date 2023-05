Do nájemního bydlení vstupuje Kooperativa. Kupuje byty na pražském Opatově

Mezi velké investory, kteří nakupují nájemní bydlení, se zapojuje pojišťovna Kooperativa. Prvním projektem, do kterého investuje, je Residence Opatov. Tento projekt, který buduje společnost Sekyra Group, sestává ze tří bytových domů s celkem 300 byty. Kooperativa kupuje část těchto bytů, druhou část si podle informací newstream.cz v rámci společnosti Dostupné bydlení České spořitelny pořizuje banka jako svůj druhý pražský projekt.

„Můžeme potvrdit, že vstupujeme do projektu Bydlení Opatov. Bude se jednat o pořízení několika desítek bytů. Podrobněji transakci prozatím nemůžeme komentovat,“ uvedl Milan Káňa, mluvčí Kooperativy.

Kooperativa se tak stává dalším velkým investorem do nájemního bydlení z řad nadnárodních korporací působících na českém trhu. První velkou společností, která se zaměřila na investice do nájemního bydlení, je Česká spořitelna. Ta před měsícem oznámila nákup 254 bytů určených pro nájemní bydlení v Praze na Proseku, které jsou ve výstavbě a jež odkoupila od společnosti Finep.

Kolik bytů určených pro nájemní bydlení chce Kooperativa celkem pořídit a kolik peněz chce na jejich akvizici využít zatím není veřejné. „Tyto parametry prozatím nemáme konkrétně nastaveny,“ uvedl Káňa.

Boom nájemního bydlení

Stejně tak Česká spořitelna zatím nechce podrobnosti svých záměrů či rozjednaných obchodů komentovat. „Zkušenost nám ukázala, že je lepší se k tomu vyjadřovat až po podpisu smlouvy,“ uvedl před pár dny v rozhovoru pro newstream.cz Marek Blaha, šéf společnosti Dostupné bydlení České spořitelny.

Stejně tak nechce spořitelna potvrdit dosud neveřejnou, ale Newstreamem ověřenou informaci, že jejím druhým nákupem je právě projekt na Opatově. Má k tomu připravenou vlastní komunikační strategii.

Spořitelna celkem plánuje do nákupu nájemních bytů vložit několik miliard korun a pořídit nižší tisíce nájemních bytů. „Prosek už se staví a očekáváme, že další dva projekty oznámíme do léta. Jde o víc než sto bytů v Praze blízko metra, naším partnerem opět bude nemocnice a veřejná správa, městská část. Zároveň chceme dokončit pilotní projekt v úzké spolupráci s municipalitou na Moravě,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro newstream.cz Marek Blaha.

Spořitelna chce v rámci svého projektu dostupného bydlení nabízet byty zejména lidem z takzvaně potřebných profesí, zdravotním sestrám, policistům či hasičům. Na prvním projektu na Proseku spolupracuje s pražskou nemocnicí v Motole, která by měla budoucí byty obsazovat svými zaměstnanci.

Vlastní projekt chystá i Praha

Na nájemní bydlení se nyní, v době nedostupných hypoték a v očekávání boomu nájemního bydlení, soustředí řada hráčů na trhu. Kromě různých investičních fondů či pražského arcibiskupství, které také nakupuje za miliardy korun nové byty od velkých developerů, rozvíjí svůj plán i vedení hlavního města.

Praha už víc než dva roky pracuje na projektu vybudování tisíců bytů určených pro nájemní bydlení. Ty by měly být, podle rychlosti povolovacích řízení, hotovy nejdříve za pět let. Podobně jako Česká spořitelna, i Praha je chce přednostně nabízet policistům či zdravotním sestrám.

