Nemáte na vlastní? Družstevní byty lze pořídit levněji. Kde na ně vzít peníze

Družstevní byty mají v České republice mnohaletou tradici a v posledních letech zažívají renesanci. Do těchto obvykle panelových bytů se zřejmě pro jejich nižší pořizovací cenu stěhuje řada mladých rodin. a upřednostňuje tak družstevní formu vlastnictví před jinou. Jedním z důvodů může být například nižší pořizovací cena. Pokud ale kupující nemají k dispozici hotovost a musí nový byt financovat úvěrem, mohou narazit na problém. Hypotéka na družstevní nemovitost má totiž svá specifika.

„Vzhledem k nemožnosti běžných hypoték jsou družstevní byty o něco levnější. Rozdíl v ceně oproti bytům v soukromém vlastnictví je zhruba o 10 až 15 procent. Pro určitou část kupujících to může být zajímavé. Do stavby družstevního bydlení se tak pustili i někteří developeři, kteří v tomto směru vidí zajímavou alternativu,“ popisuje Tereza Vrzáková z RE/MAX G8 Reality.

Financování je složitější

U družstevních bytů existují dvě nejčastější varianty financování, a to předhypoteční úvěr, který je dočasně bez zástavy nebo úvěr ze stavebního spoření, kde naopak zástava není vyžadována vůbec. Běžnou hypotéku, kdy se úvěrem zatíží nově kupovaná nemovitost, si totiž klienti sjednat nemohou. Hypotéka připadá v úvahu jedině tehdy, když ručí jiným bytem či domem. Pořízení družstevního bytu totiž fakticky neznamená nákup nemovitosti, ale jedná se o koupi členského podílu v družstvu.

Jednou z možností je předhypoteční úvěr, který má odloženou zástavu nemovitostí. Na začátku zájemce koupí družstevní podíl a má povinnost jej do roka převést do osobního vlastnictví. Následně bytovou jednotku dá do zástavy bance. Takové nákupy ale neumožňují zdaleka všechny.

„Některé banky vyžadují zástavu od začátku a musíte tak ručit například domem rodičů. Předhypoteční úvěr umožňuje klasickou délku splatnosti s omezením, že po dobu, než dáte bance do zástavy koupenou bytovou jednotku, platíte jen úroky. Ty jsou vyšší než u běžné hypotéky. Samotné splácení hypotéky začíná až v momentě, když má banka pořízenou nemovitost v zástavě,“ říká Josef Janoušek, hypoteční makléř ze společnosti Sirius finance.

Předhypoteční úvěr tak nejde využít na družstevní podíly, které nelze převést do osobního vlastnictví.

Stavebko nebo předhypoteční úvěr

V případě, kdy klient nemůže dát do zástavy jinou nemovitost a nechce využít předhypoteční úvěr, tak zbývá pouze úvěr ze stavebního spoření. Zde je ale potřeba myslet na to, že musí spořit minimálně dva roky.

„Pro řadu žadatelů může být výrazným omezením maximální výše takto poskytnutých úvěrů, která je stanovena na 3,5 milionu korun, stejně tak je omezená doba splatnosti nejvýše na 25 let. Na dražší byty tak financování skrze úvěr ze stavebního spoření nestačí. Zároveň je tento typ úvěru náročnější na bonitu žadatele,“ dodává Janoušek.

Družstevní byty v posledních letech zažívají boom i u developerů. Už více než deset let je staví například Finep. „Dnes, kdy je s limitovanou dostupností hypoték situace na realitním trhu složitá, představuje pro mnoho klientů právě družstevní byt optimální řešení jejich potřeby bydlet,” uvedl generální ředitel společnosti Finep Tomáš Pardubický. Na počátku tak mladá rodina zaplatí třeba 20 až 30 procent hodnoty bytu a zbytek doplácí formou nájmu. Za několik desítek let se následně členský podíl v družstvu stane jejich.

