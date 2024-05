Stanislav Šulc: V důchodu budeme dřív celý život než vládních 21 let

Kolik let vlastně mají lidé strávit ve starobní penzi? Zásadní, téměř filosofickou otázku otevřela vládní koalice, když se pokouší protlačit nové pojetí důchodů. To pak vznosně nazývá důchodovou reformou, o niž opravdu ani náhodou nejde. A zároveň dává opozici do rukou bič na sebe samu, který jí prohraje příští volby. Přitom řešit důchody tímto způsobem je zcela zbytečné. Než se tento sen skutečně uskuteční, pravděpodobně již bude svět stát před rozhodnutím úplně jiným – před základním příjmem.

Česko je známé tím, že řeší problémy již dávno nepodstatné a vyřešené. Existuje na toto téma celá řada průpovídek, jejich leitmotivem je, že se stačí dívat do USA či Asie a budete vědět skoro přesně, co se bude v Česku dít a řešit za deset let. A tak když se nyní v Česku začínají „řešit“ starobní penze, jsou jisté tři věci.

Zaprvé: existuje již celá řada funkčních řešení, z nichž by si Česko mohlo vybrat. Zadruhé: zcela jistě k tomu nedojde a Češi vymyslí nějakou zcela inovativní alternativu, která ale vůbec nebude fungovat. A konečně zatřetí: řešit starobní důchody téměř jistě nemá cenu ani smysl, protože skutečné problémy už jsou zcela jiné.

Ale zvykli jsme si, že nejpozději od národního obrození se v této zemi téměř všechno stalo politikou, a tak i důchody je potřeba pořádně politicky prozkoumat.

Vládní bič na sebe samu

Politicky lze současnou snahou změnit jeden až dva parametry starobních penzí za jakousi ušlechtilou sebevraždu. Jde o záslužný pokus vyřešit jeden strukturální problém, který zbytňuje a hrozí, že způsobí společenskou katastrofu.

Ano, matematicky je katastrofa nevyhnutelná, protože nárůst peněz do systému neporoste tak rychle, kolik jich bude třeba. A protože nikoho nenapadlo řešit to jinak, musíme omezit to množství peněz na straně výdajů.

Na druhou stranu jestli byl před několika lety politickou bombou směšný poplatek u lékaře, je růst věku pro odchod do starobní penze doslova dynamitem, který vláda servíruje svým politickým konkurentům.

Takže jestli se někdo domnívá, že příští volby budou o něčem jiném než o tomto, tak se šeredně mýlí.

21 let v penzi

Politický rozměr je však v tomto příběhu jen jedna z mnoha linek. Tou asi nejzajímavější ale je číslo 21. Právě tolik let by měla představovat průměrná doba strávená na penzi. Chvíli zkusme opustit hašteření o tom, co je průměr a proč je hloupé tento údaj používat. A raději se podívejme na samotný princip.

Když se politicky a sociálně ustavoval současný důchodový systém, tedy někdy v 19. století, v průměru strávili lidé na penzi maximálně pár let. Nyní díky pokroku v medicíně a dalších systémech to je výrazně, ale opravdu výrazně více. Nárůst času, který lidé stráví na penzi, představuje tisíce procent. To není udržitelné nikde, žádný systém takový nárůst jakéhokoli parametru neustojí. My si zatím hrajeme na to, že to lze, ale není to tak. I oněch nyní vysněných 21 let, která mají být průměrným stropem, je proti původnímu záměru poměrně dost. Nicméně jestli se někdo domnívá, nebo dokonce jestli někdo spočítal, že to vyjde, tak je to nejspíš v pořádku.

Důchod všem. Od narození

Ale zpět k úplnému začátku. Čeští politici nyní vymýšlejí radikální řešení požáru, který ani neuhasí, ani neutlumí. A navíc tím hašením otevřou problémy zcela nové. Například nikdo se moc nezamýšlí nad tím, že už nyní je problém zaměstnat lidi 55+, jak tedy chce ekonomika zaměstnávat lidi 65+?

To vše navíc ve světě, kde bude práce čím dál rychleji ubývat kvůli ještě důslednější automatizaci spojené například s nástupem umělé inteligence.

Takže dnešní „debata“ o českých důchodech opět potvrzuje, že v Česku řešíme podružnosti, zatímco nám utíká podstata. Je pravděpodobné, že dřív, než u nás půjde do penze první senior na základě nových pravidel, bude se ve světě řešit to, že všichni dostanou základní příjem, tedy de facto budou v důchodu všichni. Už od narození.