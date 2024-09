Kanye West prodal dům v Malibu. Prodělal přes třičtvrtě miliardy

List věcí, které Kanye West, dnes známý jako Ye, zničil, se rozšířil o architektonický skvost japonského architekta Tadaa Anda v kalifornském Malibu. Kontroverzní rapper dům vybydlel a prodal s astronomickou ztrátou.

Bez oken

Kanye West před třemi lety za nemovitost na pláží v nejžádanější části Malibu, kterou navrhl legendární japonský architekt a držitel Pritzkerovy ceny Tadao Ando, zaplatil 57,3 milionu dolarů (téměř 1,3 miliardy korun). Zdá se, že rapper Anda obdivoval a chtěl jím navrženou nemovitost, ale nějak se mu nezdál jeho interiér.

Vzhled domu před zásahem Westa

6 fotografií v galerii

Hudebník, z něhož se stal samozvaný módní návrhář, se tedy pokusil předělat nemovitost podle svých představ. Šel na to zhurta vytrhal všechna okna, dveře, vnitřní povrchové úpravy, a dokonce i veškeré rozvody vody, odpadu, elektřiny i klimatizace a obdivovanou stavbu proměnil v betonový skeleton. To ale pravděpodobně nebylo pořád ono, tak to nechal být, stavbu opustil, a ta začala chátrat.

Letos v lednu se betonové torzo dostalo opět na trh. Do prodeje byla nemovitost uvedena za – vzhledemk tomu, že byla naprosto znehodnocena – za 53 milionů dolarů. To byl ale jen začátek.

Bude to drahé

Asi nepřekvapí, že se žádní zájemci nehlásili. Později byla cena snížena na 39 milionů, ale zájemci se stále nehrnuli. Prodávající realitní kancelář, The Oppenheim Group, v inzerci záměrně ukazovala pouze fotografie domu ve stavu, v jakém je zpěvák koupil, a ne jaký byl skutečný současný stav. Pouze v textu byla drobná zmínka: „V současné době jsou z nemovitosti odstraněny všechny povrchové úpravy interiéru a je potřeba pracovat na obnově nebo přepracování interiérů.“ Server TMZ přinesl aktuální fotografie nemovitosti.

Kalifornská realitní crowdfundingová firma Belwood Investments dům po dalším vyjednávání o ceně koupila za 21 milionů dolarů. Obchod byl oficiálně uzavřen tento pátek. Zástupci společnosti uvedli, že do projektu hodlají vložit minimálně 15 milionů, aby stavbu uvedli do původního stavu.