newstream.cz Reality Architekti z A8000 mění chátrající panelárnu v kreativní hotspot Prahy

Architekti z A8000 mění chátrající panelárnu v kreativní hotspot Prahy

Architekti z A8000 mění chátrající panelárnu v kreativní hotspot Prahy
Ondřej Bouška, poskytnuto A8000
Kdysi se tu rodily domy pro celé sídliště, teď se bývalá Panelárna Prefa v Holešovicích mění v místo, které propojí práci architektů, kulturu a veřejný život. Ateliér A8000 zachránil jedinečnou stavbu v bruselském stylu před zánikem – a přetváří ji na inspirativní prostor s výhledem na řeku.

Kdysi se tu vyráběly panely pro Bohnice, pak přišla necitlivá rekonstrukce, léta chátrání a hrozba demolice. Dnes se příběh ikonické budovy píše znovu. Architekti z českobudějovického ateliéru A8000 převzali chátrající Panelárnu Prefa v pražských Holešovicích a proměňují ji v moderní administrativní a kulturní centrum.

Unikátní dům z počátku 60. let patří mezi nejcennější příklady bruselského stylu v české architektuře. Zvenčí zaujme zavěšenou ocelovou konstrukcí, uvnitř velkorysým střešním světlíkem a minimalistickou elegancí. Panelárna se nachází v srdci Holešovic, jen pár kroků od Trojského mostu a nádraží. Přímé napojení na metro, tramvaje i vlaky dělá z místa ideální dopravní uzel.

„Rosteme, a proto jsme hledali nové inspirativní sídlo. Panelárna je fascinující dům s příběhem – kdysi se tu vyráběly panely pro celé čtvrti, dnes tu vznikají nové nápady. Je to pro nás ukázka udržitelného přístupu: místo bourání dáváme stavbám nový život,“ říká architekt Martin Krupauer z A8000.

První fáze rekonstrukce je hotová, celková proměna má být dokončena během pěti let. Architekti počítají i s obnovou původních uměleckých děl, která připomínají industriální kořeny místa.

Panelárna ale nebude jen sídlem architektů. Díky multifunkčním prostorám se otevírá i veřejnosti. V plánu jsou výstavy, přednášky, koncerty i komunitní akce. Holešovice tak získávají nový kulturní bod na mapě – jen pár kroků od plánované nové čtvrti Bubny-Zátory a budoucí Vltavské filharmonie.

Dům se má otevřít směrem k řece: velké prosklené stěny propojí interiér s nábřežím a umožní lidem zažít prostor v nových souvislostech. „Naším cílem je dům očistit od nánosu necitlivých úprav a vrátit mu eleganci i původní ducha,“ doplňuje architekt Pavel Kvintus.

Projekt Panelárna tak symbolicky uzavírá kruh – na místě, kde kdysi vznikaly panelové domy, se znovu tvoří budoucí podoba Prahy. Tentokrát ale s respektem k historii, architektuře i lidem, kteří ji budou využívat.

Nádraží v Plzni prošlo zásadní rekonstrukcí.

V Plzni i Budějovicích to jde. Na rozdíl od Prahy tam citlivě zrekonstruovali nádraží

Reality

Vlaková doprava je na vzestupu. Rekonstrukce hlavního nádraží čeká nejen Prahu a Brno, ale prošla jí i Plzeň nebo České Budějovice, a to podle projektu architektonického ateliéru A8000.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

video

Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer

Leaders

Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Butikový hotel Bezové údolí je na prodej

Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Bytová výstavba
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.

Výsledek debat? V Česku je nejhůře dostupné bydlení ze všech zemí Evropské unie. Na tom se všichni shodnou. Ale, pořád se s tím nic neděje! Z bydlení se tím pádem stalo politické téma číslo jedna, které možná rozhodne volby.

Kde vězí zakopaný pes?

Paradoxní je, že každá politická strana se tváří, že má v šuplíku připravené řešení. Otázka zní. Jak to, že žádné z těch řešení nemění situaci, kdy lidé nedosáhnou na vlastní bydlení, kdy se staví rekordně málo bytů, a kdy stát žongluje s různými dotačními balíčky, nyní například sedm miliard na dostupné bydlení pro obce, místo aby tu zavřenou lahev konečně někdo odšpuntoval. Kde vězí zakopaný pes?

V Obecním domě pořádal tradičně Dušan Kunovský, největší stavitel bytů v zemi, konferenci na téma výstavba bytů v Česku. Povolovací řízení je pomalé, územní plánování nedostatečné. Obvyklé závěry. Rok, co rok. I letos, Kunovský už moc vlasů na hlavě nemá. „Jediným klíčem k lepší dostupnosti bydlení je více povolovat a více stavět nové byty. Jinak se neřeší podstata problému. Je potřeba zásadně omezit stavební byrokracii a zavést jednotnou stavební správu pro povolování nové výstavby,“ říká Kunovský. Slova zazní, účastníci si dají chlebíček a zmizí.

MUSE7

OBRAZEM: V Holešovicích začala výstavba bytového projektu MUSE7

Reality

Společnost Syner Real Estate zahájila v pražských Holešovicích výstavbu bytového projektu MUSE7 za 1,5 miliardy korun. Celkem v něm bude 150 bytů a 15 obchodních míst včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Developer předpokládá, že stavbu dokončí ve druhém čtvrtletí roku 2027. V současnosti je prodáno či rezervováno více než 80 procent bytů.

ČTK

Přečíst článek

Ministr Kulhánek, stejně jako jeho předchůdci v ministerském křesle, má po ruce statistiky, kolik miliard rozdělil stát na výstavbu dostupného bydlení. Kulhánek se stal ministrem vloni, vlastně náhodou, když premiér Fiala vyhodil z vlády jeho předchůdce Ivana Bartoše kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení. Ty miliardy na podporu sociálního bydlení, nyní už nazývaného dostupným, protože bychom nechtěli urazit střední třídu, pro kterou už je bydlení také nedostupné, jsou z hlediska dostupného bydlení v Česku k ničemu. Ministři těmito dotacemi před veřejností rádi žonglují. A státní úředníci jsou nadšení, mají zadání, tabulky. Jistě, pane ministře.

Ministr průmyslu Lukáš Vlček, držitel trofeje nejlepšího starosty kraje Vysočina, účastník mnoha debat na téma bydlení, je pro rychlejší výstavbu bydlení. Pěkné, ale co pro to udělal?  

Stát zakládá různé úřady, které mají pomoci obcím s tím, jak veřejné jednotky miliard utratit. Jak připravit projekt, požádat o dotaci. A Kulhánek, který se dostal do vlády za Karlovarskou občanskou alternativu, nic proti ní, zřejmě dobrý oddíl, vidí v těchto různých podporách z veřejných peněz cestu z bludného kruhu. Podobně přemýšlejí Piráti a jiní populisté. Kolik veřejných peněz narvat do bydlení.

Klíč ovšem není v tom, jakou částkou a jakým dotačním programem bude stát kompenzovat svou neschopnost uvolnit stavební řízení. Je to jako když nandáte na koně brnění, kopete ho do třísel, on nejdete, tak mu nabídnete mrkev. Je potřeba ne digitalizovat nebo zakládat nové úřady na podporu regionálního rozvoje. Je potřeba, aby politici, kteří aspirují na nejvyšší funkce, v sobě nalezli odvahu a shodili všechno to úřední břímě ve stavění ze stolu. Takový borec se ještě nenašel.

Dřevěný ateliér si pro sebe postavil architekt Jan Tyrpekl.

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Reality

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Shodnou se všichni, ale je třeba konat

Na konferencích se za řečnickými pultíky všichni shodnou, je třeba něco konat. Zní to jako významný apel. Ale, Praha například nemá nový územní plán čtvrt století. Radní Petr Hlaváček na konferencích vždy moudře hovoří, potom předčasně před případnými otázkami rychle prchá pod záminkou dalšího důležitého programu. A kde je nový územní plán hlavního města?

Kulhánek dobře ví, že už neudělá nic. Takže jen chodí po konferencích. Za chvíli nastoupí nová vláda, a bude říkat to samé. Je třeba stavět byty. Pořád ovšem nikdo nepředstavil jasný a srozumitelný plán, aby v Praze mohly růst mrakodrapy, aby mladí nemuseli bydlet po čtyřech ve starých činžácích, aby si rodina s dětmi mohla pořídit vlastní byt, jako to bylo v devadesátkách.

Jen na okraj. Kvůli výraznému převisu poptávky nad nabídkou pokračuje rychlý růst cen bytů. V Praze nové byty meziročně zdražily o devět procent na 171 tisíc korun za metr. Starší byty zdražily dokonce o 12 procent na 143 tisíc korun. Nájemné v hlavním městě meziročně vzrostlo o šest procent na průměrných 480 korun za metr. Řeči se vedou, a lidé nemají kde bydlet. Pak se Spolu diví, že jeho euroatlantická rétorika voliče nebere.

Václavské náměstí

Dalibor Martínek: Jezdit po Praze autem ne. Bydlet, také ne. Tak proč žít v Praze

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Europoslankyně Kateřina Konečná, volební lídr hnutí STAČILO!

PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

OBRAZEM: V Holešovicích začala výstavba bytového projektu MUSE7

MUSE7
Syner, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Syner Real Estate zahájila v pražských Holešovicích výstavbu bytového projektu MUSE7 za 1,5 miliardy korun. Celkem v něm bude 150 bytů a 15 obchodních míst včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Developer předpokládá, že stavbu dokončí ve druhém čtvrtletí roku 2027. V současnosti je prodáno či rezervováno více než 80 procent bytů.

MUSE7 se bude nacházet poblíž stanice metra Nádraží Holešovice a bude mít byty o dispozicích od 1+kk po 3+kk. Stavba bude podle developera vybavena podlahovým vytápěním a rekuperací vzduchu. Součástí bude také soukromá posilovna, wellness se saunou, recepce či myčka kol. Součástí projektu bude také nový vnitroblok. Komunitní centrum Prahy 7 pak bude v obnovených prostorech původní papírny.

FOTOGALERIE: Podívejte se na projekt MUSE7

Technologicky vyspělá novostavba

„Z původní zástavby se nám podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou revitalizujeme a díky níž propíšeme do MUSE7 genius loci tohoto místa v kombinaci s moderní technologicky vyspělou novostavbou,“ řekl Petr Syrovátko mladší ze Syner Real Estate.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekty stavby jsou Lucie Pachmanová a Pavel Slezák ze studia AGE project. Podle Pachmannové je MUSE7 moderní interpretací klasických činžovních domů. „V návrhu jsme rozčleněním uliční fasády na šest různých celků reflektovali členění typické pro tradiční obytnou blokovou zástavbu centrální části Prahy. Mám radost, že se podařilo zachovat část původního objektu a citlivě ho začlenit do celkového konceptu,“ dodala.

Syner Real Estate je realitní divizí stejnojmenné stavební firmy. Aktuálně staví například v Libereckém kraji bytové komplexy Nový Perštýn a Nová Kunratická. V Plzni pak připravuje rezidenci Bydlení Šumavská. Stavební skupina Syner působí v Česku zhruba 35 let. Soustředí se zejména na stavbu bytových domů, průmyslových areálů a dopravní infrastruktury.

Bytová výstavba v České republice

Stavební úřady jsou v troskách. Systémy nefungují, nestaví se byty, a úředníci prchají

Reality

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek
