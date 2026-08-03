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newstream.cz Enjoy Odyssea sesazena. Novým králem českých kin je Spider-Man

Odyssea sesazena. Novým králem českých kin je Spider-Man

Odyssea sesazena. Novým králem českých kin je Spider-Man
ČTK
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Česká kina mají nového víkendového vítěze. Film Spider-Man: Zbrusu nový den hned po premiéře sesadil z čela návštěvnosti Nolanovu Odysseu a za první víkend přilákal téměř 203 tisíc diváků. Za první týden měl dokonce výrazně silnější start než dosavadní letní hit.

Česká kina o víkendu ovládl nový Spider-Man. Americký film Spider-Man: Zbrusu nový den režiséra Destina Daniela Crettona hned po vstupu do distribuce vystřídal na prvním místě dosud vedoucí Odysseu Christophera Nolana.

Víkendová návštěvnost kin

Spider-Man drtí konkurenci

Nový Spider-Man za víkend utržil přes 43,8 milionu korun a přilákal více než 202 tisíc diváků.

Tržby top 5 za víkend 64,4 mil. Kč
Diváci top 5 za víkend 294 585
Největší hit víkendu Spider-Man
1.

Spider-Man: Zbrusu nový den

Víkendový vítěz
 
Víkendové tržby 43 805 539 Kč
Víkendoví diváci 202 867
Celkové tržby 55 420 303 Kč
Celkem diváci 256 997
2.

Odyssea

Druhé místo
 
Víkendové tržby 14 481 281 Kč
Víkendoví diváci 57 372
Celkové tržby 86 438 838 Kč
Celkem diváci 359 211
3.

Mimoni a monstra

Třetí místo
 
Víkendové tržby 2 409 312 Kč
Víkendoví diváci 12 973
Celkové tržby 54 229 911 Kč
Celkem diváci 284 944
4.

Dovolená v Českém ráji

Čtvrté místo
 
Víkendové tržby 2 234 381 Kč
Víkendoví diváci 13 500
Celkové tržby 2 497 261 Kč
Celkem diváci 15 444
5.

Odvážná Vaiana

Páté místo
 
Víkendové tržby 1 459 304 Kč
Víkendoví diváci 7 873
Celkové tržby 19 440 985 Kč
Celkem diváci 106 978
Zdroj: UFD. Šířka pruhu ukazuje poměr víkendových tržeb vůči nejúspěšnějšímu filmu žebříčku.

Za premiérový víkend přišlo na nového Spider-Mana téměř 203 tisíc diváků. Za celý první týden jich bylo 257 tisíc. Tím překonal i start Odysseovy, která měla premiéru 16. července a během prvního týdne včetně premiérových dní přilákala 169 895 diváků. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů.

Nolan vrací Čechy do kin. Večer ve dvou stojí klidně tisícovku

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Nová Odyssea Christophera Nolana ukazuje, že Češi na kina nezanevřeli. Potřebují ale dostatečně silný důvod, aby opustili pohodlí obývacího pokoje. Během prvního víkendu vidělo film 110 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 25,4 milionu korun.

Lukáš Kovanda

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Odyssea táhne dál

Nolanova Odyssea, inspirovaná mytickým eposem básníka Homéra, ale dál táhne. O uplynulém víkendu přidala více než 57 tisíc diváků a celkem jich má za tři týdny v kinech téměř 359 500.

Oba velkofilmy tak zatím naplňují očekávání provozovatelů kin, kteří po stagnujícím prvním pololetí roku 2026 vyhlíželi silnější tržby.

Třetí místo ve víkendovém žebříčku obsadil počítačově animovaný film Mimoni a monstra, který za pět týdnů vidělo 285 tisíc diváků. Česká rodinná komedie režiséra Adama Kolomana Rybanského Dovolená v Českém ráji vstoupila do žebříčku na čtvrtém místě s 15 500 diváky za první týden. Pátá skončila animovaná Odvážná Vaiana, která o víkendu přilákala zhruba osm tisíc lidí.

Christopher Nolan

Christopher Nolan: Nejnepravděpodobnější král Hollywoodu

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Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.

Stanislav Šulc

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Z českých filmů se do první desítky dostaly ještě další tři tituly. Šesté místo obsadila komedie Hany Hendrychové Bardotky, devátá byla táborová komedie Dana Pánka Po večerce a desátá skončila komedie Jana Svěráka Pět švestek.

Od 6. srpna nabídnou tuzemská kina další novinky. Dorazí komedie Miroslava Ondruše 6 gramů, animovaný film Tlapková patrola: Dinosauří film, americký horor Zmrzlinář, dokument Ester Geislerové Dvě deci tuše, francouzská komedie Americký sen, španělský tragikomedický film Hořké svátky Pedra Almodóvara a koprodukční animovaný povídkový snímek Kinošpunti a kapybary.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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