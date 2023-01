Češi v cizině už odvolili. Koš ve volební místnosti v New Yorku je plný Babiše

Voliči českého prezidenta v zahraničí se překonávají s účastí i ve druhém kole. Na zastupitelských úřadech už například odvolili ti, kdo žijí na americkém kontinentě. Ve Spojených státech amerických se volí na čtyřech místech v Kanadě na dvou. Podle ohlasů z volebních místností je mezi voliči prý cítit radostné napětí. Prohlédněte si naši fotogalerii z volební místnosti na newyorském Manhattanu.

Jen pár kroků od Central parku na 73. ulici ve východní části newyorského Manhattanu je zvláštní volební okrsek č. 95. Volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v New Yorku je ve třetím patře starší budovy za prosklenými dveřmi. V rozlehlé místnosti s knihovnami sedí u třech stolků s voličskými seznamy podle abecedy volební komise. Tři dvojice mladých zaměstnankyň úřadu vítají první voliče slavnostně a s úsměvem.

Fotogalerie z prezidentských voleb v New Yorku

V prvních hodinách po otevření newyorské volební místnosti tu je docela poklidno. Voliči se sem trousí spíše po jednom, žádné fronty tu zatím nečekají. Ostatně i v prvním lednovém kole voleb zde ze zaregistrovaných 577 lidí na voličských seznamech dorazila jen necelá polovina voličů. Přišlo jich 249 a téměř 58 procent volilo Petra Pavla, druhý prezidentský kandidát Andrej Babiš zde získal jen 3,61 procenta, tedy devět hlasů, zbývajících 78 hlasů tu získala Danuše Nerudová. Kolik voličů sem přiláká druhé kolo se uvidí ve statistikách až po uzavření volebních místností.

Babiš v koši

Marie T., která přichází do volební místnosti na 73. ulici až když už venku padne tma, se tu ani na podzim neregistrovala, protože ležela doma s covidem. O Vánocích si proto přímo v Praze vyřídila voličský průkaz rovnou pro obě kola voleb, aby mohla volit jen pár bloků od svého bytu na newyorském Manhattanu. Generální konzulát ČR stojí navíc v její oblíbené části New Yorku a tak sem chodí ráda. Když vloží obálku s hlasovacím lístkem do volební urny, odhazuje nepotřebný volební lístek s druhým kandidátem do koše s radostí. „Ten pán přede mnou volil stejně, taky tam vyhodil Babiše. V koši je podle mne jen on,“ hlásí mi s nadšením Marie a fotí si volební místnost na památku.

Ve Spojených státech amerických mohou voliči hlasovat pouze na čtyřech místech, což vzhledem k obrovské rozloze USA je pro řadu lidí komplikované a musí kvůli volbám cestovat stovky kilometrů. Volební místnosti jsou totiž jen na velvyslanectví ve Washingtonu a na generálních konzulátech v Chicagu, Los Angeles a New Yorku.

Korespondenční volba stále v nedohlednu?

V prvním kole letošních prezidentských voleb v cizině volilo celkem 15 881 voličů. Podle celkových statistik byla volební účast přes 71 procent a z toho téměř 56 procent volilo Petra Pavla a jen 4,1 procenta pak druhého z kandidátů Andreje Babiše.

Korespondenční volba by to celé usnadnila nejen těm, co dnes za cestu do volební místnosti utratí stovky dolarů a cestováním stráví i desítky hodin. K virtuálním volebním urnám by to ale mohlo přivést i řadu dalších, kteří peníze či čas na volby obětovat nechtějí. Těch jsou přitom po celé zeměkouli tisíce. Korespondenční volba by nicméně ve výsledku pomohla i lidem v Česku, kteří si z různých důvodů nestihli vybavit voličský průkaz a volit přitom chtějí.

O schválení návrhu zákone ke korespondenční volbě usiluje například i neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer, jehož návrh poslal Senát do Poslanecké sněmovny už v listopadu 2021.