Dalibor Martínek: Babiš je esencí Čechů. Když všichni kradou, není to trestný čin. Je to způsob života

Deset let se tady zabýváme případem ambiciózního Slováka Andreje Babiše. Tomu nestačilo, že vydělal spoustu peněz, převzal spoustu podniků, často dravčím způsobem. Ještě si chtěl sáhnout na evropské dotace. Dělají to tak přece všichni. Udělal to, vymyslel mechanismus, jak to bude právně kryté. A vyšlo mu to. Chytrolín.

Reklama

K tomu si před devíti lety koupil i média, aby měl krytí. Média v té době již nebyl výdělečný byznys. Účel nákupu Mafry je jasný.

Babiš připomíná amerického pionýra před sto, sto dvaceti lety. Ten příběh zní: vydělat peníze, možná i nekale, a potom zakrýt stopy. S pomocí svých médií se nakonec stát váženým občanem. S vylepšeným mediálním obrázkem se někdo může nakonec stát i prezidentem. Tento příběh je stará vesta. Pořád se v různých mutacích opakuje. Nyní se děje v Česku. Máme verzi Babiš.

Nevinen?

Soud nyní na závěr procesu dlouze vysvětloval, proč Babiše osvobodil. Dlouhý a účelově z Babišovi strany zatajovaný příběh výstavby Čapího hnízda a získání dotace na malý podnik, podal soud technicistním způsobem, paragraf po paragrafu. Celým zdůvodněním osvobozujícího rozsudku zní sousloví jako materiálové hledisko, geografické vymezení trhů, daňová optimalizace, důkazní situace, paragraf trestního řádu. Strana 89 spisu nebo strana 62 spisu. Výsledek: Babiš je nevinný. Všichni přitom víme, že si neprávem vzal z cizího.

Je pár dní do prezidentských voleb. Babiš je kandidát na prezidenta. Nejde do televizních debat s ostatními kandidáty. Místo toho chodí k soudu (na závěrečném čtení nebyl). Nicméně i při své nepřítomnosti v televizní debatě je vítězem veřejné soutěže. On už nemusí nic říkat. Všechno řekl tisíckrát v minulosti. A lidé ho sledují, visí mu na rtech. A mimochodem, v televizní debatě, které se poslední neděli před volbami neúčastnil, o něm všichni ostatní kandidáti neustále mluvili. Hlavní hvězda, která ani nemusí přijít. Češi jsou prostě tímto bezskrupulózním Slovákem fascinováni.

Zrcadlo našich duší

Babiš celý život hrabal pod sebe. Čechům se takový přístup asi líbí. Je to silný samec. Chceme vůdce. Stejně jako soud mu velká část společnosti odpouští, že jediným jeho zájmem je on sám. Že nemá zábrany, že je chamtivý, tváří se sice mile, ale kdykoliv vás může zničit. Krásný příklad alfa samce. Je jako zrcadlo našich duší.

Reklama

Neúčast v nějaké televizní debatě nebo probíhající soud nic nemění na přilnavosti Čechů k němu. Generál Pavel je sice fešný a má hluboký hlas, byl by hezkým prezidentem. Ale Češi jsou jiní. Jsou jako Slovák Babiš. Marek Hilšer? Ano, vypadá hezky a má pěkně udělaný účes. Pavel Fischer mluví jako kniha, taky fajn. Danuše Nerudová s prezentací své osoby trošku bojuje. Bašta by měl jít spíš do důchodu než na Hrad, Karel Diviš by rád divočil, ale chybí mu šťáva.

Mezitím si Babiš jede svůj vlastní příběh, bez ohledu na ostatní. Stane se zase vítězem?