Politolog: Odstoupení Středuly pomůže Babišovi. Kdyby to vzdali Hilšer s Fischerem, Babiš by neměl šanci

Jak zamíchá s volebními kartami odstoupení Josefa Středuly a má Andrej Babiš druhé kolo jisté? „Odstoupení Marka Hilšera a Pavla Fischera by výrazně pomohlo jak Danuši Nerudové, tak i generálovi Pavlovi. Zřejmě by to kartami zamíchalo natolik, že by Babiš nemusel podstoupit do druhé kola,“ říká politolog Miloš Brunclík z FSV UK v rozhovoru pro Newstream.

Josef Středula vzdal boj o Hrad. Jaký to může mít dopad na výsledky prvního kola?

Josef Středula byl jediným autentickým levicovým kandidátem. To může nyní soutěž ovlivnit mírně ve prospěch Andreje Babiše. Protože právě on levicové voliče nejvíce přitahuje. Pokud se někdo rozhoduje ohledně sociálně-ekonomických otázek a nevadí mu Andrej Babiš, pak nemá bývalý premiér v tomto směru mezi kandidáty konkurenci. Otázkou je, jak se příznivci Josefa Středuly zachovají.

A jaký je váš odhad?

Nemyslím si, že by k chovali velké sympatie k Andreji Babišovi nebo Danuši Nerudové, kterou Josef Středula podpořil. Efekt doporučení bude zřejmě mizivý. A spíš si myslím, že část voličů k volbám nepůjde a část bude volit menší zlo.

A jak by se projevilo na výsledcích prvního kola, kdyby odstoupili i další kandidáti? Například Marek Hilšer nebo Pavel Fischer?

Takovéto rozhodnutí by mělo na výsledek prvního kola nesporně zásadnější efekt. Jejich odstoupení by výrazně pomohlo jak Nerudové, tak i Pavlovi. Zřejmě by to kartami zamíchalo natolik, že by Babiš nemusel podstoupit do druhé kola. Samozřejmě jde ale pouze o spekulace, nezdá se, že by uvažovali o tom, že z volby odstoupí.

Existuje možnost, že by byl prezident zvolen už v prvním kole?

To je velmi málo pravděpodobné. Obecně si myslím, že české předvolební průzkumy jsou velmi důvěryhodné a že se dělají na solidním základě. Pokud by k tomu došlo, pak by se muselo stát něco mimořádného, to se ale neděje. Nevidíme například žádný výrazně rostoucí trend u žádného z kandidátů. Samozřejmě - jako nikdy nic - se ani tato varianta vyloučit nedá, i když podle mě je skutečně jen velmi málo pravděpodobná.

Může výsledky voleb ovlivnit dnešní rozhodnutí soudu o tom, že Andrej Babiš je v kauze Čapí hnízdo nevinný?

Mírně mu to pomoci může. Ale ani pokud by byl verdikt opačný, výrazně by ho to nepoškodilo. Zareagovat na to mohou nyní jen ti nerozhodnutí, váhající. Výsledek soudu může Babišovi otevřít například cestu k těm voličům, kteří nechtějí volit ani Danuši Nerudovou, ani generála Pavla a mohou si říct, že kromě toho, že byl Andrej Babiš v komunistické straně a STB, zase nic tak špatného neudělal. Zkrátka obrázek Babiše se teď v cílové rovince trochu vylepšil.

Může Babišovi uškodit, že se nezúčastnil televizní superdebaty na České televizi?

Nemyslím si, že by mu to mohlo nějak zásadně uškodit. Protože hodně z těch, kteří ho volí, Českou televizi nesledují.

Na druhou stranu přislíbil účast v předvolební debatě na Nově. Jde tedy o taktiku?

Jeho voliči se samozřejmě častěji dívají na TV Nova a on si je toho velmi dobře vědom. Tudíž mu ta účast dává větší smysl. Na soukromé televizi může rovněž očekávat, řekněme, vstřícnější prostředí. Může tedy jít o jakýsi útěk do bezpečnějšího prostředí po vzoru Miloše Zemana.

Mohl se tedy Andrej Babiš debaty na České televizi i obávat?

Může mít doporučení se jich nezúčastňovat, i z toho důvodu, že je známý. Nemusí se prezentovat a představovat se. Zřejmě mu také může hrozit, že by při takových debatách mohl zaškobrtnout a zamotat se do svých výroků, což se mu občas děje. Možná by si spíš uškodil a možná chce i napodobit Miloše Zemana, který do debat rovněž nechodil, i když on tehdy už z pozice prezidenta. Za mě rizika jednoznačně převyšovala pozitiva, která by mu účast přinesla. I když je fakt, že na někoho to může působit tak, že si voličů neváží. Je možné i to, že nechce plýtvat energií a počká si na vyzyvatele ve druhém kole. Samozřejmě se mu to vymstít může, protože cestu do druhé kola zaručenou nemá.

Jak hodnotíte televizní superdebatu? Má vítěze?

Neřekl bych, že by přinesla nějakého jednoznačného vítěze nebo poraženého. A není to ani možné už z podstaty formátu té debaty.

A jaký dopad mají tyto debaty na výsledek voleb?

Zřejmě jsou důležité hlavně pro nerozhodnuté voliče.

Politolog Miloš Brunclík působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na trojúhelník institucí hlava státu - kabinet - parlament a jejich vzájemné interakce v kontextu studia parlamentních a poloprezidentských režimů. Zabývá se dále moderními typy politických stran, ústavními zvyklostmi a úřednickými vládami.

