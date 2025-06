Evropské přístavy nestíhají odbavovat zámořské lodě. Dovezené zboží může podražit

Před největšími evropskými přístavy se prodlužují fronty se zámořskými trajekty. Rotterdam, Antverpy a Hamburg čelí nárůstu lodí, které v důsledku napjaté obchodní situace stále častěji míří do Evropy a jejich odbavení trvá stále déle. Podle The Financial Times bude trvat měsíce, než se situace uklidní, a jedná se údajně o nejhorší narušení logistických řetězců od pandemie covidu.

Od začátku vlády Donalda Trumpa a jím zahájené obchodní války s celým světem se očekávalo, že na tom mohou přinejmenším krátkodobě vydělat evropští spotřebitelé. Zboží z řady exportních zemí, zejména těch asijských, totiž mělo směřovat právě do Evropy, čímž by podle ekonomické teorie mělo dojít k tlaku na cenu.

Realita je však opět o poznání komplexnější, než ekonomové očekávali. Výraznější nárůst lodní dopravy totiž paradoxně může spíš přinést zdražení některého zboží. Důvod? Klíčové evropské přístavy přestávají stíhat odbavovat lodě a tvoří se před nimi fronty.

„Všechny velké přepravní uzly jsou přeplněné,“ citují The Financial Times Caesara Luikenaara, generálního ředitele nizozemské přepravní společnosti WEC Lines. Řada důležitých přístavů po celé Evropě už nyní jede na maximální kapacitu, dodal Luikenaar.

Podle FT.com přitom v trojici nejvytíženějších přístavů, tedy Rotterdamu, Antverpách a Hamburku, může současná kritická situace pokračovat celé měsíce.

Desítky hodin čekání

Důsledkem toho podle odborníků na logistiku je nejhorší situace v logistických řetězcích od pandemické krize.

„Díky dosavadnímu fungování logistiky mohly firmy mít relativně malé zásoby. Mohly spoléhat na to, že zejména lodní doprava je dostatečně spolehlivá, že poptávku dokáže uspokojit,“ uvádí Robert Wright z FT.com. To se ale nyní může změnit a mohlo by to mít velký dopad také na ceny pro konečné zákazníky.

V Antverpách průměrná čekací doba činí 66 hodin, v Rotterdamu dokonce 77 hodin, uvedla německá přepravní společnost Contargo. Navzdory tomu však zatím nedošlo k žádnému omezení ze strany výrobců ani obchodníků.

A také dopravní společnosti se snaží ujišťovat, že k větším problémům nedochází a budou se snažit zajistit plynulou dopravu.

