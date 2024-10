Už brzo začneme měnit nádraží na Florenci i Hlavní nádraží, říká Musil z Penty

Za sedmnáct let se nám podařilo vytvořit zásobník pozemků na těch nejlepších místech v Praze, říká David Musil, od července výkonný šéf Penta Real Estate, kde nahradil Petra Paličku. Ve firmě po téměř celou tuto dobu Musil pod Paličkou pracoval.

Z pozemků má na mysli například okolí Masarykova nádraží, Hlavního nádraží nebo Florenc. Ale i pozemky na Žižkově nebo v Nuslích. „To jsou opravdu nádherná místa,“ říká Musil.

Na akvizicích pozemků se podle něj podílel celý tým. „Osobně jsem byl třeba u akvizice pozemků u Hlavního nádraží. Byl to od začátku hodně odvážný projekt, s nájemní smlouvou a hodně těžkými podmínkami.“

Jak se vlastně dá získat lukrativní pozemek v centru hlavního města? „Kreativitě se nekladou meze,“ glosuje to Musil. „Jedna z nejvyšších přidaných hodnot naší firmy je, že jsme dobří v developerské a architektonicko-urbanistické části.“ A doplňuje, že Penta má mnoho projektů společných s jinými developery, kdy třeba oni měli pozemek, ale nedařilo se jim projekt dobře rozvinout. To je podle něj i případ Masarykova nádraží, kde jsou minoritní akcionáři. A podobné je to u projektu na Hlavním nádraží. A taktéž u projektu dostavby na pražském Vítězném náměstí má Penta dva partnery, Sekyra Group a Kaprain.

Penta se prý před několika lety rozhodla, že bude architekty vybírat pomocí architektonické soutěže, nejlépe ve spolupráci s komorou architektů. „To je nejlepší způsob, jak se dostat k tomu nejlepšímu.“ Musil uvádí jako příklad bytový projekt Mocca Residence na Vysočanech.

Asi nejočekávanějším projektem, na kterém nyní Penta pracuje, je zastřešení kolejiště Hlavního nádraží. Je to prostor pro veřejnost nyní nepřístupný. „A teď si představte, že nad tím budou obchody, kavárny, kanceláře. Zahájili jsme proces změny územního plánu. Očekávám velmi širokou a férovou diskusi o tom, co tam má vzniknout.“ Je podle něj otázka, co tam má vzniknout, nikoliv, zda má být kolejiště zastřešeno. Jako možné vidí využití pro mnoho funkcí. Musil si umí představit i velký prostor pro veřejné využití, například pro galerii či muzeum.

Po debatě o využití nových prostor chce Penta vytvořit odbornou skupinu, která by definovala cíle architektonické soutěže „Doufáme, že bychom za čtyři nebo za pět let mohli začít stavět.“

Dalším významným místem, které Penta koupila a chce na něm rozvíjet velký projekt, je autobusové nádraží na Florenci. „Máme dokončenou urbanistickou soutěž s názvem Florenc 21,“ říká Musil. Ze závěrů této soutěže firma nyní připraví architektonickou soutěž na jednotlivé bloky. „Když to dobře půjde, za dva nebo tři roky bychom mohli zahájit výstavbu.“

David Musil byl hostem podcastu Realitní Club, který můžete zhlédnout v úvodu tohoto článku. Najdete ho také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

