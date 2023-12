David Marek: Snížení sazeb ČNB? Německo nás bude držet při zemi

Pokles úrokových sazeb ČNB byl dlouho očekáván, a krátce před Vánocemi skutečně přišel. Ze sedmi procent základní úrokové sazby je nyní 6,75 procenta. Oživí se díky tomu český realitní trh? A česká ekonomika obecně? Najde v o něco nižší úrokové sazbě český průmysl finanční palivo pro svůj nový rozběh? „Pokles úrokových sazeb by nyní měl být mnohem rychlejší,“ říká David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Pokud by se tak stalo, pokud by sazby dál na jaře rychle klesaly, česká ekonomika by se mohla po dlouhé době strádání skutečně rozběhnout.

Oživí snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu českou ekonomiku?

Snížení o čtvrt procentního bodu ekonomiku nespasí. Je to pravděpodobně začátek déle trvající cesty k nižším úrokovým sazbám. Pokud se naplní to, co předpokládá model České národní banky, měl by být pokles úrokových sazeb příští rok rychlý, razantní. A to už by měl být citelný impuls k oživení české ekonomiky.

Na jakou úroveň by se mohly úrokové sazby dostat v roce 2024?

Pokud se nebude bankovní rada České národní banky zbytečně držet při zdi, a pokud bude chtít naplnit to, co by naplnit měla, měly by být úrokové sazby na konci roku zhruba poloviční proti současné úrovni.

Takže na konci roku by měly být sazby kolem 3,5 procenta?

Základní úroková sazby by na konci příštího roku mohlo klesnout až na 3,5 procenta.

Čekáte, že by to byl i impuls k oživení realitního trhu, který byl vysokými úrokovými sazbami za poslední dva roky nejvíc „udušený“?

Finanční trhy i banky už očekávaly toto snižování úrokových sazeb, i to, které nás teprve čeká. Hypoteční sazby již začaly klesat, a tento trend by měl pokračovat. A to by měl být impuls k tomu, aby obživla poptávka po hypotékách i po nemovitostech. Současné snížení sazeb by mělo být v tomto smyslu impulsem k obratu. Domácnosti nyní budou čekat, zda se naplní očekávání, že sazby budou dále a rychle klesat. Aby se přesvědčily, že nastal okamžik realizovat odložené transakce. Dnešní rozhodnutí je takový první signál. A pokud počet signálů bude dostatečný, což si myslím, že by už v prvním čtvrtletí příštího roku mohl být, tak pravděpodobnost oživení realitního trhu výrazně stoupá.

Rozumím tomu správně, že by na jaře příštího roku měl dál pokračovat pokles úrokových sazeb?

Myslím, že by měl být poměrně výrazný. Už teď centrální banka zaostává za svým modelovým výpočtem pro úrokové sazby zhruba o sto bodů. Dnes by správně dvoutýdenní reposazba měly být 5,75 procenta, ne 6,75. Pokud bude chtít ČNB toto zpoždění chtít dohánět, bude muset být hned v prvních měsících příštího roku docela razantní.

Jste známým kritikem pomalého snižování úrokových sazeb. Už jste po současném snížení sazeb spokojený?

Od bankovní rady se nyní asi víc čekat nedalo. Ještě panují poměrně velké obavy, jak dopadne lednová inflace. Zda jsou inflační očekávání dostatečně ukotvená. V okamžiku, kdy si budeme jistí, že má inflační příběh šťastný konec, v tom případě se mohou uvolnit stavidla měnové politiky a ČNB může poměrně razantně začít se snižováním úrokových sazeb.

Jakou roli hraje faktor možného snižování úrokových sazeb ECB? To by přece mohlo tak trochu „hodit vidle“ do snah ČNB o oživení české ekonomiky.

Samozřejmě je klíčový úrokový diferenciál pro vývoj devizového kurzu koruny. V okamžiku, kdy jedna centrální banka snižuje, a možná bude celkem rychle snižovat sazby, zatímco druhá tak bude činit později, rozevírání nůžek kurzů by mělo vést k tlaku na oslabování kurzu koruny. Nicméně, tento scénář je na finančních trzích do značné míry zohledněn. Takže tlaky na oslabování kurzu koruny nebudou nijak dramatické.

Otevírá se snížením úrokových sazeb prostor pro větší nákupní apetit? Čili, stejná otázka, začnou nyní lidé a firmy víc nakupovat nemovitosti? A dává to dobrou logiku?

V obecné rovině, pokud klesají úrokové sazby, mohlo by to vést k větší investiční aktivitě.

Bylo snížení úrokových sazeb ČNB provedeno včas, nebo pozdě?

Myslím, že snížení sazeb přišlo o něco později, než mělo přijít. Ale zpoždění není nijak dramatické. Za to bych ČNB tolik nekritizoval. Pokud je to o měsíc dříve nebo později, to z hlediska měnové politiky zas takové drama není. Kdybychom otáleli další tři nebo čtyři měsíce, tak by to za kritiku stálo. Ale jednoměsíční nebo dvouměsíční zpoždění je pochopitelné.

Jaký bude rok 2024?

Měl by být příznivější než rok 2023. Ale na velké výskání to také nebude. Protože se v posledních měsících výrazně zhoršily vyhlídky pro Německo. Tam se v příštím roce očekává velmi anemický růst HDP. Je to náš hlavní obchodní partner. Takže se nemůžeme nadechnout k nějakému výraznějšímu ekonomickému růstu. Německo nás bude držet relativně při zemi.