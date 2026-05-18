Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk se chystá na globální expanzi pilulky Wegovy. Podle zprávy webu CNBC firma očekává první uvedení mimo Spojené státy ještě letos, pokud získá potřebná schválení.
„Až ji uvedeme, půjdeme do toho naplno,“ řekl CNBC Emil Kongshøj Larsen, výkonný viceprezident společnosti Novo pro mezinárodní operace. Podle něj jde o velkou příležitost.
Americký trh dnes tvoří více než polovinu tržeb Novo Nordisk i jeho hlavního konkurenta Eli Lilly. Obě firmy se proto stále více zaměřují na rozšíření trhu s léky na hubnutí, které v posledních letech výrazně proměnily farmaceutický sektor.
Dočká se Německo?
Novo zatím neuvedlo, ve kterých zemích pilulku Wegovy spustí jako první. Larsen pouze řekl, že firma bude postupovat podle potenciálu jednotlivých trhů. Rozhodovat má zájem pacientů o léčbu obezity, připravenost lékařů i dostupnost partnerů v telemedicíně.
Právě telemedicína se podle Novo může stát důležitým kanálem pro širší dostupnost léčby. Larsen zmínil Německo, kde se podle něj přístup pacientů k léčbě zlepšil právě díky telemedicínským službám.
Expanze přichází v době zostřující se konkurence s Eli Lilly. Ta letos očekává růst tržeb o 28 procent při střední hodnotě výhledu. Novo naopak i po mírném zlepšení prognózy nadále čeká, že jeho zisky a tržby v roce 2026 klesnou o 4 až 12 procent. Důvodem jsou nižší ceny v USA a konkurence generik v zemích jako Indie, Kanada, Brazílie a Čína.
Novo má ale v perorálních lécích na hubnutí náskok díky lednovému uvedení pilulky Wegovy v USA. Firma minulý týden uvedla, že celkový počet receptů překročil dva miliony a prodeje v prvním čtvrtletí výrazně překonaly očekávání.
Podle analytiků Nordea se Wegovy na základě dat Google Trends stává v USA nejznámější značkou na hubnutí. Konkurenční pilulka Foundayo od Eli Lilly měla po uvedení na trh více než 20 tisíc uživatelů, podle dat IQVIA ale ve srovnatelném období zaznamenala méně receptů než Wegovy.
Rozdíl je i v pozici obou přípravků. Foundayo je nová značka s novou účinnou látkou, zatímco pilulka Wegovy navazuje na injekční verze Novo Nordisk. Podle analytiků Barclays navíc oba léky míří na odlišné skupiny pacientů: Wegovy má mít účinnost blízkou injekční léčbě, zatímco Foundayo může být vnímán spíše jako vstupní GLP-1 přípravek.
Novo očekává silné přijetí pilulky Wegovy i mimo USA, i když náběh prodejů nemusí kopírovat americký trh. Larsen upozornil, že v jednotlivých zemích bude důležitý hlavně cenový rozdíl oproti injekční léčbě.
Podle analytika Sydbank Sorena Hansena může být uvedení mimo USA selektivnější a bude záviset na schopnosti firmy uspokojit poptávku. Mezi pravděpodobné první trhy zařadil Británii, Německo a domovské Dánsko.
Léčba z vlastní kapsy
Růst trhu mají táhnout především pacienti, kteří si léčbu platí sami. Larsen uvedl, že i v zemích se silným veřejným zdravotnictvím, jako je Dánsko, si 99 procent pacientů platí léčbu obezity z vlastní kapsy.
Eli Lilly zároveň vidí v mezinárodní expanzi velký prostor. Její šéf David Ricks uvedl, že na světě je miliarda lidí, kterým by tyto léky mohly prospět, zatímco nyní firmy oslovují přibližně 20 milionů pacientů. Tržby Lilly mimo USA v prvním čtvrtletí vzrostly o 81 procent na 7,7 miliardy dolarů, zatímco v USA stouply o 43 procent na 12,1 miliardy dolarů.
Do globálního rozšiřování léků na hubnutí ale vstupuje také cenová politika. Trumpova pravidla „nejvýhodnější země“, která vážou americké ceny léků na vybrané zahraniční trhy, komplikují uvádění nových přípravků řadě farmaceutických firem.
Larsen upozornil, že evropské vlády musí podle Novo akceptovat platby za inovace, které mění veřejné zdraví. Jinak se podle něj investice i klinické studie budou dál přesouvat do USA nebo Číny.
