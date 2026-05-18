newstream.cz Zprávy z firem Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk se chystá na globální expanzi pilulky Wegovy. Podle zprávy webu CNBC firma očekává první uvedení mimo Spojené státy ještě letos, pokud získá potřebná schválení.

„Až ji uvedeme, půjdeme do toho naplno,“ řekl CNBC Emil Kongshøj Larsen, výkonný viceprezident společnosti Novo pro mezinárodní operace. Podle něj jde o velkou příležitost.

Americký trh dnes tvoří více než polovinu tržeb Novo Nordisk i jeho hlavního konkurenta Eli Lilly. Obě firmy se proto stále více zaměřují na rozšíření trhu s léky na hubnutí, které v posledních letech výrazně proměnily farmaceutický sektor.

Dočká se Německo?

Novo zatím neuvedlo, ve kterých zemích pilulku Wegovy spustí jako první. Larsen pouze řekl, že firma bude postupovat podle potenciálu jednotlivých trhů. Rozhodovat má zájem pacientů o léčbu obezity, připravenost lékařů i dostupnost partnerů v telemedicíně.

Právě telemedicína se podle Novo může stát důležitým kanálem pro širší dostupnost léčby. Larsen zmínil Německo, kde se podle něj přístup pacientů k léčbě zlepšil právě díky telemedicínským službám.

Expanze přichází v době zostřující se konkurence s Eli Lilly. Ta letos očekává růst tržeb o 28 procent při střední hodnotě výhledu. Novo naopak i po mírném zlepšení prognózy nadále čeká, že jeho zisky a tržby v roce 2026 klesnou o 4 až 12 procent. Důvodem jsou nižší ceny v USA a konkurence generik v zemích jako Indie, Kanada, Brazílie a Čína.

Novo má ale v perorálních lécích na hubnutí náskok díky lednovému uvedení pilulky Wegovy v USA. Firma minulý týden uvedla, že celkový počet receptů překročil dva miliony a prodeje v prvním čtvrtletí výrazně překonaly očekávání.

Podle analytiků Nordea se Wegovy na základě dat Google Trends stává v USA nejznámější značkou na hubnutí. Konkurenční pilulka Foundayo od Eli Lilly měla po uvedení na trh více než 20 tisíc uživatelů, podle dat IQVIA ale ve srovnatelném období zaznamenala méně receptů než Wegovy.

Rozdíl je i v pozici obou přípravků. Foundayo je nová značka s novou účinnou látkou, zatímco pilulka Wegovy navazuje na injekční verze Novo Nordisk. Podle analytiků Barclays navíc oba léky míří na odlišné skupiny pacientů: Wegovy má mít účinnost blízkou injekční léčbě, zatímco Foundayo může být vnímán spíše jako vstupní GLP-1 přípravek.

Novo očekává silné přijetí pilulky Wegovy i mimo USA, i když náběh prodejů nemusí kopírovat americký trh. Larsen upozornil, že v jednotlivých zemích bude důležitý hlavně cenový rozdíl oproti injekční léčbě.

Podle analytika Sydbank Sorena Hansena může být uvedení mimo USA selektivnější a bude záviset na schopnosti firmy uspokojit poptávku. Mezi pravděpodobné první trhy zařadil Británii, Německo a domovské Dánsko.

Léčba z vlastní kapsy

Růst trhu mají táhnout především pacienti, kteří si léčbu platí sami. Larsen uvedl, že i v zemích se silným veřejným zdravotnictvím, jako je Dánsko, si 99 procent pacientů platí léčbu obezity z vlastní kapsy.

Eli Lilly zároveň vidí v mezinárodní expanzi velký prostor. Její šéf David Ricks uvedl, že na světě je miliarda lidí, kterým by tyto léky mohly prospět, zatímco nyní firmy oslovují přibližně 20 milionů pacientů. Tržby Lilly mimo USA v prvním čtvrtletí vzrostly o 81 procent na 7,7 miliardy dolarů, zatímco v USA stouply o 43 procent na 12,1 miliardy dolarů.

Do globálního rozšiřování léků na hubnutí ale vstupuje také cenová politika. Trumpova pravidla „nejvýhodnější země“, která vážou americké ceny léků na vybrané zahraniční trhy, komplikují uvádění nových přípravků řadě farmaceutických firem.

Larsen upozornil, že evropské vlády musí podle Novo akceptovat platby za inovace, které mění veřejné zdraví. Jinak se podle něj investice i klinické studie budou dál přesouvat do USA nebo Číny.

Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Co lze očekávat od inflace? Po covidu extrémně vzrostly ceny energií a současně šly nahoru ceny všeho a spotřebitelé to akceptovali. Odrazilo se to v 18procentní inflaci v roce 2022. Tehdy jste to charakterizoval slovy, že Češi jsou maniodepresivní. Nejprve přestanou nakupovat úplně a pak se do nákupů vrhnou po hlavě. Dnes energie také velmi výrazně podražily.

Lidé žijí v tom, že důvodem vysoké inflace byly ceny energií. Když vzroste cena ropy, může se to přelévat do cen výrobků a služeb náročných na její spotřebu. Jejich ceny poté porostou více než ceny ostatních výrobků a služeb. Jenže my jsme v letech 2021 a 2022 zažili růst úplně všeho, bez ohledu na energetickou náročnost. Energie se na vzestupu cen podílely asi polovinou. Zbytek způsobila vysoká poptávka, protože zejména domácnosti se po covidových lockdownech vrátily k utrácení. To ale bylo podpořeno především fiskální politikou.

Když tehdy byly ceny energií vysoké, mělo přirozeně dojít k tomu, že bychom výrazně omezovali spotřebu jiných věcí. Tím by po nich klesla poptávka, na což by musely reagovat ceny a jít dolů. Jenže to se nestalo, protože stát zasypal ekonomiku penězi, a nikdo tak nemusel zlevňovat. Programy pro kadeřnice, živnostníky a mnoho dalších. Ačkoliv tohle už nebylo potřeba, v některých čtvrtletích roku 2021 hrubý domácí produkt meziročně rostl o deset procent. Vláda tak utratila spoustu peněz. Z 60miliardových deficitů se staly 400miliardové deficity a my jsme se dostali na jedno z nejvyšších temp růstu zadlužování mezi zeměmi Evropské unie. Inflace stoupla na 10 procent. Potom přišla krize cen energií a inflace vzrostla skoro na 20 procent.

Hrozí nám tedy znovu vysoká inflace?

I dnes bude záležet především na tom, co bude v následujících měsících dělat vláda. Zda opět začne zalévat ekonomiku penězi. A jsou tu indicie, že v tom chce pokračovat. Plánuje rozvolnit rozpočtové zákony, tedy pravidla utrácení. Chce to udělat pod rouškou toho, že bude výrazně více investovat do infrastruktury. Ale jde jen o vytvoření prostoru pro to, aby mohla dávat výrazně více peněz různým zájmovým skupinám, ať už voličům, či firmám. To je nebezpečné a může to způsobit inflaci. Máme rozpočtové deficity, vláda si na výdaje půjčuje, čímž zvyšuje množství peněz v ekonomice a vytváří prostor pro růst inflace.

Všichni se ale velmi obávají důsledků vojenského konfliktu v Perském zálivu, hlavně uzavření Hormuzského průlivu. To zdražuje ropu, plyn, hnojiva a ohrožuje světovou výrobu čipů kvůli uzavření kohoutků s héliem. A vzestup inflace už vidíme. V dubnu dosáhla 2,5 procenta, v lednu to bylo 1,6 procenta.

Bohužel nechápeme roli krize. A neuvědomujeme si, že vlastně žijeme v období polikrize a že je nutné se tomu přizpůsobit. Proto je u nás cenová elasticita poptávky, která je cestou ke zvládnutí krize a nastolení rovnováhy, naprosto zanedbatelná. Prostě žijeme tím, že potřebujeme spotřebovávat, ať je to benzín, či jídlo, bez ohledu na cenu. Na totemech nedávno svítila cena skoro 50 korun za litr nafty a vláda přišla s nápadem: pojďme to snížit, usměrněme marže pumpařů. Což mimochodem není největší část té marže, rafinérské marže jsou výrazně vyšší. Takže pumpaři byli označeni za potenciální potížisty, kteří by mohli způsobit problémy. Jenže je to jinak. Jsme v situaci, kdy nám energie chybí, a než se svět vrátí do nějaké rovnováhy, je třeba snížit poptávku. A my nemáme lepší nástroj, než je cena. Nástroj, který říká: dobře, nafta stojí 50 korun, tak nepojedeme s rodinou o víkendu na Lipno, ale zůstaneme doma a budeme na zahradě. Anebo nepojedeme do práce každý zvlášť, ale domluvíme se a pojedeme dohromady. Anebo městskou hromadnou dopravou tam, kde to jde. Když přijde vláda, jakákoliv vláda, a řekne, my vám tu cenu snížíme, tak se ztrácí cenový signál, který nastoluje tu kýženou rovnováhu. A může to dopadnout jako v Maďarsku, kde člověk přijel k benzínce, a nafta nebyla.

Vláda chtěla pomoci zejména nízkopříjmovým skupinám.

Samozřejmě jsou tu domácnosti, které musejí dojíždět za prací, která je špatně placená a v oblasti, kam nemají možnost jet autobusem. Takže by se mohly dostat do problému. Ale přesně na tohle máme sociální politiku. Přičemž je nutné dělat adresná opatření, nikoliv plošná. Plošná opatření jsou ovšem jednoduchá, je to vlastně jenom jedno rozhodnutí. Cílená opatření jsou nepříjemná v tom, že je nutné mít nějaký systém, který stanoví, že těm a těm lidem bude stát do té a té hranice pomáhat. Na to jsou ovšem potřeba data a my jsme jedním ze států, které s daty neumějí úplně dobře pracovat. Spoustě dat nevěříme, navíc neděláme zpětná vyhodnocení, zda se to či ono opatření vyplatí. Příkladem jsou příspěvky na bydlení. Na ně má z hlediska svých příjmů a cen nájmů a energií nárok asi 20 procent domácností. Ale ukazuje se, že je čerpají jen bohatší a gramotnější domácnosti, protože podat žádost není jednoduché. Takže tento příspěvek není efektivní. My přitom kvůli nepříznivému demografickému vývoji a tlaku na důchodový systém, na zdravotní systém a podobně nutně potřebujeme efektivitu sociálního systému zvyšovat, abychom nemuseli plošně utrácet tolik peněz.

Proč v Česku špatně pracujeme s daty?

Nevím, co je primární důvod. Ale mám pocit, že jsme se tak prostě nastavili, i pokud jde o práci s daty ve veřejné správě, abychom měli o čem se bavit u piva. Že tím, když to řeknu s nadsázkou, trošku podporujeme naši pivní kulturu. Protože když nemáme data, tak vlastně můžeme nekonečně dlouho u piva diskutovat o tom, kdo má pravdu a kdo ne. Byla tady například diskuse o tom, zda za drahé byty v Praze může Airbnb, anebo ne. A dodnes nevíme, jak to je, protože nemáme údaje o tom, kolik bytů skutečně slouží ke krátkodobému pronájmu. Máme pouze různé odhady, které si člověk může udělat třeba podle počtu inzerátů. Když ovšem přišli Piráti a řekli, pojďme to zjistit přes elektroměry, kolik bytů nemá spotřebu a kolik je tedy prázdných, tak odpověď byla, tohle nikdy, to je přece komunismus. Já neříkám, že to byla dobrá cesta. Ale říkat, že to zavání něčím, co by stát vědět neměl, je špatně.

Anebo EET. Vláda ji vypnula v situaci, kdy jsme ta data skutečně potřebovali. Byl covid a potřebovali jsme vědět, ve kterých oblastech skutečně dochází k nějakému propadu. Měli jsme nástroj, který nám umožnil mít digitální data o tom, jak se daří byznysu. A my jsme si ho vypnuli a pak začali vypisovat jeden covidový program za druhým. Aniž bychom měli daty podloženo, že je tam problém a je potřeba pomoci. Proto říkám, ale je to samozřejmě nadsázka, že to s těmi daty takhle děláme proto, abychom se měli o čem pohádat u piva. O něčem, co nejsme schopni vygooglovat.

Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí investoval do akciových gigantů včetně Nvidie, Amazonu a Applu. Podle textu agentury Bloomberg zároveň koupil podíl v americké síti Kura Sushi USA, což vyvolalo pozornost investorů i debatu o možném střetu zájmů.

Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí obchodoval s akciemi velkých technologických firem včetně Nvidie, Amazonu a Applu. Podle textu agentury Bloomberg ale zaujal i méně obvyklý nákup: podíl v restauračním řetězci Kura Sushi USA.

Trump koupil akcie Kura Sushi USA 2. února. Podle jeho nejnovějšího majetkového přiznání se velikost transakce pohybovala v rozmezí jednoho až pěti milionů dolarů. Restaurační skupinu kontroluje japonská společnost Kura Sushi.

Střet zájmů?

Bloomberg připomíná, že Trump na rozdíl od svých předchůdců svůj majetek neprodal ani jej nepřevedl do slepého svěřenského fondu s nezávislým správcem. Podle přiznání on nebo jeho investiční poradci provedli v prvním čtvrtletí více než 3700 obchodů, což znovu otevřelo otázky možného střetu zájmů kolem Trumpovy administrativy.

Mluvčí Trump Organization uvedl, že veškerý prezidentův majetek nezávisle spravují finanční instituce třetích stran, které rozhodují o všech investicích. Dodal, že Trump, jeho rodina ani společnost nejsou do obchodních rozhodnutí zapojeni.

Trumpova investice do Kura Sushi vyvolala překvapení také v Japonsku. Lidé na síti X spekulovali, zda prezident vůbec někdy jedl syrovou rybu s rýží.

Podle tržního analytika Tsutomu Yamady ze společnosti Mitsubishi UFJ eSmart Securities se americkému byznysu Kura Sushi velmi daří. Dodal, že Trumpův podíl může při obchodování v Tokiu povzbuzovat nákupy akcií Kura Sushi mezi drobnými investory.

Akcie Kura Sushi kotované v Tokiu v pondělí posílily až o 5,4 procenta. Šlo o jejich největší intradenní růst od června 2025. Podle výročního hlášení společnosti držela Kura Sushi ke konci loňského října zhruba 67 procent hlasovacích práv v Kura Sushi USA.

