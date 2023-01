FOTOGALERIE: Předvolební atmosféra v obrazech: Tisíce příznivců, tvrdé vzkazy i jízda tramvají

Předvolební kampaně dvou finalistů prezidentské volby skončily, v následujících hodinách po otevření volebních místností se ukáže, zda a jak na voliče zapůsobily. Petr Pavel i Andrej Babiš využili většinu času pro setkání s příznivci, zejména Babišovy mítinky ale navštěvovali i jeho odpůrci s nelichotivými vzkazy. Jak vypadala předvolební atmosféra v Česku v posledních dnech? Podívejte se na fotogalerii.

Jak vypadaly mítinky a vzkazy voličů i odpůrců – tedy alespoň ty slušnější? Podívejte se:

