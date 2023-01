REPORTÁŽ: Hlasování v Londýně: Pět hodin autem a další hodinu ve frontě kvůli volbě prezidenta

Celou noc z pátku na sobotu foukal silný vítr a Londýn skrápěl vydatný déšť. Skoro jsem přemýšlel, zda se mi chce vůbec na české velvyslanectví vyrazit. Jak se ukázalo, podobně přemýšlela většina voličů. Česká ambasáda v Londýně sídlí v brutalistické budově ve čtvrti Kensington a shodou náhod hned vedle ruského velvyslanectví, píše zpravodaj serveru newstream.cz Zdeněk Pečený, který v Londýně volil.

Ještě v sobotu dopoledne, půl hodiny před na české velvyslanectví – počasí navzdory – přicházejí voliči. Vždyť i Google mapy mi hlásí co se tyče dopravy „busier than usual“. Před ambasádou mě přivítala dlouhá fronta, která začínala už před plotem a pokračovala na nádvoří. Podle toho, co mi říkají místní pracovníci, za dva dny hlasování byl největší zájem v pátek mezi 18. a 20. a dnes mezi 10. a 12. hodinou. Volební místnost se ale zde nezavířela ve dvě odpoledne, ale již v poledne.

Podívejte se, jak vypadalo první kolo volby prezidenta ČR na ambasádě v Londýně:

V rámci 110 míst v zahraničí, kde se dalo včera a dnes hlasovat v prvním kole prezidentské volby, patří londýnské zastoupení k těm nejvytíženějším. A to se ukazuje, když lidé – v typicky českém stylu – přicházejí ještě za pár minut dvanáct. V poledne ostraha zamyká branku, když ale ve 12:05 přicházejí další volebchtiví krajani, pouští je ještě dovnitř. Po pětasedmdesátiminutovém čekání mám konečně odvoleno.

Lepší než v USA, ale k ideálu daleko

I když se letos dá – na rozdíl od posledních prezidentských voleb před pěti lety – ve Velké Británii hlasovat také v Manchesteru, kde se před čtyřmi lety otevřel generální konzulát, má to řada českých občanů ve Velké Británii k volbám daleko. Situace není sice tak hrozná jako ve Spojených státech, kde to má do nejbližšího hlasovacího místa řada krajanů tisíce kilometrů daleko, ideální to není.

Ve frontě sice potkáváme pár voličů, kteří dnes vážili pětihodinovou cestu z Cornwallu v jihozápadní části Anglie, ne každý se ale cítí tak zavázaný „povinností“ k volbám dorazit jako třeba pán žijící v městečku Newquay. „Vyráželi jsme v pět ráno,“ říká. „Alespoň si ještě projdeme Londýn.“

Na korespondenční volbu expati stále čekají

Větší účast ve volbách ze strany krajanů žijících v zahraničí nebo těch, co jsou často na cestách, by mohla přinést korespondenční hlasování. Projednání zákona o něm v Poslanecké sněmovně již rok úspěšně blokuje SPD. „Když jsem žila ve Španělsku, nechal jsem se zapsat na tamní zvláštní seznam voličů,“ říká slečna, která se představuje jako Nikol.

„Tím jsem ale přišla o možnost volit v dalších volbách zpět v Česku. Nikdo mi neřekl, že se z takového seznamu musím nechat vyškrtnout,“ popisuje Nikol úskalí hlasování v zahraničí. Korespondenční hlasování by uvítala. Česko je jednou z pouhých pěti zemí Evropské unie, které hlasování poštou neumožňují.

Některé strany, zdá se, mají panický strach z toho, že by do prezidentských voleb a těch do Sněmovny (v jiných se ze zahraničí volit nedá) mohl promluvit hlas až půl milionu Čechů, Moravanů a Slezanů pobývajících v zahraničí. Jak smýšlí čeští voliči v zahraničí nám napoví výsledky prvních dvou přímých voleb prezidenta. V té první by Karel Schwarzenberg s 55 procenty hlasů vyhrál již v prvním kole.

Ve druhém pak Schwarzenberg bral přes 84 procent a na Miloše Zemana zbylo méně než 16 procent v cizině odevzdaných hlasů. Ve druhém kole voleb 2018 získal v zahraničí Jiří Drahoš přes 90 procent hlasů, Zeman bral pouze 9,7 procenta. SPD tak asi tuší, že u publika českých expatů, by jim pšenka příliš nekvetla.