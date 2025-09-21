Ke značce spolehlivosti by v budoucnu mohl přihlížet i stát, shodly se neziskovky
V Praze se sešli zástupci asi třiceti prověřených neziskových organizací, aby diskutovali o dalším směřování tzv. značky spolehlivosti. Certifikát uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) těm subjektům, které prokážou transparentní a profesionální fungování a projdou nezávislým monitoringem.
„Značka spolehlivosti je dnes etablovaným nástrojem, podle něhož se orientují firemní i individuální dárci. Nyní bychom ji chtěli více představit i veřejné sféře. Stát hledá způsoby, jak ověřovat důvěryhodnost neziskových subjektů, a my jsme připraveni hledat cesty, jak značku využít také při financování neziskového sektoru ze strany státu a samospráv,“ uvedl prezident AVPO ČR Marek Šedivý.
Cílem setkání bylo propojit certifikované organizace, které už značku získaly, umožnit sdílení zkušeností a prezentaci příkladů dobré praxe. Diskutovalo se také se zmocněnkyní vlády pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou, expertkou na komunikaci Lilly Ahou Koffi a vedoucí sociálně zdravotní sekce AVPO ČR Kateřinou Jurigovou.
Komunitu prověřených veřejně prospěšných organizací aktuálně tvoří 40 neziskovek s ročními rozpočty v souhrnné výši přibližně 1,2 miliardy korun. Téměř polovinu těchto prostředků získávají od soukromých dárců nebo přímo od uživatelů svých služeb. Nezávislí hodnotitelé každý rok prověřují, zda držitelé certifikátu využívají prostředky efektivně a dodržují přísné standardy řízení a etiky.
„Značka spolehlivosti není jen logo na webu. Je to potvrzení, že organizace řádně plní své poslání, hospodárně nakládá s prostředky a splňuje náročná kritéria efektivity i etiky,“ doplnil viceprezident AVPO ČR Aleš Mrázek.
