Kunovského Central Group koupil pozemky v Karlíně. Postaví tam novou čtvrť

Největší český developer Dušan Kunovský koupil v Karlíně pozemky o rozloze Václavského náměstí. První byty, které v nové čtvrti vyrostou, budou k nastěhování v roce 2030. Je to naše nejsložitější a nejdražší akvizice v historii Central Groupu, řekl Kunovský serveru SeznamZprávy.

Kunovského Central Group koupil pozemky o rozloze pět hektarů u stanice metra Invalidovna v Praze 8. Plánuje zde postavit tisíce bytů.

„Plánovaná rezidenční čtvrť bude mít název Nový Karlín. Akvizici jsme projednávali více než dva roky. Je to naše nejdražší a nejkomplikovanější transakce za celých 30 let existence Central Group,“ řekl zakladatel společnosti Dušan Kunovský serveru SeznamZprávy.

Hodnotu akvizice z důvodu mlčenlivosti Kunovský neuvedl. Podle informací SZ Byznys by se však kupní cena těchto pozemků mohla pohybovat kolem třech miliard korun.

Projekt na 10 let

Na pozemcích, rozlohou podobných Václavskému náměstí, mají vyrůst byty pro vlastnické bydlení a část pro nájemní.

Kromě bytových domů vznikne na území chystaného projektu také řada komerčních prostor včetně kanceláří pro Městskou část Praha 8. Ty developer postaví v rámci sjednaných kontribucí městu, které celkem přesáhnou 325 milionů korun, píše server.

Výstavba by podle Kunovského mohla být zahájena zhruba za čtyři roky, tedy v průběhu roku 2028. Záleží ale na postupu vyřízení stavebního povolení. První byty by chtěl Central Group dokončit v roce 2030. Celá čtvrť Nový Karlín by pak mohla stát v roce 2033.

