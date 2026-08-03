Odyssea sesazena. Novým králem českých kin je Spider-Man
Česká kina mají nového víkendového vítěze. Film Spider-Man: Zbrusu nový den hned po premiéře sesadil z čela návštěvnosti Nolanovu Odysseu a za první víkend přilákal téměř 203 tisíc diváků. Za první týden měl dokonce výrazně silnější start než dosavadní letní hit.
Česká kina o víkendu ovládl nový Spider-Man. Americký film Spider-Man: Zbrusu nový den režiséra Destina Daniela Crettona hned po vstupu do distribuce vystřídal na prvním místě dosud vedoucí Odysseu Christophera Nolana.
Spider-Man drtí konkurenci
Nový Spider-Man za víkend utržil přes 43,8 milionu korun a přilákal více než 202 tisíc diváků.
Spider-Man: Zbrusu nový denVíkendový vítěz
OdysseaDruhé místo
Mimoni a monstraTřetí místo
Dovolená v Českém rájiČtvrté místo
Odvážná VaianaPáté místo
Za premiérový víkend přišlo na nového Spider-Mana téměř 203 tisíc diváků. Za celý první týden jich bylo 257 tisíc. Tím překonal i start Odysseovy, která měla premiéru 16. července a během prvního týdne včetně premiérových dní přilákala 169 895 diváků. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů.
Nová Odyssea Christophera Nolana ukazuje, že Češi na kina nezanevřeli. Potřebují ale dostatečně silný důvod, aby opustili pohodlí obývacího pokoje. Během prvního víkendu vidělo film 110 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 25,4 milionu korun.
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Nová Odyssea Christophera Nolana ukazuje, že Češi na kina nezanevřeli. Potřebují ale dostatečně silný důvod, aby opustili pohodlí obývacího pokoje. Během prvního víkendu vidělo film 110 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 25,4 milionu korun.
Odyssea táhne dál
Nolanova Odyssea, inspirovaná mytickým eposem básníka Homéra, ale dál táhne. O uplynulém víkendu přidala více než 57 tisíc diváků a celkem jich má za tři týdny v kinech téměř 359 500.
Oba velkofilmy tak zatím naplňují očekávání provozovatelů kin, kteří po stagnujícím prvním pololetí roku 2026 vyhlíželi silnější tržby.
Třetí místo ve víkendovém žebříčku obsadil počítačově animovaný film Mimoni a monstra, který za pět týdnů vidělo 285 tisíc diváků. Česká rodinná komedie režiséra Adama Kolomana Rybanského Dovolená v Českém ráji vstoupila do žebříčku na čtvrtém místě s 15 500 diváky za první týden. Pátá skončila animovaná Odvážná Vaiana, která o víkendu přilákala zhruba osm tisíc lidí.
Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
Christopher Nolan: Nejnepravděpodobnější král Hollywoodu
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Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
Z českých filmů se do první desítky dostaly ještě další tři tituly. Šesté místo obsadila komedie Hany Hendrychové Bardotky, devátá byla táborová komedie Dana Pánka Po večerce a desátá skončila komedie Jana Svěráka Pět švestek.
Od 6. srpna nabídnou tuzemská kina další novinky. Dorazí komedie Miroslava Ondruše 6 gramů, animovaný film Tlapková patrola: Dinosauří film, americký horor Zmrzlinář, dokument Ester Geislerové Dvě deci tuše, francouzská komedie Americký sen, španělský tragikomedický film Hořké svátky Pedra Almodóvara a koprodukční animovaný povídkový snímek Kinošpunti a kapybary.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.