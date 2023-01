Český volič v Abú Zabí: Volební místnost je spíš obývák, chybí řada krajanů z Dubaje

Ve Spojených arabských emirátech není hlasovací místo ve městě s jednou z největších komunit krajanů v zahraničí – v Dubaji. Hlasovat se může pouze na velvyslanectví v hlavním městě Abú Zabí vzdáleném asi hodinu a půl jízdy autem. Kvůli tomu – a také neexistenci korespondenční volby – si řada Čechů v Dubaji hlasovací finále ostře sledovaného souboje mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem nechala ujít, píše zvláštní zpravodaj serveru newstream.cz Zdeněk Pečený, který v prvním kole volil v Londýně.

Reklama

Několik dní před otevřením hlasovací místnosti na českém velvyslanectví v Abú Zabí připomínalo počasí to londýnské – vytrvalý a silný déšť skrápěl Spojené arabské emiráty. Místo, které si málokdo spojuje s deštěm.

Podívejte se na fotogalerii z české ambasády v Abú Zabí:

DRUHÉ KOLO ON-LINE: Česko se dnes odpoledne dozví jméno budoucího prezidenta republiky Prezidentské volby 2023 Finále třetí přímé volby prezidenta ČR je tady. Hlasování o tom, zda bude novým prezidentem generál Petr Pavel, nebo expremiér Andrej Babiš (ANO), začalo dnes v 08:00. Budoucí hlavu státu mohou jako první vybírat z auta lidé v izolaci kvůli koronaviru, pokud přijedou na stanoviště, jichž je pět v Praze a po jednom v každém z okresů. Takzvaná drive-in stanoviště budou otevřena do 17:00. Sledujte níže on-line přenos ke druhému kolu, který potrvá až do neděle. nst Přečíst článek

Jedna věc byla ale jistá, situace z prvního kolo prezidentských voleb, kdy jsem s dalšími stovkami voličů čekal na dešti před českým velvyslanectvím v britské metropoli, se opakovat nebude. Zatímco v Londýně v prvním kole hlasovalo téměř 1500 Čechů, účast na ambasádě v emirátské metropoli se dlouhodobě pohybuje okolo stovky. Stejné číslo členové volební komise očekávali i ve druhém kole prezidentské volby.

Reklama

Skromná volební místnost

Krátce před otevřením volební místnosti na velvyslanectví sídlící ve vile ve čtvrti Marina Village se dešťové mraky na Abú Zabí protrhaly. I volební místnost je o poznání skromnější a menší než na londýnské ambasádě. Připomíná menší obývací pokoj, u vstupu nechybí kožená pohovka.

Češi v cizině už odvolili. Koš ve volební místnosti v New Yorku je plný Babiše Prezidentské volby 2023 Voliči českého prezidenta v zahraničí se překonávají s účastí i ve druhém kole. Na zastupitelských úřadech už například odvolili ti, kdo žijí na americkém kontinentě. Ve Spojených státech amerických se volí na čtyřech místech v Kanadě na dvou. Podle ohlasů z volebních místností je mezi voliči prý cítit radostné napětí. Prohlédněte si naši fotogalerii z volební místnosti na newyorském Manhattanu. Věra Tůmová Přečíst článek

Ačkoliv voliči přicházejí, fronty se tu netvoří. Všichni oslovení žijí nebo zrovna pobývají v Abú Zabí. Největší komunita krajanů ale přitom žije v nedaleké Dubaji, odkud je to do Abú Zabí minimálně hodinu a půl jízdy.

Bez korespondenční volby nevolím, říká Čech z Dubaje

Ne každému se chce kvůli odevzdání hlasovacího lístku vážit takovou cestu, minimálně půldenní výlet. Sto padesát kilometrů na velvyslanectví je zase hodně málo na to, aby se v Dubaji otevřel generální konzulát, kde by se mohlo také volit. „Bylo by fajn, kdyby se dalo volit počtou nebo elektronicky,“ říká mi kamarád žijící v Dubaji. „Kvůli hlasování nepojedu na ambasádu a zpátky,“ dodává.

FOTOGALERIE: Předvolební atmosféra v obrazech: Tisíce příznivců, tvrdé vzkazy i jízda tramvají Prezidentské volby 2023 Předvolební kampaně dvou finalistů prezidentské volby skončily, v následujících hodinách po otevření volebních místností se ukáže, zda a jak na voliče zapůsobily. Petr Pavel i Andrej Babiš využili většinu času pro setkání s příznivci, zejména Babišovy mítinky ale navštěvovali i jeho odpůrci s nelichotivými vzkazy. Jak vypadala předvolební atmosféra v Česku v posledních dnech? Podívejte se na fotogalerii. duk Přečíst článek

Letošní prezidentské volby zaznamenaly rekordní zájem krajů v zahraničí. Oproti prvnímu kolu prezidentské volby před pěti lety bylo odevzdáno o třetinu více hlasů. „V prvním kole prezidentských voleb volilo rekordních 15 881 voličů,“ uvedl vrchní ředitel sekce právní a konzulární ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

Ministr zahraničí Jan Lipavský po prvním kole voleb zdůraznil nutnost zavedení korespondenční volby. „Pravdou je, že jedině korespondenční volba umožní volit všem Čechům v zahraničí. Ministerstvo zahraničí je na korespondenční volbu technicky připraveno,“ dodal šéf české diplomacie. Projednání zákona o korespondenční volbě v Poslanecké sněmovně již rok úspěšně blokuje SPD.