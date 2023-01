Analýza: Garsonka v Praze stojí přes pět milionů. A letos tomu nebude jinak

Poslední čtvrtletí loňského roku se na pražském realitním trhu neslo v duchu stagnace cen nových bytů a razantního poklesu prodejů, vyplývá to z nejčerstvější tržní analýzy společností Trigema, Skanska a Central Group.

Nabídkové ceny nového bydlení v Praze meziročně rostly i v posledním kvartále loňského roku. Zatímco v posledním čtvrtletí roku 2021 se metr čtevreční prodával za 137 946 korun, loni to bylo 151 643 korun. Mezikvartálně šlo ale o stagnaci.

Byt o velikosti 35 metrů čtverečních nyní vyjde na 5,5 milionu a průměrný pražský byt o ploše 70 metrů čtverečních pak na 10,6 milionu korun, udává analýza společností Trigema, Central Group a Skanska.

Pokles cen lze v příštím roce naopak očekávat na seconhandovém trhu. Cenový rozdíl mezi byty novými a starými se podle analýzy postupně zvětší až na 30 procent. Už poslední čtvrtletí loňského roku ceny starších bytů v Praze klesaly v průměru o čtyři procenta (metr čtverční se prodával za 121 910 korun).

Loni se prodalo o 60 procent méně bytů než v roce 2021

Nejistota budoucího vývoje ekonomiky a nejvyšší inflace od roku 1993, třikrát dražší a hůře dostupné hypotéky ve srovnání s rekordním rokem 2021 (objem nově poskytnutých hypoték meziročně poklesl o 57 procent) a zásadní úbytek zahraniční klientely se podepsal i pod významný pokles prodejů.

Za celý loňský rok se v Praze prodalo 3 100 nových bytů v hodnotě 28 miliard korun, oproti roku 2021 jde o zhruba 60procentní propad. Rok 2021, kdy se v Praze prodalo 7 450 bytů, byl ale nejsilnějším rokem v novodobé historii.

„Pokles prodejů v loňském roce prakticky kopíruje křivku poklesu hypoték. Za výrazným propadem zájmu o hypotéky stály především rychle rostoucí úrokové sazby. Do hry čím dál více vstupují také velmi přísná pravidla pro samotný zisk hypoték,“ dodává Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema s tím, že odliv hypotékařů by navíc mohl do jisté míry kompenzovat zájem institucionálních investorů.

Poptávka nechladne, lidé vyčkávají

Pomalejší tempo prodeje očekává trojka developerů i v tomto roce. Prakticky to znamená, že fungování trhu se vrátí do „normálního“ stavu, kdy se značná část bytů prodá až po dokončení a budou se prodávat déle. Poptávka po bydlení, aktuálně přesunutá do nájemního bydlení, stále je.

„Zájem o nové bydlení je stále velký a nových bytů je na trhu dlouhodobě nedostatek. Lidé ale nyní při velmi drahých hypotékách a celkové nejistotě odkládají svá nákupní rozhodnutí. A to v posledním roce zásadně zpomalilo prodeje. Určité oživení trhu ale očekáváme už v jarních měsících,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf společnosti Central Group.

Pražský trh dlouhodobě sužuje nedostatečná výstavba a poptávka převyšující nabídku. „V posledním čtvrtletí se na trh dostalo pouze 950 nových bytů, a to je druhý nejhorší kvartální výsledek od roku 2017. Na konci roku se nabídka ustálila na úrovni dlouhodobého průměru, pro potřeby metropole je však stále nedostatečná. Bytů se také nadále povoluje velmi málo. Zatímco v roce 2021 se mohla rozběhnout výstavba téměř deseti tisíc jednotek, za minulý rok to bude zhruba o polovinu méně,“ uvedl Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

A nabídka rapidně neporoste ani v letošním roce, i kvůli případnému odkládání projektů, nepředvídatelnosti cen stavebních materiálů a obavě investorů z ufinancování nových projektů nebo nejasnostem ohledně dalšího postupu kolem nového stavebního zákona.

