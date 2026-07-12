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newstream.cz Politika Usmiřování nebude. Babiš odmítl návrh Pavla na obnovení schůzek ústavních činitelů

Usmiřování nebude. Babiš odmítl návrh Pavla na obnovení schůzek ústavních činitelů

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom Česká televize (ČT). Předseda vlády ČT sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas.

Pavel na nedávném summitu NATO v Ankaře novinářům řekl, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Podobně se prezident vyjádřil i v sobotu v diskusi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

"Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně," sdělil Babiš ČT.

Andrej Babiš

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Blíží se komunální volby. Hnutí ANO nepochopitelně nechalo ležet nejdůležitější region, Prahu, ladem. Jako by Babišovi nezáleželo na tom, kdo bude příštím pražským primátorem.

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Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle Pavla potřebná. Pokud vláda nebude chtít s prezidentem zahraniční politiku koordinovat, "nezbude nic jiného, než ji dělat po svém", což by však prý považoval za velmi nešťastné. Pavel to řekl v tomto týdnu novinářům na summitu v Ankaře.

Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš dnes ve videu zveřejněném na svém facebooku uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. "Chodili za námi naši partneři a ptali se: Proboha, proč tady je, co tady dělá?" uvedl dnes Babiš. "Dopadlo to, jak jsem říkal - ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," dodal.

Prezidentova snaha o smír

Pavel se v sobotu na festivalu na Slovensku vyjádřil, že věří, že po sporech ohledně své účasti na summitu se jeho vztahy s premiérem Babišem uklidní. "Já si dokážu představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit," uvedl Pavel. Podle něj by dlouhodobě nemohlo fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat.

"Nejenom ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat," řekl v sobotu Pavel.

Vztahy mezi prezidentem a vládou se vyostřily už na začátku letošního roku. V lednu Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se ani po hodinovém odkladu nedostavili premiér Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka, kteří byli na jednání vlády. Následně se společná jednání nejvyšších ústavních činitelů neobnovila a komunikace mezi Hradem a vládou se omezila především na přímá jednání prezidenta s premiérem. Rozpory mezi oběma stranami následně prohloubil spor o vedení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře.

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Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stejně jako vláda překlopýtala summit NATO v Ankaře, celý její první půlrok bylo podobné klopýtání. I přes očekávané uklidnění vztahů s prezidentem po jeho účasti v Turecku ke katarzi nedošlo.

Přes všechny ústrky vůči prezidentovi nakonec setkání NATO dopadlo pro Česko lépe, než se mnozí obávali. Česko dalo sliby, Babiš si vymodlil letmé podání ruky Donalda Trumpa. Ale zejména, Trump si summit nakonec pochválil. Všem padl kámen ze srdce, včetně Andreje Babiše, který přiznal, že celá akce proběhla lépe, než očekával.

Co se však nezměnilo, je animozita mezi vládou a Hradem. Pavlova podaná ruka, že je schopen po odhlédnutí od osobních sporů s vládou na většině věcí domluvit, byla odmítnuta. Babiš trvá na pohledu, že Pavel vede předvolební kampaň na druhé funkční období, a že se úmyslně vozí po vládě. "Ankary" se budou patrně opakovat.

Vláda prý brzdí inflaci

Vláda si vyhodnotila první půlrok svého působení. Nepřekvapivě jsme se dozvěděli, že koalice šlape jako hodinky, plní program do puntíku. Kupodivu jako jeden z výsledků jmenoval premiér nízkou inflaci. Ano, možná zafixování cen paliv mělo svůj malý dílek. Nicméně, Babiš se předtím rozčiloval na guvernéra Michla, když ten stanovil držení nízké inflace, i kdyby to mělo být na úkor ekonomického růstu. Michl zvedl sazby, vidí inflační tlaky. Jedním z nich je obří schodek rozpočtu této vlády a její neochota výraznějších škrtů. A pak se Babiš pochválí nízkou inflací.

Andrej Babiš
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Babiš znovu útočí na ČNB. Vyšší sazby podle něj zdraží život lidem i firmám

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Babiš znovu kritizuje ČNB za zvýšení sazeb na 3,75 procenta a varuje před dražšími hypotékami, úvěry i náklady pro stát. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí hájí obavou z vyšší inflace a zdůrazňuje, že centrální banka zůstává nezávislá.

ČTK

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Co se vládě podle Babiše ještě povedlo? Ministři prý dokončili 195 z 978 úkolů. Převod poplatků z obnovitelných zdrojů na stát (mínus 17 miliard), ministr vnitra Metnar „našel“ peníze na zvýšení platů policistů. Ministr dopravy Bednárik „někde“ sehnal 170 miliard na dopravní stavby, a ministr obrany Zůna bude muset příští zvýšit výdaje na zbrojení o 36 miliard. To se to hoduje za cizí peníze.

Jako jeden z úspěchů si vláda také přisuzuje aktuální schválení novely stavebního zákona. Opozice sice několik dní obstruovala, ale zákon prošel třetím čtením. Je zatím celkem nejasné, co se bude s výstavbou dít. Očekávání se mohou pohybovat od zrychlení výstavby bytů až po kolaps celého systému.

V týdnu jsme tu měli také jednu kaňku na jinak „vzorné“ spolupráci uvnitř koalice. A to, když Babiš za zády Okamury nechal poslat 140 milionů korun na zbraně pro Ukrajinu, což je hrubě proti programu SDP. Okamura protestoval, ale co měl Babiš dělat. Po úspěšném summitu NATO musel pustit chlup, aby ukázal loajalitu. Peníze prý schválila už minulá vláda, jde o jednorázový krok, klidnil Babiš SPD. Macinka, Okamurův dobrý kamarád, to prý šéfovi SPD vysvětlí.

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Zlatá éra luxusu se nekoná. Noví zbohatlíci z AI a SpaceX si žijí podle vlastních pravidel

Módní ulice v Tokiu
Profimedia.cz
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Noví milionáři ze SpaceX a AI firem mění pravidla luxusního byznysu. Bývalý datový vědec Chip po IPO SpaceX koupil meteority i hasičské auto, jiní investují do sportovních týmů nebo chytrých hodinek místo Rolexek, píše agentura Reuters. Trh osobního luxusu přitom loni klesl na 358 miliard eur, druhým rokem v řadě, hlavně kvůli slabé poptávce v Číně. Luxusní domy tak musí lákat kapitál, který dává přednost zážitkům před kabelkami.

Chip byl ještě loni datovým vědcem v SpaceX. Dnes sedí na akciích firmy Elona Muska za zhruba 3,5 milionu dolarů a kupuje si meteority za 10 tisíc dolarů nebo hasičské auto za pět tisíc dolarů, u kterého sám neví, k čemu mu bude – snad jako atrakce na narozeninovou oslavu tříletého syna. Penězům z červnového IPO SpaceX vděčí podle vlastních slov pro Reuters za svobodu utrácet za „hlouposti".

Přes 400 tisíc nových milionářů, nejistý dopad

Podobných příběhů podle Reuters přibývá. Loňské zisky na burze a letošní vstupy AI firem na burzu vytvořily v USA odhadem 440 tisíc nových milionářů. Otázka zní, zda se tato vlna kapitálu promění ve zlatou éru pro globální luxusní zboží, nebo jde jen o rozptýlené kapky v moři jiných výdajů. „Toto odvětví soutěží čím dál víc s jinými odvětvími a s jinými rozpočtovými kapitolami zákazníků," říká Federica Levato, partnerka konzultantské firmy Bain & Company.

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AI boháči ženou ceny bydlení v San Francisku do rekordů. Za byt lze nabídnout i akcie OpenAI

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Rozmach umělé inteligence mění realitní trh v okolí San Franciska. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem a miliardové výnosy z jejich akciových podílů zvyšují poptávku po luxusním bydlení. Mediánová cena prodaného domu ve městě už vystoupala na rekordních 1,76 milionu dolarů.

nst

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Zoufalství módních domů je pochopitelné. Trh osobního luxusního zboží loni dosáhl objemu 358 miliard eur (406 miliard dolarů), ale podle studie Bain už druhým rokem v řadě se smršťuje – hlavně kvůli přetrvávající slabosti Číny a celkové nejistotě spotřebitelů. Severní Amerika je naopak jedním z mála regionů, kde LVMH, Richemont, Hermès i Gucci z portfolia Kering v prvním čtvrtletí rostly. Šéf Richemontu Nicolas Bos v květnu analytikům řekl, že za silnými tržbami stojí „vysoká důvěra amerického spotřebitele".

Sportovní tým místo kabelky

Nová generace boháčů má ale jiný vkus, než na jaký byly luxusní domy zvyklé. Například Zack Kass, který do roku 2023 vedl obchodní strategii OpenAI a dnes drží nespecifikovaný podíl v SpaceX, výdělek z OpenAI neinvestoval do hodinek, ale do sportu. "Odjakživa jsem hrál volejbal, na střední i na vysoké. Doslova jsem si za výhru z OpenAI koupil profesionální volejbalový tým," popsal Reuters.

Podle Harrisona Colcorda, zakladatele koncierge služby pro technologickou smetánku Harrison Lifestyle Concierge, dává tato skupina přednost zážitkům a zdraví před tradičním luxusem – zajímají je hlavně chytré hod a kalorie. Bývalý inženýr SpaceX Robert, jehož akcie mají hodnotu zhruba čtyř milionů dolarů, si s manželkou pořídil nové Apple Watch a většinu nového bohatství plánuje raději reinvestovat, než utrácet – mezitím si dopřáli plavbu na Aljašku.

Rolex si místo drží, ale oblečení prohrává

Prostor pro klasické hodinky za tisíce dolarů od značek jako Rolex nebo Cartier z portfolia Richemontu ale zůstává – i díky tomu, že jejich cena při dalším prodeji bývá vyšší než původní maloobchodní cena. „Chytré hodinky si nevezmete k obleku nebo smokingu," připomíná Colcord. USA loni byly hlavním exportním trhem švýcarských hodinek se 17 procenty světového vývozu, a to i navzdory dopadům amerických dovozních cel, uvedla v lednu Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Rolex se k tomu odmítl vyjádřit, Richemont na dotaz nereagoval.

Hůř na tom jsou oděvní značky. Nově bohatí podle Filippa Bianchiho, který vede globální luxusní tým konzultantské firmy Boston Consulting Group,utrácejí za oblečení a kožené zboží zhruba o třetinu méně než lidé se zděděným bohatstvím. Jejich prioritou jsou spíš nemovitosti, jachty a auta. Přesto podle stylistky Mary Gonsalves Kinney, která v Kalifornii obléká technologické manažery, zůstávají výjimkou značky jako Chanel nebo Hermès s výrazným logem, které si noví boháči rádi vezmou na sebe.

Chip, bývalý zaměstnanec SpaceX, ale luxusní oblečení neplánuje. Nanejvýš si prý vylepší sbírku outdoorového oblečení – poslední bundu koupil v second-handu Goodwill. „Roky nosím trička a kraťasy, je mi v tom dobře a nemyslím, že se to změní," uzavřel pro Reuters.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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