Starší byty a domy v Česku dál zlevňují, ukazují data. Trend se však brzy otočí

Trh se staršími byty a domy pokračoval ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku v propadu. To, co domy a byty na hodnotě získaly v roce 2021, je pryč. Propadají se především ceny v nepříliš atraktivních lokalitách. Tempo růstu zpomalily také nájmy, u nich se však jedná spíše o krátkodobou pauzu, uvádí ve svém čtvrtletním reportu společnost European Housing Services (EHS), pod níž patří třeba Bezrealitky nebo Maxima Reality.

„Dílčí propady můžeme očekávat ještě v tomto čtvrtletí, převažovat však bude stagnace. V druhé polovině jara se trh nadechne a s ním se může dostavit významný obrat,“ tvrdí Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny EHS.

Ceny bytů již třetí kvartál v řadě ovlivňuje klesající kupní síla obyvatel, vysoké úrokové sazby hypoték, chybějící institucionální investoři, kteří přestali sázet na zhodnocování nemovitostí, a také částečně omezená nabídka majitelů, kteří nechtějí prodávat ve chvíli poklesů prodejních cen. Momentálně prodává především ten, kdo musí.

Ceny bytů v mezikvartálním srovnání klesly po celé republice, a to v jednotkách procent. Například v Praze ztratil průměrný 65metrový byt v širším centru oproti loňskému jaru na hodnotě skoro 680 tisíc korun a v současnosti se prodává za stejnou cenu jako před 12 měsíci, zhruba za 112,5 tisíce korun za metr čtvereční.

Graf: Průměrné prodejní ceny za metr čtvereční bytů v největších krajích

European Housing Services

Největší poklesy zaznamenaly ekonomicky nejslabší kraje. Nejlevněji se s cenou 32 486 korun za metr prodávaly byty v Ústeckém kraji, což je čtyřprocentní pokles oproti začátku podzimu. V Karlovarském kraji to bylo 36 406 korun za metr, pokles o devět procent.

„Ceny klesají takřka výhradně tam, kde má nemovitost některý z hendikepů – například velkou dojezdovou vzdálenost, je před rekonstrukcí nebo v energeticky nehospodárné budově. Pražské i brněnské byty v dobrých lokalitách se i dnes prodávají za podobné ceny jako v létě,“ komentuje Meyer.

Ještě větší propady cen zaznamenal trh s rodinnými domy. Zájem o ně mimo jiné snižuje vyšší cena energií, ale i vysoké náklady na rekonstrukce a stavební materiály.

Graf: Průměrné prodejní ceny za metr čtvereční rodinných domů v největších krajích

European Housing Services

Z dlouhodobého pohledu průměrné ceny domů klesly výrazně více a rychleji než v případě bytů. Průměrná hodnota se vrátila na úroveň prvního čtvrtletí roku 2021. Je to dáno hlavně skladbou nabídky, do prodeje více míří starší nemovitosti před rekonstrukcí. Největší tempo propadu mají v současnosti nemovitosti v Královéhradeckém kraji (-16 procent oproti podzimu), v Moravskoslezském kraji (-14 procent) a Plzeňském a Pardubickém kraji (-13 procent).

Naopak o dvě procenta na 58 757 korun za metr čtvereční vzrostly průměrné ceny rodinných domů ve Středočeském kraji. V Praze průměrná cena prodaného rodinného domu klesla o tři procenta na 84 229 korun za metr.

Obrat přijde na jaře

Důležitá je informace, jak dlouho hledá na začátku roku průměrná nemovitost na Bezrealitky svého zájemce. V případě domů a bytů se tato hodnota, která určuje dobu mezi zveřejněním inzerátu a úspěšným nalezením zájemce, mírně snížila oproti podzimu na 77 dní. Podle expertů to jasně ukazuje, že nabídka a poptávka si k sobě po měsících nejistot dokázaly najít cestu. Výrazně tomu napomáhají právě poklesy nabídkových cen.

„Pokud se nestane něco nepředvídatelného, od března nebo dubna čekáme na definitivní obrat směrem vzhůru. Z trhu pro to přichází řada indikací – počet domácností, které mají prostředky a jen vyčkávají na stabilnější výhled, není vůbec nízký. U nabídek, které dokázaly snížit svou cenu, pak vidíme podobný zájem jako třeba před rokem touto dobou,“ uvádí Meyer.

Stěhování se do menšího

Očekávaný obrat nastal také na nájemním trhu. Ze srpnových 39 zájemců na jeden byt klesl průměr na 16,3 zájemce na jeden byt. Důvodem je nejen mírné ochlazení poptávky, ale především její rozvrstvení mezi výrazně větší počet nemovitostí v nabídce. Tam se totiž za čtvrtý kvartál dostaly nejen domy a byty po ukrajinských uprchlících vracejících se do vlasti, ale také zrekonstruované byty, kupované těsně před zpřísněním hypotečních úvěrů na jaře loňského roku. Řada domácností začala také podpronajímat části svých nemovitostí.

I díky tomu přestaly ceny nájemního bydlení růst tak rychlým tempem nebo přešly do stagnace. Jedinou výjimkou je Praha a Brno. V hlavním městě vzrostly nájmy oproti podzimu o čtyři procenta na 334 korun za metr, tedy zhruba 21,5 tisíce za průměrný 65metrový byt. V Brně pak vyrostly o dvě procenta na 282 korun za metr – tedy asi 18,5 tisíce za průměrný 65metrový byt. Roste proto počet domácností, pro které je ekonomicky výhodnější začít svůj velký byt pronajímat a přestěhovat se do menšího.