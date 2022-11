Stanislav Šulc: Thajsko či Egypt? Zapomeňte. Rájem pro seniory je podle zahraničních expertů levné Česko

Pro spousty tuzemských seniorů splňuje představou o ideálním trávení penze permanentní dovolená v Thajsku nebo Egyptě. Rozpálené pláže, přísun kvalitního jídla a žádné starosti. Pro penzisty z většiny zemí pak paradoxně k dokonalým místům na trávení důchodu patří jiná země: Česko. Alespoň to vychází ze žebříčku bedekru Enjoy Travel. Přes jistou pochybnost zdroje na tom něco je. Nevěříte? Tady jsou hlavní argumenty pro to, proč je Česká republika v tomto žebříčku šestá a proč většina zemí z první desítky leží v Evropě.

Až budu v důchodě, budu se válet někde u moře. Tak o starobní penzi přemýšlí velká část Čechů. Vyjadřuje to zjevný deficit moře a nezměrnou touhu po něm, kterou všichni trpíme. A také si do toho projektujeme všechny příjemné zážitky z dovolených. Spousta lidí si tak již nyní nakupuje nemovitosti právě u moře ve slepé víře, že se tam po šedesátce odstěhují alespoň na delší část roku. Vizí ráje se tak stává Thajsko, Egypt, nově třeba Kapverdy, za pár let to může být ještě jiná destinace.

Bájné Thajsko je až ve čtvrté desítce zemí, Egypt vůbec

Bedekr Enjoy Travel přitom nyní vydal žebříček zemí, kde jsou nejlepší podmínky pro seniory. A víte, kde je Thajsko? Na 36. příčce z 50 zveřejněných. Egypt tam není vůbec. A hádejte, která země je na šestém místě. Česká republika! Před ní jsou pouze Slovinsko, Portugalsko, Estonsko, Španělsko a Paraguay.

Jak to je možné? „Česká republika nabízí ideální kombinaci nízkých životních nákladů, a naopak vysokého životního standardu. Navíc je relativně snadné tu získat povolení k pobytu,“ uvádí bedekr. A tím výčet pozitiv zdaleka nekončí. Tím největším pak je velmi dostupná zdravotní péče a na evropské standardy nízké ceny v restauracích. V neposlední řadě je v Česku dost rozmanitá příroda nabízející vše od jezer po zasněžené kopce v zimě.

Jak je vidět, pohled zvenčí je tentokrát důležitější než ten zevnitř. Cizinci si na Česku cení to, co považujeme za zcela běžné, „normální“ a zapomínáme, že například zdravotní péče je téměř všude jinde na světě nepoměrně horší (snad kromě top klinik) a nepoměrně dražší (zejména v top klinikách).

Proč vítězí Evropa

Kombinace dostupnosti a vysokých životních standardů pak je pro vítězné státy zcela klíčový. Většina seniorů po celém světě totiž právě tyto dva faktory považuje za zcela zásadní. I proto se na druhé příčce objevuje Portugalsko, suverénně nejchudší a nejlacinější západoevropský stát.

Právě tato kombinace pak je příznačná pro většinu východoevropských států, které již vstoupily do Evropské unie, či pro některé latinskoamerické státy. V první desítce tak najdeme právě kombinaci evropských a latinskoamerických států.

Až ve druhé a spíše třetí desítce najdeme země, které bychom očekávali daleko výš, tedy Malajsii, Belize, Kanadu, o další desítku později již zmíněné Thajsko či Dominikánskou republiku. A dokonce až na samém chvostu padesátipoložkového seznamu jsou Austrálie a Nový Zéland. USA, Egypt ani Itálie pak v seznamu vůbec nejsou.