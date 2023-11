Vánoční dárek v podobě snížení úroků nečekejme, říká „táta hypoték“ Jan Sadil

Dva roky se v Česku vede debata, jestli ceny nemovitostí klesnou, nebo budou dál růst. Vše se odvíjí od úrokových sazeb České národní banky. Spousta ekonomů se domnívá, že sazby při letošním posledním měnovém zasedání České národní banky, které se koná 21. prosince, klesnou. Aspoň o čtvrt procentního bodu. To je všeobecné očekávání. Jan Sadil, dlouholetý šéf Hypoteční banky, nyní šéf developerské společnosti JRD, tyto předpoklady nesdílí. Domnívá se, že národní banka posune úrokovou sazbu níže až v příštím roce.

Vypadá to jako jakási ruleta, kdy každý sází na nějaké číslo. Sadil je ovšem těžká váha. Dvacet let v čele Hypoteční banky. Ví, o čem mluví. Když řekne nějaký svůj předpoklad, je to zcela jiné, než když bankovní analytici bez jakékoliv odpovědnosti vypustí do světa svá tvrzení.

Takže, co říká Sadil, který před dvaceti lety stál u vzniku produktu „hypotéka“? „Nechci se vyjadřovat k možnému vývoji sazeb ČNB. Ale byl jsem nedávno vyprovokován k předpovědi. Řekl jsem, že si nemyslím, že na konci roku dojde ke změně sazeb. Myslím si, že změna ze strany ČNB přijde nejdříve na začátku roku 2024. Za sebe bych čekal, že ke snížení sazeb může přijít v únoru. A nemyslím si, že bude dramatické,“ říká Sadil.

Očekávané jarní tání

Ať už pokles úrokových sazeb přijde kdykoliv, co vlastně znamená pro trh s bydlením? Spousta firem či případných kupujících do tohoto okamžiku klade velká očekávání. Ať už to bude v prosinci, nebo v únoru, celý trh se na snížení úroků doslova tetelí. Je to však reálné očekávání? Rozběhne se trh s nemovitostmi? Ať už prodej na sekundárním trhu, nebo dokonce prodej nových bytů v Praze?

„I kdyby ČNB nějaký malý signál vyslala, tak si myslím, že se toho moc nezmění. A měli bychom si po pravdě říct, že sazby ČNB nejsou tím hlavním, co určuje cenu dlouhých peněz. Bude důležité, jak se budou vyvíjet dlouhé sazby. Nedávno jsem poslouchal rozhovor s viceguvernérem ČNB Janem Fraitem. V průběhu příštího roku mají být dlouhodobé sazby na hypotékách někde kolem pěti procent.“ Sadil tím jednoznačně odkazuje na fakt, že případný pokles dvoutýdenních sazeb, které jsou nyní na úrovni sedmi procent, ještě nemusí znamenat pokles cen nemovitostí. Důležité je dlouhodobé úročení peněz. A to evidentně pod pět procent ani v příštím roce nepůjde.

Takže, jak se bude vyvíjet trh s bydlením přes zimu roku 2023/24? „Standardní leden, standardní únor, to jsou měsíce, kdy byl zájem o nemovitostní transakce historicky nižší. Oživení trhu obvykle přichází s jarním oteplením. Nevím, co za tím je, třeba že začnou kvést kytky. Ale vždy to tak historicky bylo,“ říká Sadil.

Férová cena peněz

Co se týká vývoje úročení hypoték, Sadil neočekává v příštím roce nějakou dramatickou změnu směrem dolů. „Nemyslím si, že hypotéky doznají v příštím roce nějakého dramatického zlevnění.“ Podle něj je „férová“ cena peněz při úročení kolem tří nebo čtyř procent. „Nespojujme cenu hypoték přímo s úrokovou saznou ČNB,“ říká bývalý bankéř. Úměra je podle něj spíše složitější než přímá.

O mírném oživení hypotečního trhu v letošním podzimu mluví data České bankovní asociace. Podle jejích údajů objem nově poskytnutých hypoték bez refinancování v říjnu dosáhl 13,2 miliardy korun, po zářijových 11,3 miliardách. Počet nově poskytnutých hypoték se v říjnu zvýšil na 4,1 tisíce, což je nejvyšší hodnota od června minulého roku. I přes uvedené zlepšení se nadále jedná o nízký počet ve srovnáním s průměrným měsíčním počtem nových hypoték v roce 2020, který se pohyboval kolem 6,7 tisíce.

