Architekti z A8000 mění chátrající panelárnu v kreativní hotspot Prahy
Kdysi se tu rodily domy pro celé sídliště, teď se bývalá Panelárna Prefa v Holešovicích mění v místo, které propojí práci architektů, kulturu a veřejný život. Ateliér A8000 zachránil jedinečnou stavbu v bruselském stylu před zánikem – a přetváří ji na inspirativní prostor s výhledem na řeku.
Kdysi se tu vyráběly panely pro Bohnice, pak přišla necitlivá rekonstrukce, léta chátrání a hrozba demolice. Dnes se příběh ikonické budovy píše znovu. Architekti z českobudějovického ateliéru A8000 převzali chátrající Panelárnu Prefa v pražských Holešovicích a proměňují ji v moderní administrativní a kulturní centrum.
Unikátní dům z počátku 60. let patří mezi nejcennější příklady bruselského stylu v české architektuře. Zvenčí zaujme zavěšenou ocelovou konstrukcí, uvnitř velkorysým střešním světlíkem a minimalistickou elegancí. Panelárna se nachází v srdci Holešovic, jen pár kroků od Trojského mostu a nádraží. Přímé napojení na metro, tramvaje i vlaky dělá z místa ideální dopravní uzel.
„Rosteme, a proto jsme hledali nové inspirativní sídlo. Panelárna je fascinující dům s příběhem – kdysi se tu vyráběly panely pro celé čtvrti, dnes tu vznikají nové nápady. Je to pro nás ukázka udržitelného přístupu: místo bourání dáváme stavbám nový život,“ říká architekt Martin Krupauer z A8000.
První fáze rekonstrukce je hotová, celková proměna má být dokončena během pěti let. Architekti počítají i s obnovou původních uměleckých děl, která připomínají industriální kořeny místa.
Panelárna ale nebude jen sídlem architektů. Díky multifunkčním prostorám se otevírá i veřejnosti. V plánu jsou výstavy, přednášky, koncerty i komunitní akce. Holešovice tak získávají nový kulturní bod na mapě – jen pár kroků od plánované nové čtvrti Bubny-Zátory a budoucí Vltavské filharmonie.
Dům se má otevřít směrem k řece: velké prosklené stěny propojí interiér s nábřežím a umožní lidem zažít prostor v nových souvislostech. „Naším cílem je dům očistit od nánosu necitlivých úprav a vrátit mu eleganci i původní ducha,“ doplňuje architekt Pavel Kvintus.
Projekt Panelárna tak symbolicky uzavírá kruh – na místě, kde kdysi vznikaly panelové domy, se znovu tvoří budoucí podoba Prahy. Tentokrát ale s respektem k historii, architektuře i lidem, kteří ji budou využívat.
Reality
Leaders
