Leonard Lauder zemřel. Miliardáři a dědici kosmetického impéria bylo 92 let

Leonard Lauder, klíčová postava a vizionář, který transformoval kosmetickou firmu své matky v globálního giganta, zemřel ve věku 92 let. Jeho odchod znamená ztrátu jednoho z nejvlivnějších lídrů v historii kosmetického průmyslu, píše Bloomberg.

Lauder se k rodinnému podniku Estée Lauder připojil v roce 1958. V době, kdy byla společnost ještě relativně malým hráčem na trhu. Jeho příchod znamenal začátek éry bezprecedentního růstu a inovací. Zastával řadu klíčových pozic, včetně prezidenta (1972-1995), generálního ředitele (1982-1999) a předsedy představenstva (1995-2009), než se stal čestným předsedou.

Lauderův přínos pro kosmetický byznys byl obrovský. Byl hnací silou strategických akvizic, které rozšířily portfolio společnosti o ikonické značky jako MAC Cosmetics, Bobbi Brown a Aveda, čímž Estée Lauder upevnila svou pozici v různých segmentech trhu, od luxusní kosmetiky po péči o vlasy. Jeho schopnost identifikovat rostoucí trendy a integrovat nové značky pod křídla Estée Lauder byla klíčová pro diverzifikaci a odolnost společnosti.

Kromě akvizic se Lauder aktivně zaměřoval na mezinárodní expanzi. Rozpoznal potenciál globálních trhů a vedl společnost k pronikání do nových zemí, čímž položil základy pro dnešní celosvětovou působnost Estée Lauder. Byl také známý pro svou hlubokou znalost trhu a spotřebitelského chování. Slavný „Lipstick Index“ – teorie, podle níž prodej rtěnek paradoxně stoupá během ekonomických recesí, protože se jedná o cenově dostupnou formu luxusu – je jedním z jeho nejznámějších ekonomických postřehů, který i dnes rezonuje ve finančním světě.

Lauder podporoval výzkum a vývoj, což vedlo k uvedení mnoha průlomových produktů a technologií v oblasti péče o pleť a líčení. Jeho filantropické aktivity a podpora umění a kultury, zejména v rodném New Yorku, rovněž svědčí o jeho širším vlivu mimo byznys.

„Můj otec po celý svůj život neúnavně pracoval na budování a proměně kosmetického průmyslu a byl průkopníkem mnoha inovací, trendů a osvědčených postupů, které jsou dnes pro toto odvětví základem. Byl to nejcharitativnější člověk, jakého jsem kdy poznal, věřil, že umění a vzdělání patří všem, a zasazoval se o boj proti nemocem, jako je Alzheimerova choroba a rakovina prsu. Můj otec byl především člověkem, který byl laskavý ke každému, koho potkal,“ cituje z prohlášení rodiny britský deník The Independent Lauderova syna Williama P. Laudera, který je předsedou představenstva společnosti.

Pokračovatelé rodinného byznysu

Navzdory Leonardově úmrtí zůstává kontrola nad společností Estée Lauder pevně v rukou rodiny Lauderů. Rodina si udržuje významný podíl, konkrétně 38 procent akcií a drtivých 86 procent hlasovacích práv, což zajišťuje kontinuitu jejich vlivu na směřování podniku a ochranu jeho dlouhodobé vize. Tři členové rodiny navíc zasedají v představenstvu, což podtrhuje jejich aktivní zapojení do řízení.

V současnosti zastává pozici předsedy představenstva Leonardův syn, William P. Lauder. Prezidentem a generálním ředitelem The Estée Lauder Companies je Stéphane de La Faverie. Leonardův bratr, Ronald Lauder, pak předsedá divizi Clinique Laboratories. Tato struktura ukazuje, že rodina Lauderů i nadále hraje stěžejní roli v každodenním provozu i strategickém plánování společnosti.

Odkaz Leonarda Laudera, jeho podnikatelský duch a filantropické aktivity, budou i nadále inspirací pro budoucí generace v kosmetickém průmyslu.

