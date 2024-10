Trump uvedl, že by proti svým odpůrcům využil armádu

Bývalý americký republikánský prezident Donald Trump, jenž usiluje o návrat do Bílého domu po listopadových volbách, označil své odpůrce za „radikální levicové blázny“ a vyjádřil obavy z toho, jak se budou chovat v den voleb. Zároveň nevyloučil nasazení armády či národní gardy proti takzvanému „vnitřnímu nepříteli“, který je podle něj „nebezpečnější než Čína a Rusko“. Rozhovor s exprezidentem v neděli odvysílala stanice Fox News. Kampaň demokratky Kamaly Harrisové Trumpův výrok označila za velmi nebezpečný.

Moderátorka Maria Bartiromová se Trumpa zeptala, zda v den voleb 5. listopadu očekává chaos, na což exprezident odpověděl, že ho nečeká od svých voličů. Moderátorka následně zmínila čínské občany žijící v USA, osoby na teroristickém seznamu a trestance a prohlásila, že podle prezidenta Joea Bidena volební den zřejmě nebude poklidný. Na to Trump odpověděl, že Biden „nemá tušení, co se děje, a většinu dne prospí“.

„Myslím, že větším problémem je vnitřní nepřítel, ani ne lidé, kteří sem přišli a ničí naši zemi (...) myslím, že oni nejsou problémem, pokud jde o volební den, myslím, že větším problémem jsou lidé zevnitř (...) radikální levicoví blázni, a měli bychom se s tím, pokud to bude třeba, velmi snadno vypořádat pomocí národní gardy, či pokud to bude skutečně potřeba, tak pomocí armády,“ dodal.

Mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung na žádost listu The Washington Post, aby Trumpův výrok objasnil, ve své odpovědi přirovnal blíže neupřesněné případné akce levice o volebním dni k nedávnému zatčení Afghánce v Oklahomě, který byl obviněn z toho, že plánoval ve jménu teroristické skupiny Islámský stát (IS) spáchat útok během volebního dne. „Prezident Trump má stoprocentní pravdu - ti, kdo se snaží podkopat demokracii zaséváním chaosu do našich voleb, jsou přímou hrozbou, stejně jako terorista z Afghánistánu, který byl zatčen za plánování několika útoků v den voleb ve Spojených státech,“ uvedl Cheung.

Trump v pozdější části interview prohlásil, že vnitřní nepřítel je nebezpečnější „než Čína, Rusko a všechny tyto země“ a dodal, že do této kategorie spadají někteří američtí politici.

Kampaň Harrisové exprezidentův výrok odsoudila a připomněla, jak dříve prohlásil, že by se v případě svého zvolení stal „na den diktátorem“. „To, co Donald Trump slibuje, je nebezpečné a jeho návrat do funkce je zkrátka hazard, který si Američané nemohou dovolit,“ uvedl mluvčí kampaně Ian Sams.

