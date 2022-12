Slavná elektrárna se proměnila. Stala se domovem luxusních značek a Applu, není už ale pro každého

Slavná „artrocková“ elektrárna od svého odstavení v roce 1983 chátrala dlouhá desetiletí. Po téměř čtyřech dekách se dočkala vzkříšení. Nyní nabízí obchodní centrum, byty a kanceláře, většinu si pronajal americký Apple.

Reklama

Na začátku ledna to bude čtvrt roku, co se po letech odkladů otevřely dveře bývalé londýnské elektrárny Battersea. Tentokrát Londýňanům nedodává elektřinu, ale obchody, restaurace, kino či kanceláře nebo byty. Otevření přišlo na poslední chvíli, aby nové obchodní centrum ještě stihlo předvánoční nákupní sezónu.

Uvnitř je ale patrné, že řada obchodů narychlo do Vánoc otevřít nestihla. Battersea Power Station se navíc otevírá v období zpomalující britské ekonomiky o to horší to bude mít obstát v konkurenci. Provozovatel se tak snaží přilákat potenciální zákazníky předvánočním doprovodným programem. Před bývalou elektrárnou vyrostlo kluziště či kolotoče, které Britové milují. Nechybí ani vyhřívané „iglú“ s kavárnou a barem.

Cestou od nové stanice metra, která nese stejné jméno – Battersea Power Station – se návštěvníci skrze dveře z cortenové oceli dostanou do moderního obchodního centra, kde je na jedné straně přivítá obchod s hodinkami Rolex, na straně druhé Cartier. Nechybí ani koktejlový bar nebo makronky za téměř sto korun kus. Generální ředitel Battersea Power Station Development Company Simon Murphy ale trvá na tom, že obchodní dům je pro většinovou populaci. Střešní apartmány se prodávaly za osm milionů liber (220 milionů korun) a možná jejich majitelé nechtějí, aby se pod jejich domovy procházela „většinová populace“.

Citlivá rekonstrukce

Architekti WilkinsonEyre, kteří měli na starost renovaci bývalé továrny, za svou práci sklízejí aplaus od odborné veřejnosti. Vzhledem k celkovému rozpočtu devíti miliard liber šetřit nemuseli. Došlo na renovaci původních glazovaných dlaždic či výměnu 1,8 milionu cihel ve 12 různých barvách, které dodal výrobce těch původních.

Reklama

Samotné obchody byly citlivě vloženy do dvou hal bývalé elektrárny, detaily reflektují dvě různá období turbínových hal. Hala A, postavená ve 30. letech 20. století, je ve stylu art deco s krémovými dlaždicemi, mezi nimiž jsou průčelí obchodů orámována bronzovými ostěními. Namísto obvyklých skleněných balustrád, které obchodní centra upřednostňují pro jasné výhledy, architekti navrhli ocelové zábradlí.

Vedle v hale B postavené v 50. letech minulého století je estetika tvrdší, s šedou ocelovou konstrukcí a chaotickým uspořádáním mostů, pater a mezipater. Architekti se během rekonstrukce rozhodli architektonické nesoulady mezi dvěma halami zdůraznit, místo toho, aby je setřeli.

Slavná „artrocková“ elektrárna v Londýně se proměnila na byty, obchody a kanceláře Reality Do uhelné elektrárny Battersea v Londýně se vrátil život. Obchody v ní mají luxusní módní značky a vznikne tam campus Applu a také stovky bytů. Cena? Devět miliard liber (asi 261 miliard korun). Podívejte se ve fotogalerii na její radikální proměnu. Petra Jansová Přečíst článek

Svařák ze zlata. Inflace tvrdě zasáhla i vánoční nápoj Enjoy Při pohledu na letošní ceny svařeného vína na pražských vánočních trzích se dá radovat jen z toho, že svařené víno není ve spotřebním koši, kterým Český statistický úřad měří inflaci. Kdyby tam bylo, meziroční růst jeho ceny by překonal i často omílaná vejce, mléko, mouku či máslo. Ještě před rokem se svařák v centru Prahy prodával za 50 korun, letos je to korun 90. To je meziroční nárůst o 80 procent. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Z tenisového trůnu na dno. Byl jsem nikdo, jen číslo, prohlásil Boris Becker po návratu z vězení Leaders Bývalý mnohonásobný tenisový šampion a světová jednička Boris Becker v polovině prosince na podmínku opustil věznici Huntercombe v Oxfordshire v Británii, v níž si odpykával trest za zatajování majetku v souvislosti s jeho osobním bankrotem vyhlášeném před pěti lety. O své dojmy z 231 dnů dlouhého pobytu v celkem dvou věznicích se podělil ve svém prvním rozhovoru po propuštění pro stanici Sat 1, z něhož citoval britský deník The Guardian. duk Přečíst článek