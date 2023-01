Šance Babiše po rozsudku rostou, ale favoritem je dál Pavel

Po osvobozujícím rozsudku v kauze Čapí hnízdo stoupají podle sázkařů šance Andreje Babiše v prezidentských volbách. Během pár hodin po rozsudku kurz na vítězství předsedy hnutí ANO klesl ze 4,4:1 na 3,65:1. Necelý týden před volbami je sázkovým favoritem bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel s kurzem okolo 1,6:1.

První kolo voleb nástupce Miloše Zemana se uskuteční v pátek a sobotu 13. a 14. ledna a případné druhé kolo prezidentské volby se uskuteční 27. a 28. ledna. Podle posledního volebního modelu agentury Ipsos by Babiš by nyní v prvním kole dostal podle28,6 procenta hlasů. V těsném závěsu za ním by byl Pavel s 27,8 procenta, následovala by bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 24,6 procenta. Z výsledků průzkumu, který agentura provedla 5. až 8. ledna, tedy ještě před osvobozujícím rozsudkem, ale plyne, že zhruba třetina voličů stále není o své volbě rozhodnuta.

Agentura uvedla, že výsledky tří kandidátů, kteří by v prvním kole bojovali o vítězství, jsou v rozmezí čtyř procentních bodů, proto nelze jednoznačně říci, který z nich by v daném termínu volby vyhrál. Statistická odchylka je v rozmezí plus minus tři body.

Největší potenciál k vítězství má podle Ipsos ale Pavel, který by měl nyní v prvním kole 38,8 procenta hlasů, pokud by ho volili všichni ti, kteří ho aspoň zvažují. Potenciál Nerudové činí 35,2 procenta a Babiše 34,2 procenta. Předseda ANO má však podle Ipsos nejsilnější voličské jádro. „Nejslabší jádro z kandidátů na prvních třech místech pak má Danuše Nerudová, o jejíž volbě je pevně přesvědčeno 13,2 procenta voličů,” uvedla agentura.

Začátkem ledna byl u sázkových kanceláří na vítězství Babiše kurz průměrně 4:1, ale před vynesením rozsudku stoupl na 4,5:1. Pražský městský soud v pondělí bývalého premiéra i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou nepravomocně osvobodil a kurz na Babiše začal u sázkových kanceláří klesat. Například u Tipsportu byl dvě hodiny po rozsudku 3,8:1 a u Fortuny se dostal na 3,65:1.

Favoritem je Pavel

Dlouhodobě je Babiš podle bookmakerů favoritem na výhru v prvním kole voleb. Aktuálně se dá na jeho úspěch v prvním kole sázet průměrně v kurzu 1,6:1.

Pavel je sázkovým favoritem na výhru v prezidentských volbách znovu od začátku roku, kdy měl kurz asi 2,2:1. Od té doby si polepšil na 1,5:1, po rozsudku nad Babišem kurz Pavla mírně stoupl.

Prezidentští kandidáti pózují před nedělní debatou v Národním muzeu. Zleva Tomáš Zima, Petr Pavel, Karel Diviš, Josef Středula, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Danuše Nerudová. Babiš se debat neúčastní a Středula během ní oznámil, že z volby odstupuje. ČTK

Nedělní odstoupení šéfa odborářů Josefa Středuly zásadní vliv na sázky nemělo. Za Pavlem a Babišem je v hlavní trojce favoritů bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. S odstupem pak jsou senátor Pavel Fischer, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.