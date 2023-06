Vytvořit „stát dlouhověkosti“ může být dost rizikové. Rodí se nový přístup k bezpečnosti medicíny

Dlouhá desetiletí zpřísňovali zákonodárci pod tlakem veřejnosti bezpečnostní pravidla pro farmaceutický průmysl. Nyní se naopak formuje skupina lidí, která chce kvůli prodloužení života užívat i neprověřené léky. Cynicky hodnoceno: oni chtějí hodně riskovat, a my ostatní bychom – snad – mohli na jejich úkor vydělat.

Po dobu dvou měsíců, až do minulého týdne, hostilo turistické letovisko Tivat v balkánském státě Černá Hora konferenci se zaměřením na prodlužování lidského života. Jedním z jejích iniciátorů byl Vitalik Buterin, tvůrce kryptoměny ethereum. Vzhledem k tomu, že je mu letos 29 let, má na prodlužování života ještě dost času, ale zodpovědně to neodkládá.

Účastníci – vystřídalo se jich tady za tu dobu asi osm set – však neříkali, že jsou v Tivatu, ale ve městě Zuzalu. Na mapě je nehledejte, je to neoficiální označení pro luxusní hotel a apartmány v jeho okolí. Název používají jen zdejší hosté, na něž úřady zřejmě pohlížejí jako na možná bláznivé, ale neškodné turisty.

Jako u léčitelů – bez ověřování bezpečnosti

A co že v Zuzalu vymysleli? Jessica Hamzelouová, redaktorka časopisu MIT Technology Review, napsala, že se účastnili zástupci univerzit i biotechnologických firem a lidé, s nimiž mluvila, dokonce spiklenecky hovořili o politicích i miliardářích, kteří se tu prý zastavili. Nu, kdo nevěří, ať tam běží.

Podstatné je něco jiného: rodí se tu nový přístup k bezpečnosti medicíny. A nejde o „léky“ od léčitelů, u nichž žádná pravila neplatí. Tady se mluvilo o výsledcích pocházejících z vědeckého výzkumu.

Opravdoví lékaři smějí používat jen terapeutické metody odpovídající uznaným vědeckým standardům. Účastníci akce v Zuzalu navrhli, aby lidé mohli svobodně užívat i léky, u nichž spolehlivost ještě nebyla prokázána. Chtějí urychlit nasazení lékařských metod, které umožní výrazné prodloužení lidského života.

Plán: obsazení státu Rhode Island

Účastníci konference v Zuzalu vymysleli i postup, jak změny dosáhnout: chtějí ovládnou administrativní oblast, která by pak zdravotnickou legislativu uvolnila, a pak do ní nalákat vědce i farmaceutické firmy, aby tu působili bez byrokratických omezení. V úvahu prý přichází nějaké město v Černé Hoře, anebo rovnou malý americký stát Rhode Island. Leží na severovýchodním pobřeží USA v Nové Anglii, zaujímá plochu jen přes tři tisíce čtverečních kilometrů (jako Liberecký kraj) a žije v něm něco přes milion obyvatel.

Teoretický plán zní tak, že se na Rhode Island přistěhují současní i budoucí zastánci myšlenek ze Zuzalu (držitelé amerického občanství), budou aktivnější než starousedlíci, až prosadí volbu politiků, kteří změní zdravotnické zákony.

Zvrácení historického vývoje

Malé nahlédnutí do historie: Anglický lékař Edward Jenner koncem 18. století vypozoroval, že dojičky, které prodělaly neškodné kravské neštovice, už nikdy neonemocněly vražednými pravými neštovicemi. Malého chlapce tehdy se svolením rodičů nakazil kravskými neštovicemi a poté i neštovicemi pravými – a skutečně, chlapec už neonemocněl, protože původní neškodná nákaza zvýšila jeho imunitu. Jenner vstoupil do historie jako objevitel principu očkování, které od té doby zachránilo stovky milionů životů. Dnes by za tento experiment šel do vězení.

Současné postupy vyžadují testy léků nejdříve na buňkách a na tkáních v laboratoři, pak na zvířatech, a až poté velmi opatrně v několika na sebe navazujících fázích na lidských dobrovolnících. Riziko vzniku problémového léku se tím nevyloučilo, ale radikálně snížilo. Ovšem vývoj od prvního objevu v laboratoři po účinný lék se protáhl až na dlouhá desetiletí.

S nasazením života

Kdyby – a zdůrazněme slůvko „kdyby“ – myslitelé z konference v Zuzalu opravdu „obsadili“ stát, v němž by prosadili zmírnění pravidel pro bezpečnost léků a terapeutických postupů, šli by proti proudu. Možná by jejich dobrovolníci zkoumající na vlastním těle léky proti stárnutí (tedy často léky proti řadě onemocnění, které se neprojevují jen ve stáří) s nasazením života přinesli užitečné poznatky, které by urychlily výzkum jinde. Z toho bychom my ostatní měli prospěch.

Ale dá se čekat, že po prvním zveřejněném maléru by nadšení dobrovolníků opadlo. A ten malér by přišel brzy. Zatím nezbývá než zůstat u postupů, které trvají dlouho, ale osvědčily se.

