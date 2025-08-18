Dalibor Martínek: O co jde malým stranám pod čarou ponoru? O miliony

Nový magazín právě vychází!

Róbert Šlachta a jeho hnutí Přísaha
Dalibor Martínek
Róbert Šlachta, byl dvacet let policajtem. Nakonec dokonce elitním. Původně zemědělský pracovník se postupně vypracoval na jednoho z nejvyšších a nejmocnějších policistů v zemi. Byl šéfem protimafiánského oddělení. Tím si jistě nadělal spoustu vlivných nepřátel.

Jen pod čarou, oni vlastně policisty, kteří oficiálně pomáhají a chrání, ve skutečnosti lidé nemají moc rádi. Takže Šlachtova Přísaha se potácí kolem tří procent předvolebních preferencí.

Šlachtovo fiasko

Jen pro připomenutí. Šlachta řezal do nejvyšších pater politiky. Sejmul vládu Petra Nečase, šel po Tluchořovi, Šnajdrovi. Šlápnul na kuří oko Romanu Janouškovi, sebral mu zlato. Šlachta měl jistě bohulibý záměr. Nicméně z jeho akcí nakonec nic než jen humbuk nevzešlo. Soud nakonec, po deseti letech, rozhodl, že stát musí lidem, kterým policie pod Šlachtou zabavovala majetek, všechno vrátit. Takže Šlachtovo fiasko.

Zhrzený Šlachta odešel od policie a založil své hnutí Přísaha. Evidentně není národ ex-policistům nakloněn, takže Šlachta šlape vodu. Sice přilákal do své Přísahy pár vysloužilců, exministra Antonína Staňka. Kdo ví, kdy a čím byl ministrem? Nebo Vladimíra Kremlíka. Ten byl půl roku ministrem dopravy, taktéž je již zapomenut. Nebo někdejšího jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Tato různorodá skrumáž se patrně do sněmovny nedostane.

Nicméně, politické straně stačí, aby získala tři procenta hlasů a má nárok na státních šest milionů korun ročně. Za každou desetinu procenta navíc dvě stě tisíc. Takže proto tu máme Přísahu.

Proto tu máme i Motoristy. S těmi to zatím také nevypadá dobře. Možná, jak říká premiér Fiala, se v září všechno zlomí. No, uvidíme. Pokud ovšem Motoristé získají nad tři procenta hlasů, což jim předvolební průzkumy nyní přisuzují, taktéž budou finančně v suchu.

Zelení nebo Trikolora zvolily jinou taktiku. Na tři procenta to nevypadalo. Proto chytře utekli k větším stranám. Zelení k Pirátům, Trikolora k Okamurovi. Od nich žádné peníze sice nedostanou, ale možná budou mít nějakého náměstka ministra. V každém případě budou mít poradce poslance. Za což může klidně být plat 55 tisíc korun. To není špatné. O tom jsou letošní volby.

Doporučujeme