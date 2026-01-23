Arcona získala levný úvěr. Zelené budovy a kvalitní nájemci pomohli
Arcona Capital refinancovala své maloobchodní portfolio, jehož součástí je i třináct hypermarketů. Banky ocenily stabilní výnosy, ekologický profil budov i dlouhé nájemní smlouvy. Nový úvěr ve výši 160 milionů eur je sjednán na sedm let.
Investiční společnost Arcona Capital zajistila refinancování rozsáhlého portfolia maloobchodních nemovitostí v Česku. Nové bankovní financování dosahuje 160 milionů eur a plně nahrazuje stávající úvěry na 13 hypermarketů v Praze a dalších regionálních městech.
Transakce byla realizována se dvěma mezinárodními bankami a týká se portfolia ve vlastnictví významného soukromého investora se sídlem v Praze. Nový úvěr je sjednán na sedm let a podle Arcony reflektuje mimořádně silný nájemní profil aktiv.
Dlouhé smlouvy a silný nájemce
Klíčovým faktorem pro získání výhodných podmínek byla průměrná délka nájemních smluv 15 let, uzavřených s renomovanou nadnárodní sítí supermarketů. Všech 13 objektů je plně obsazených.
„Jednalo se o úvěrový případ vysoké kvality i v dnešních tržních podmínkách,“ uvedl Jaroslav Šedivka, Head of Treasury společnosti Arcona Capital. Banky podle něj ocenily nejen stabilní cash flow, ale také kvalitu aktiv.
Zelené certifikace a prostor pro další růst
Portfolio splňuje vysoké environmentální standardy, včetně certifikace BREEAM a rozsáhlých instalací solárních panelů. I to se promítlo do silných ukazatelů LTV a atraktivních marží.
Refinancování zároveň otevírá prostor pro další rozšiřování portfolia, pokud se na trhu objeví vhodné investiční příležitosti. Arcona Capital působí v regionu severní, střední a východní Evropy a zaměřuje se na komerční i rezidenční nemovitosti.
