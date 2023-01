Accolade si půjčí u německé banky tři miliardy

Česká skupina Accolade získala od německé banky Helaba úvěr ve výši 129 milionů eur, v přepočtu 3,1 miliardy korun, na refinancování pěti průmyslových parků v Polsku.

Refinancování se bude týkat parků Gorzów Wielkopolski, Štětín West, Štětín Kniewska, Čenstochová a Kielce.

Finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka řekl, že jde o druhé velké refinancování polského portfolia. Jedná se o první spolupráci s bankou Helaba a 129 milionů eur na dobu pěti let má přinést snížení nákladů na financování, administrativní zátěže a zlepšení profilu splatnosti dluhu, což má vést ke zvýšení ziskovosti, uvedla skupina zakladatelů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala.

„Vzhledem k celkové makroekonomické situaci v Evropě a prostředí rostoucích úrokových sazeb, mají banky tendenci být velmi vybíravé. Se společností Helaba spolupracujeme poprvé a těší nás, že nám od počátku důvěřovala a poskytla významnou částku na refinancování. Nový úvěr zlepšuje strukturu financování polského portfolia a umožňuje nám zaměřit se na další růst,“ uvedl Jakub Leszczynski, General Counsel Accolade v Polsku.

V současné době Accolade vlastní v Polsku 25 průmyslových parků. Třetina je z odvětví e-commerce, další třetinu tvoří logistika a skladování a poslední třetinu lehká výroba pro strojírenství, automobilový průmysl a zbytek firmy působící ve zpracovatelském průmyslu.

Skupina Accolade působí v šesti zemích Evropy. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku vlastní síť 45 moderních industriálních parků o rozloze 2,6 milionu metrů čtverečních. V roce 2017 koupila provozovatele letiště Brno-Tuřany a poblíž Stříbra připravuje polygon jako centrum výzkumu pro vývoj a certifikaci vozidel s autonomním řízením.

Šoustal byl v roce 2022 podle tuzemského vydání časopisu Forbes 17. nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 19,9 miliardy korun a Kratina na 23. místě s majetkem v hodnotě 16,6 miliardy korun.

